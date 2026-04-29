Économie

Forte dynamique du secteur privé depuis la mise en œuvre de la Résolution n°68

Au Vietnam, la mise en œuvre de la Résolution n°68-NQ/TW insuffle un nouvel élan à l’économie privée, marquée par une forte dynamique de création d’entreprises et l’implication croissante de grands groupes dans des projets stratégiques tels que le ferroviaire à grande vitesse, ouvrant la voie à une croissance accélérée et durable.

Les produits sidérurgiques du groupe Hoa Phat répondent aux besoins nationaux et sont exportés vers 40 pays et territoires. Photo : VNA
Les produits sidérurgiques du groupe Hoa Phat répondent aux besoins nationaux et sont exportés vers 40 pays et territoires. Photo : VNA

Hanoï (VNA) - Après près d’un an de mise en œuvre de la Résolution n°68-NQ/TW du Bureau politique sur le développement de l’économie privée, de nombreuses politiques de soutien ont été rapidement concrétisées, produisant des effets initiaux positifs et améliorant le climat de l’investissement et des affaires.

La progression de la confiance et de l’esprit entrepreneurial, illustrée par la forte hausse du nombre d’entreprises nouvellement créées, témoigne de l’entrée du secteur privé dans un nouveau cycle de croissance. Lors de la saison des assemblées générales d’actionnaires 2026, les projets de chemins de fer à grande vitesse suscitent un intérêt particulier, plusieurs grands groupes privés intégrant désormais ce secteur dans leurs stratégies de développement.

Au sein du groupe Hoa Phat, un projet d’usine de rails ferroviaires et d’aciers spéciaux dans la zone industrielle de Dung Quat, représentant un investissement d’environ 10.000 milliards de dongs, devrait produire ses premiers lots au deuxième trimestre 2027. Le groupe propose déjà ses produits à certains projets, dont la ligne ferroviaire à grande vitesse Hanoï–Quang Ninh, d’un investissement de plus de 5,6 milliards de dollars, portée par VinSpeed et prévue pour une mise en service fin 2028. Ce projet illustre également l’engagement de Hoa Phat à accompagner le gouvernement dans la transition vers la production de divers aciers de haute qualité, au service de la stratégie nationale d’industrialisation.

Parallèlement, le groupe FPT considère le secteur ferroviaire comme l’un de ses axes stratégiques, aux côtés de l’intelligence artificielle, de la cybersécurité et des technologies avancées, avec l’ambition d’enregistrer une croissance annuelle de 15% d’ici 2028.

Cette dynamique traduit une évolution du positionnement des entreprises privées, qui ne se limitent plus à des opportunités commerciales, mais assument un rôle accru dans le développement national, notamment en matière de maîtrise technologique et de sécurité des systèmes stratégiques.

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La mise en œuvre rapide de la Résolution n°68-NQ/TW a stimulé l’entrepreneuriat et exercé un impact positif sur la création et la reprise d’activités des entreprises. Photo: VNA


La mise en œuvre rapide de la Résolution n°68-NQ/TW a stimulé l’entrepreneuriat et exercé un impact positif sur la création et la reprise d’activités des entreprises.

Selon les statistiques, en 2025, le pays a enregistré près de 297.500 entreprises nouvellement créées ou ayant repris leurs activités, soit une hausse de 27,4 % par rapport à 2024, tandis que le capital additionnel injecté dans l’économie était estimé à près de 6,4 millions de milliards de dongs, en progression de 77,8 %.

Depuis la promulgation de la résolution, environ 18.000 entreprises ont été créées chaque mois en moyenne (de mai à décembre 2025), soit une hausse de 37,8 % par rapport aux quatre premiers mois de l’année dernière. Par ailleurs, plus de 102.000 entreprises ont repris leurs activités sur l’ensemble de l’année 2025, en hausse de 34,3 %.

Cette dynamique s’est poursuivie au premier trimestre 2026, avec plus de 96.000 entreprises nouvellement créées ou réactivées, soit une augmentation de 31,7 % en glissement annuel. En moyenne, 32.000 entreprises ont été créées ou ont repris leurs activités chaque mois.

Selon Bui Anh Tuan, directeur du Département du développement des entreprises privées et de l’économie collective relevant du ministère des Finances, ces résultats confirment la pertinence et l’efficacité de la Résolution n°68-NQ/TW, laissant entrevoir une accélération du secteur privé dans les années à venir. -VNA

#Résolution n°68 #secteur privé
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