Santé

Dak Lak intensifie sa réponse à la méningite à méningocoque après un cas mortel

Le ministère de la Santé signale que depuis début 2026, le Vietnam a enregistré 24 cas de méningite à méningocoque, dont quatre décès. Cela représente une augmentation de près de 50% par rapport à la même période l’année précédente, les infections étant signalées de manière sporadique dans plusieurs localités.

Le Centre provincial de contrôle des maladies de Dak Lak prélève des échantillons auprès des personnes ayant été en contact étroit avec le patient . Photo : VNA
Le Centre provincial de contrôle des maladies de Dak Lak prélève des échantillons auprès des personnes ayant été en contact étroit avec le patient . Photo : VNA

Dak Lak (VNA) – Les autorités sanitaires de la province de Dak Lak (Centre) renforcent les mesures de lutte contre la méningite à méningocoque suite à la détection de plusieurs cas, dont un décès.

Selon le Centre provincial de contrôle des maladies, le cas mortel concernait un enfant de deux ans qui présentait initialement de légers symptômes respiratoires avant que son état ne se détériore rapidement, avec une suspicion de septicémie et de méningite. Malgré des soins intensifs, l’enfant est décédé. L’oncle de l’enfant a également été testé positif et est actuellement en isolement et sous traitement.

Suite à ces cas, les équipes de santé ont mené des enquêtes épidémiologiques et un traçage des contacts, identifié les personnes ayant été en contact étroit avec le patient, prélevé des échantillons pour analyse et administré des antibiotiques à titre préventif. Des mesures de désinfection ont également été mises en œuvre dans les zones touchées afin de réduire le risque de transmission communautaire.

Le ministère de la Santé signale que depuis début 2026, le Vietnam a enregistré 24 cas de méningite à méningocoque, dont quatre décès. Cela représente une augmentation de près de 50% par rapport à la même période l’année précédente, les infections étant signalées de manière sporadique dans plusieurs localités.

Des décès récents dans les régions du Sud et du Centre du pays ont suscité des inquiétudes quant à une possible augmentation du risque de transmission.

La méningite est une inflammation des méninges qui enveloppent le cerveau et la moelle épinière. Elle est généralement causée par un virus ou une bactérie (méningocoque). La transmission bactérienne s’opère par des gouttelettes de sécrétions respiratoires ou pharyngées. Elle est plus souvent due à une infection (bactérienne, virale ou fongique), mais peut également être causée par une irritation chimique, une hémorragie sous-arachnoïdienne, un cancer et d'autres maladies.

Les symptômes les plus fréquents sont les suivants : raideur de la nuque, fièvre élevée, photophobie, état confusionnel, céphalées et vomissements. Même lorsque la maladie est diagnostiquée très tôt et qu’un traitement approprié est institué, entre 5 et 10% des malades décèdent, en général dans les 24 à 48 heures qui suivent l’apparition des symptômes.

Une surveillance renforcée pour la détection précoce, la confirmation des flambées épidémiques, la prise en charge des cas, et une campagne réactive de vaccination (avec le vaccin adapté) constituent les principales mesures de prévention et de lutte efficaces pour endiguer les épidémies de méningite à méningocoque.

En conséquence, les autorités sanitaires incitent fortement la population à se faire vacciner, en particulier les jeunes enfants et les groupes à risque. Des mesures préventives telles que le lavage fréquent des mains, le fait de se couvrir la bouche en cas de toux ou d’éternuement, d’éviter de partager des objets personnels et de maintenir une bonne ventilation des espaces de vie sont également recommandées.

Il est conseillé aux personnes présentant des symptômes suspects de consulter rapidement un médecin afin d’obtenir un diagnostic et un traitement précoces. – VNA

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#méningite à méningocoque
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