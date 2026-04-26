Économie

La Thaïlande prévoit la mise en circulation de 300 000 véhicules électriques supplémentaires

La Thaïlande accélère sa transition énergétique en visant l’intégration de 300.000 véhicules électriques supplémentaires, grâce à des incitations fiscales et à l’extension des programmes de renouvellement du parc automobile.

Ligne de production du véhicule électrique Fiat 500 BEV. Photo : AFP/VNA
Ligne de production du véhicule électrique Fiat 500 BEV. Photo : AFP/VNA

Bangkok (VNA) - Le ministère thaïlandais des Transports prépare un plan d’action ambitieux pour encourager la mise en circulation de 300 000 véhicules électriques supplémentaires, grâce à des incitations fiscales et à un programme de reprise de l'ancien véhicule contre un neuf.

À l’issue de récentes discussions avec le Département des transports terrestres, le vice-ministre des Transports, Siripong Angkasakulkiat, a présenté deux mesures principales pour accélérer la transition des véhicules thermiques vers l’électrique.​

La première prévoit d’élargir le programme de reprise des anciens véhicules aux voitures particulières comme aux transports publics, notamment aux taxis. L’objectif est d’inciter les opérateurs à adopter les véhicules électriques afin de réduire les coûts de carburant et la pollution urbaine.

La seconde porte sur une réduction de la taxe annuelle pouvant atteindre 80 % pour les véhicules électriques et hybrides, voire une exonération totale pendant la période de transition. Cette proposition vise à alléger la charge financière des conducteurs et à favoriser une adoption plus large de technologies plus propres.​

Selon M. Siripong, les implications financières de ces mesures sont actuellement examinées avec le ministère des Finances avant leur soumission au cabinet. Si elles sont approuvées, ces mesures pourraient être promulguées par décret royal et entrer en vigueur en juin. Actuellement, plus de 55 200 opérateurs de transport et près de 206.530 véhicules sont inscrits au programme de subvention au diesel destiné aux bus publics, minibus, taxis, motos-taxis et véhicules de transport de marchandises.

Le gouvernement envisage également de renforcer les incitations pour les taxis afin de faciliter la transition, tout en précisant que les licences de transport public restent réservées aux citoyens thaïlandais. - VNA

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