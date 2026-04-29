Hue : Six vies sauvées grâce au don d’organes d’un patient en état de mort cérébrale

Hue (VNA) - L'Hôpital central de Hue a annoncé, le 29 avril, le succès d’une série de transplantations qui ont permis de sauver six patients et de rendre la vue à deux autres grâce au don d’organes d’un donneur en état de mort cérébrale.

Cette opération d'envergure, menée du 16 au 18 avril, a mobilisé près de 200 professionnels de santé issus de diverses spécialités cliniques et paracliniques.

Le processus a débuté le 15 avril lorsque la famille de M. D. T., un homme de 44 ans résidant à Hue et admis dans un état critique suite à un grave traumatisme crânien, a exprimé le souhait de faire don de ses organes. Malgré les soins intensifs prodigués, le patient a été déclaré en état de mort cérébrale le lendemain. Après consultation du Centre national de coordination des transplantations d'organes pour identifier les receveurs prioritaires, une véritable course contre la montre s'est engagée.

Sous la supervision directe du professeur-docteur Pham Nhu Hiep, directeur de l'hôpital, les interventions chirurgicales ont été lancées simultanément dans cinq salles d'opération le 16 avril à 20h45, après une minute de silence en hommage au donneur. Les équipes médicales ont travaillé durant toute la nuit avec une précision absolue pour transplanter un cœur, un foie, deux reins et deux cornées sur des patients dont le pronostic vital était engagé ou qui souffraient d'un handicap lourd.

Selon le bilan médical établi le 27 avril, l'état de santé de l'ensemble des receveurs est désormais stable.

Le professeur-docteur Pham Nhu Hiep a exprimé sa profonde gratitude envers le donneur et sa famille, soulignant que cet acte de générosité avait transformé une perte douloureuse en espoir de vie pour plusieurs patients.

Il a également indiqué qu’au cours de la même semaine, l’établissement avait réalisé avec succès plusieurs autres greffes de tissus et d’organes, confirmant ainsi son haut niveau d’expertise médicale et sa capacité de coordination dans les situations d’urgence. -VNA