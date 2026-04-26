Économie

Stratégie nationale de développement des UAV et orientations de Hanoï

Le Vietnam accélère le développement des véhicules aériens sans pilote et de l’économie de basse altitude, misant sur l’innovation technologique, des applications stratégiques et des mécanismes expérimentaux pour saisir une opportunité de croissance à fort potentiel.

Le Vietnam accélère le développement des véhicules aériens sans pilote et de l’économie de basse altitude. Photo: hanoimoi.com.vn
Le Vietnam accélère le développement des véhicules aériens sans pilote et de l’économie de basse altitude. Photo: hanoimoi.com.vn

Hanoï (VNA) - Dans un contexte de transformation numérique accélérée, les véhicules aériens sans pilote (UAV) s’imposent comme un pilier émergent de l’économie de basse altitude, un secteur appelé à générer des milliards de dollars et à stimuler de nouveaux modèles de croissance.

Face à cette tendance mondiale, le Vietnam considère le développement des UAV comme une priorité stratégique afin de maîtriser les technologies clés et de bâtir une industrie de haute technologie compétitive. Cette orientation constitue le fondement sur lequel Hanoï élabore ses stratégies de développement pour ce type de véhicules.

Selon le ministère des Sciences et des Technologies, le Vietnam a défini quatre orientations majeures pour le développement des UAV. Premièrement, les UAV sont envisagés comme une industrie intégrée susceptible de transformer le transport à basse altitude, à l’image de l’automobile au 20e siècle. Deuxièmement, leur développement suit une logique duale, permettant une utilisation à la fois civile et militaire. Troisièmement, l’objectif est d’atteindre une autonomie progressive dans la conception et la fabrication des technologies de base. Enfin, l’État joue un rôle d’impulsion et de régulation tandis que les entreprises constituent le moteur de l’innovation et de la compétitivité internationale.

Dans le cadre de la stratégie nationale de développement des UAV, le ministère des Sciences et des Technologies oriente les applications vers trois grands domaines et trois zones prioritaires: l’agriculture intelligente, avec l’utilisation de drones pour la pulvérisation, la surveillance et le semis ; la logistique, notamment pour les livraisons automatisées dans les zones isolées ; et les villes intelligentes, incluant la gestion du trafic, la surveillance environnementale, la cartographie numérique 3D et les opérations de secours.

Par ailleurs, les UAV seront déployés dans trois secteurs stratégiques : l’énergie et les infrastructures, la défense et la sécurité, ainsi que des zones pilotes d’expérimentation.

Certaines localités ont déjà engagé des projets concrets. La province de Dien Bien développe un modèle pilote d’économie de basse altitude, tandis que Ho Chi Minh-Ville expérimente l’usage de drones à grande vitesse afin de soutenir l’innovation.

À Hanoï, la Loi révisé sur la capitale, approuvée le 23 avril 2026, introduit pour la première fois la notion d’économie de basse altitude, définie comme l’exploitation de l’espace aérien inférieur à 1.000 mètres. Ce concept couvre un large éventail d’activités : transport urbain par aéronefs électriques (eVTOL), logistique par drones, services de secours et médicaux, tourisme aérien, ainsi que les infrastructures numériques et les systèmes de gestion du trafic aérien.

La mise en œuvre se fera de manière progressive à travers des mécanismes expérimentaux (« sandbox »), permettant de tester des services dans un cadre contrôlé, avec des normes de sécurité strictes et une coordination étroite entre autorités civiles et militaires. Ces expérimentations seront limitées dans le temps et dans l’espace, accompagnées de mécanismes d’évaluation indépendants.

Selon les experts, le marché mondial des UAV affiche une croissance annuelle d’environ 30 %, offrant au Vietnam une « fenêtre d’opportunité » pour s’imposer. L’économie de basse altitude pourrait ainsi favoriser l’émergence d’un écosystème complet, allant de la fabrication aux services, en passant par les technologies embarquées, contribuant à la modernisation et à la compétitivité de l’économie nationale. -VNA

#UAV #véhicules aériens sans pilote #économie de basse altitude
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