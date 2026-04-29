Santé

Hue : Six vies sauvées grâce au don d’organes d’un patient en état de mort cérébrale

Cette opération d'envergure, menée du 16 au 18 avril, a mobilisé près de 200 professionnels de santé issus de diverses spécialités cliniques et paracliniques.

Transplantation rénale à l'hôpital central de Hue. Photo : VNA
Transplantation rénale à l'hôpital central de Hue. Photo : VNA

Hue (VNA) - L'Hôpital central de Hue a annoncé, le 29 avril, le succès d’une série de transplantations qui ont permis de sauver six patients et de rendre la vue à deux autres grâce au don d’organes d’un donneur en état de mort cérébrale.

Cette opération d'envergure, menée du 16 au 18 avril, a mobilisé près de 200 professionnels de santé issus de diverses spécialités cliniques et paracliniques.

Le processus a débuté le 15 avril lorsque la famille de M. D. T., un homme de 44 ans résidant à Hue et admis dans un état critique suite à un grave traumatisme crânien, a exprimé le souhait de faire don de ses organes. Malgré les soins intensifs prodigués, le patient a été déclaré en état de mort cérébrale le lendemain. Après consultation du Centre national de coordination des transplantations d'organes pour identifier les receveurs prioritaires, une véritable course contre la montre s'est engagée.

Sous la supervision directe du professeur-docteur Pham Nhu Hiep, directeur de l'hôpital, les interventions chirurgicales ont été lancées simultanément dans cinq salles d'opération le 16 avril à 20h45, après une minute de silence en hommage au donneur. Les équipes médicales ont travaillé durant toute la nuit avec une précision absolue pour transplanter un cœur, un foie, deux reins et deux cornées sur des patients dont le pronostic vital était engagé ou qui souffraient d'un handicap lourd.

Selon le bilan médical établi le 27 avril, l'état de santé de l'ensemble des receveurs est désormais stable.

Le professeur-docteur Pham Nhu Hiep a exprimé sa profonde gratitude envers le donneur et sa famille, soulignant que cet acte de générosité avait transformé une perte douloureuse en espoir de vie pour plusieurs patients.

Il a également indiqué qu’au cours de la même semaine, l’établissement avait réalisé avec succès plusieurs autres greffes de tissus et d’organes, confirmant ainsi son haut niveau d’expertise médicale et sa capacité de coordination dans les situations d’urgence. -VNA

#patient en état de mort cérébrale #transplantation d'organes #médecine
Suivez VietnamPlus

Vietnam - Nouvelle ère

Résolution en action

Sur le même sujet

L'équipe réalisant la transplantation multi-organes Domino à l'hôpital Viet Duc le 13 mars 2026. Photo : VNA

Première transplantation multi-organes en domino réussie au Vietnam

La première transplantation multi-organes en domino réalisée avec succès au Vietnam. Cette information a été rendue publique dans la matinée du 19 mars, à Hanoï, à l'issue d'une conférence de presse organisée par le Département de gestion des examens et traitements médicaux du ministère de la Santé, en collaboration avec l’Hôpital de l’amitié Viêt Duc.

Voir plus

Des médecins du poste de santé communal de Hung Phuoc examinent des enfants. Photo: VNA

📝 Édito: La résolution sur la réforme de la santé face à la désinformation

La résolution 72 sur le renforcement de la protection et des soins de santé au Vietnam, prévoit notamment des dépistages médicaux gratuits et une extension progressive de la gratuité des soins de base. Mais ces orientations font aussi l’objet de campagnes de désinformation et de critiques relayées sur les réseaux sociaux.

Le pourcentage de personnes pratiquant régulièrement une activité physique a augmenté de 10 %. Photo : Vietnamplus

Le Vietnam place le sport au cœur de sa stratégie de santé publique

Le Vietnam renforce sa stratégie de santé publique en mettant l’accent sur la prévention et la pratique sportive. Objectif : améliorer la condition physique, prolonger l’espérance de vie en bonne santé et construire une société plus dynamique, au service d’un développement durable.

"Dans une ferme de vaches laitières à Gia Lai. La fièvre aphteuse est une maladie virale très contagieuse qui touche les animaux à onglons, notamment les bovins, les porcins, les ovins, les caprins et diverses espèces sauvages. Photo: VNA

Les mesures se renforcent pour empêcher l’entrée du virus de la fièvre aphteuse

Bien que le Vietnam n’ait pas encore enregistré de cas de SAT1, les autorités mettent en garde contre un risque élevé d’introduction, notamment par le biais du commerce illégal d’animaux transfrontalier. Les vaccins nationaux existants ne protègent que contre les sérotypes O, A et Asia1, laissant le bétail vulnérable à la souche SAT1, ce qui pourrait entraîner des pertes importantes, en particulier dans les élevages de bovins et de buffles.

Un médecin de l'Hôpital pour enfants n°1 de Hô Chi Minh-Ville examine un enfant atteint du syndrome pieds-mains-bouche. Photo : VNA

Hô Chi Minh-Ville renforce la surveillance face au syndrome pieds-mains-bouche

Selon le Centre de contrôle des maladies de Hô Chi Minh-Ville (HCDC), la ville a enregistré 1.394 cas de syndrome pieds-mains-bouche entre le 6 et le 12 avril, soit une hausse de 36,8 % par rapport à la moyenne des quatre semaines précédentes. Depuis le début de l’année, la ville a recensé 11.925 cas.

Un médecin de l’Hôpital pour femmes et enfants de Dà Nang traite un enfant atteint du syndrome pieds-mains-bouche. Photo : baodanang.vn

Dà Nang renforce la prévention de la maladie pieds-mains-bouche en flambée

Selon le Centre de contrôle des maladies de Dà Nang (CDC Dà Nang), la ville a enregistré 483 cas de syndrome pieds-mains-bouche depuis le début de l’année, soit près de 1,5 fois plus qu’à la même période l’an dernier. Les enfants de moins de trois ans représentent près de 90 % des cas.

Le professeur associé Le Thuong Vu (à gauche) effectue une bronchoscopie avec échographie endobronchique (EBUS) à visée de biopsie. Photos: NDEL

La médecine "ne consiste pas seulement à soigner, mais aussi à préserver l’espoir"

Après plus de trente ans de carrière, le docteur Vu conserve une foi intacte dans les progrès de la médecine. Pour lui, chaque nouvelle technique représente une opportunité supplémentaire pour les patients. Ce qui le rattache à son métier reste ce moment où un patient retrouve la santé et le sourire, preuve que la médecine ne se limite pas à soigner, mais qu'elle permet aussi de préserver l’espoir.

Flavie Goutard, vétérinaire épidémiologiste au Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement (CIRAD) de France. Photo : VNA

Le Vietnam reconnu pour son approche intégrée de prévention des épidémies

Plusieurs experts internationaux participant au Sommet « One Health » (Une seule santé) en cours à Lyon, en France, ont estimé que le Vietnam figurait parmi les pays pionniers dans la mise en œuvre d’une approche intersectorielle visant à contrôler les épidémies et à protéger la santé humaine, animale et environnementale.