Les produits verts vietnamiens gagnent du terrain à Hong Kong (Chine)

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Hanoï (VNA) – Les produits vietnamiens respectueux de l’environnement suscitent un vif intérêt lors des salons Home InStyle et Fashion InStyle, organisés du 27 au 30 avril au Centre des congrès et des expositions de Hong Kong, confirmant le potentiel croissant du Vietnam dans les secteurs de l’artisanat et de la mode durable.

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Les stands du Vietnam, notamment ceux du consulat général et des entreprises participantes, attirent un large public international grâce à des produits artisanaux traditionnels – laque, céramique, broderie – conçus à partir de matériaux naturels et recyclables.

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Selon Mme Vu Thi Thuy, consule générale adjointe et chef du Bureau commercial vietnamien à Hong Kong, ces salons offrent une opportunité précieuse de promouvoir le savoir-faire vietnamien, d’explorer les tendances du marché et d’élargir les débouchés à l’export.

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Dans un contexte de forte demande mondiale pour des produits écologiques, l’artisanat vietnamien, fort d’une longue tradition et d’un chiffre d’exportation proche de 4 milliards de dollars, apparaît comme un secteur à fort potentiel, contribuant à la création d’emplois et à la préservation des métiers traditionnels.

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Parallèlement, les entreprises vietnamiennes présentes à Fashion InStyle mettent en avant des textiles durables, fabriqués à partir de fibres naturelles comme le coton biologique ou recyclé, répondant aux nouvelles exigences des consommateurs internationaux.

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Réunissant quelque 5.600 exposants de plus de 30 pays et territoires, ces événements confirment le rôle de Hong Kong comme plateforme majeure reliant marchés régionaux et internationaux, tout en valorisant l’innovation, la durabilité et la créativité dans les industries du mode de vie et de la mode. -VNA

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