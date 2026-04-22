Santé

Le Vietnam va participer aux essais cliniques de vaccins anticancéreux à ARNm

Le Vietnam se prépare à participer à des essais cliniques mondiaux de vaccins de nouvelle génération, notamment des traitements contre le cancer à base d’ARNm, dans le cadre d’une initiative plus large visant à faire progresser la technologie médicale et à renforcer son système de santé.

Un équipement moderne pour le diagnostic et le traitement du cancer à l'Hôpital d'oncologie de Hô Chi Minh-Ville. Photo: VNA
Un équipement moderne pour le diagnostic et le traitement du cancer à l'Hôpital d'oncologie de Hô Chi Minh-Ville. Photo: VNA

Hanoi (VNA) – Le Vietnam prévoit de participer, dès 2026, à des essais cliniques internationaux de vaccins anticancéreux à ARNm et d’autres vaccins de nouvelle génération, dans le but de renforcer ses capacités en matière de recherche et de traitement biomédicaux de pointe.

Cette information a été communiquée par la ministre de la Santé, Dào Hông Lan, alors que le secteur de la santé intensifie la mise en œuvre de la résolution n°57-NQ/TW du Politburo sur les percées dans le développement de la science, de la technologie, l’innovation et la transformation numérique nationale.

Le secteur a identifié plusieurs technologies stratégiques qui répondent à la fois à la demande publique et s’inscrivent dans les objectifs de développement à long terme.

Parmi les domaines prioritaires figurent les vaccins et les produits biologiques, les thérapies innovantes et l’application de l’intelligence artificielle aux soins de santé. Le Vietnam devrait collaborer avec des partenaires internationaux, notamment la Russie et la France, pour mener des essais cliniques sur les vaccins de nouvelle génération, en particulier ceux utilisant la technologie de l’ARNm pour le traitement du cancer.

Parallèlement à ses efforts de recherche, le Vietnam accélère le transfert de technologies afin de renforcer sa capacité de production nationale de vaccins.

Un accord de coopération est attendu entre le ministère de la Santé, l’Hôpital général Tâm Anh et le laboratoire pharmaceutique français Sanofi pour le transfert de technologies de pointe permettant la production au Vietnam de trois types de vaccins : un vaccin hexavalent, un vaccin contre la grippe et un vaccin contre le méningocoque, tous basés sur des technologies de fabrication françaises modernes.

Au-delà des vaccins, le secteur de la santé privilégie le développement et l’application de thérapies avancées. Celles-ci comprennent la recherche clinique et les efforts déployés pour maîtriser la thérapie par cellules CAR-T et la thérapie par cellules souches, mises en œuvre en coopération avec le Japon, ainsi que l’utilisation de la technologie 3D et des approches personnalisées dans le traitement des traumatismes orthopédiques.

L’intelligence artificielle est également de plus en plus intégrée à la pratique médicale, notamment dans le séquençage génétique de nouvelle génération pour le traitement du cancer et le dépistage prénatal.

Pour soutenir ces ambitions, des efforts sont déployés afin de renforcer les ressources humaines de haute qualité dans le domaine médical. Un projet d’investissement dans cinq universités médicales clés est en cours d’élaboration : l’Université de médecine de Hanoi, l’Université de pharmacie de Hanoi, l’Université de médecine et de pharmacie de Hô Chi Minh-Ville, l’Université de médecine et de pharmacie de Cân Tho et l’Université vietnamienne de médecine traditionnelle.

Ce plan devrait être soumis à l’approbation du gouvernement courant 2026, parallèlement au déploiement de référentiels de compétences professionnelles standardisés dans l’ensemble du secteur de la santé. — VNS

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