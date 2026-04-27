Da Nang à l’aube d’une période de forte croissance à deux chiffres

Da Nang (VNA) - Grâce à l’approbation par le Premier ministre de l’ajustement de la planification régionale et aux mécanismes spécifiques récemment adoptés par l’Assemblée nationale, la ville de Da Nang se trouve à un tournant stratégique.

Elle ambitionne de devenir un pôle socio-économique majeur du pays et de l’Asie du Sud-Est, avec un objectif de croissance annuelle du produit intérieur brut régional fixé entre 11 % et 12 %.Ce nouvel élan repose avant tout sur une restructuration de l’espace de développement.

Le 4 avril 2026, le Premier ministre a promulgué les décisions approuvant l’ajustement de la planification de six régions pour la période 2021-2030, avec une vision à l’horizon 2050. Ce nouveau cadre concerne les moyennes et hautes régions du Nord ; le Delta du fleuve Rouge ; la partie nord du Centre ; le littoral sud du Centre et les Hauts Plateaux du Centre ; le Sud-Est ; et le Delta du Mékong.Le littoral sud du Centre et les Hauts plateaux du Centre incluent Da Nang, Quang Ngai, Gia Lai, Dak Lak, Khanh Hoa, Lam Dong et les espaces maritimes et insulaires légaux.

D’ici à 2030, cette région visera un développement rapide et durable, avec un renforcement des liens entre mer, plateaux et frontières. Sa structure économique sera progressivement modernisée, faisant de la région une destination attractive pour le tourisme maritime, insulaire, écologique et culturel. Certaines localités de la région figurent parmi les leaders nationaux dans plusieurs domaines tels que la science, la technologie, l’innovation, le tourisme, la logistique et les services financiers.

Selon l’ajustement de la planification de la ville pour la période 2021-2030, avec une vision à l’horizon 2050, Da Nang ne se limite plus à une ville touristique, mais est appelée à devenir un pôle de science et de technologie, d’innovation et de start-up, ainsi qu’un centre financier international.

La ville s’oriente vers un modèle urbain intelligent et écologique, associé à la transition verte et à l’objectif de neutralité carbone à l’horizon 2050.Pour affirmer son rôle de locomotive régionale entre 2026 et 2030, la ville vise des indicateurs ambitieux : un revenu par habitant de 8 500 dollars, une part des services représentant plus de 64 % de l'économie et une augmentation annuelle des investissements sociaux de 15 %.

Selon le vice-président permanent du Comité populaire municipal, Ho Ky Minh, la planification met l’accent sur l’idée que les infrastructures sont un outil structurant de l’espace et du modèle de croissance, tout en définissant le rôle moteur de la ville dans la science et la technologie, le développement de l’économie maritime, la logistique, les hautes technologies, la finance et l’innovation.

Elle vise à faire de Da Nang une ville intelligente et écologique, dotée d’une forte identité culturelle et d’un cadre de vie de qualité, avec une économie dynamique et durable fondée sur les transitions verte et numérique, et à consolider progressivement sa position parmi les grands pôles socio-économiques du pays, avec une influence en Asie du Sud-Est et en Asie-Pacifique.

Pour concrétiser ces ambitions, Da Nang mise sur l'exploitation rigoureuse de ses politiques spécifiques et la levée des obstacles administratifs. La ville s'engage à simplifier les procédures d'investissement pour réduire les délais d'évaluation et à lier la responsabilité des dirigeants au taux de décaissement des fonds publics. L'utilisation de systèmes de surveillance intelligents permet désormais une gestion plus fluide des projets.

Parallèlement, la ville accélère la mise en œuvre de plusieurs projets d’infrastructure majeurs pour la période 2026-2030, notamment la construction du port de conteneurs de Lien Chieu, la modernisation du terminal passagers international et le développement de zones urbaines et écologiques haut de gamme.

Face aux incertitudes géopolitiques mondiales, Da Nang adapte également sa stratégie touristique en ciblant une clientèle à fortes dépenses provenant d’Asie du Nord-Est, d’Inde et d’Australie. Une attention particulière est portée à la reprise des vols charters afin de compenser les fluctuations du marché.

Sur le plan intérieur, la ville veille à la stabilité des approvisionnements en produits essentiels et en énergie afin de garantir la sécurité économique. Enfin, l’accent est mis sur l’attraction des investissements étrangers vers le futur Centre financier international et la zone franche, des piliers appelés à propulser Da Nang vers une croissance durable et dynamique.-VNA