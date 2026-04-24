Économie

Exportations en hausse, déficit commercial à caractère conjoncturel

Malgré un contexte international incertain, les exportations vietnamiennes affichent une dynamique positive au deuxième trimestre 2026, tandis que le déficit commercial est jugé temporaire, lié aux besoins de production.

Les exportations du Vietnam enregistrent des signes encourageants, avec une forte progression des commandes au deuxième trimestre 2026. Photo d'illustration : VNA
Les exportations du Vietnam enregistrent des signes encourageants, avec une forte progression des commandes au deuxième trimestre 2026. Photo d'illustration : VNA

Hanoi (VNA) - Dans un contexte marqué par de nombreuses incertitudes économiques mondiales, les exportations du Vietnam enregistrent des signes encourageants, avec une forte progression des commandes au deuxième trimestre 2026, soutenue par une demande accrue de précaution et des politiques gouvernementales réactives.

Selon les entreprises, de nombreuses sociétés exportatrices disposent déjà de carnets de commandes remplis jusqu’à la fin du deuxième trimestre. C’est notamment le cas de la société C&D, spécialisée dans l’exportation de bois et de contreplaqué, dont les commandes ont nettement augmenté par rapport au premier trimestre, en dépit des inquiétudes initiales concernant un ralentissement de la demande.

Au premier trimestre 2026, l’entreprise a exporté environ 350 conteneurs de marchandises. Toutefois, au 21 avril, le volume total expédié et les contrats signés dépassaient déjà 500 conteneurs. La production du deuxième trimestre 2026 devrait ainsi doubler, voire davantage, si les nouvelles commandes se confirment.

Cette hausse s’explique principalement par le comportement d’anticipation des clients internationaux, qui procèdent à des achats de précaution face aux risques liés aux tensions géopolitiques, aux fluctuations des prix du pétrole et aux perturbations potentielles des chaînes logistiques, notamment la pénurie de capacités de transport maritime.

Par ailleurs, les modalités contractuelles évoluent également. Les contrats de long terme tendent à céder la place à des accords mensuels, permettant aux partenaires commerciaux de s’adapter plus rapidement aux fluctuations du marché.

En parallèle, les politiques de soutien aux entreprises ont montré leur efficacité. Les banques ont abaissé les taux d’intérêt et accéléré les procédures de crédit, facilitant l’accès aux financements. Les autorités ont également simplifié et accéléré les procédures douanières, réduisant ainsi les coûts et les délais pour les exportateurs.

Néanmoins, les entreprises espèrent que les réformes administratives se poursuivront de manière plus vigoureuse et cohérente, en particulier en faveur des petites et moyennes entreprises.

À l’inverse, les statistiques officielles indiquent qu’au premier trimestre 2026, la balance commerciale du Vietnam a enregistré un déficit de 3,64 milliards de dollars américains, alors qu’elle était excédentaire un an auparavant. Toutefois, les experts estiment que cette évolution n’est pas préoccupante.

Ce déficit s’explique principalement par l’augmentation des importations de machines, d’équipements et de matières premières destinées à la production. Il s’agit d’un phénomène conjoncturel, généralement observé lorsque les entreprises se préparent à honorer de nouvelles commandes à l’export.

Les analystes soulignent également que la structure du commerce extérieur du Vietnam reste largement dominée par le secteur à capitaux étrangers, qui représente environ 77 % des exportations et constitue la principale source d’excédent commercial, tandis que les entreprises nationales demeurent en situation de déficit.

Dans ces conditions, rien n’indique à ce stade un changement structurel de l’économie. Au contraire, cette dynamique pourrait refléter une reprise de la production, de l’investissement et de la consommation intérieure, entraînant une hausse des importations.

Dans ce contexte, les perspectives des exportations vietnamiennes demeurent favorables pour les prochains trimestres, à condition que les entreprises continuent de tirer parti des opportunités offertes par les marchés internationaux et que les politiques de soutien soient maintenues efficacement. - VNA

source
#Exportations #hausse
Suivez VietnamPlus

Voir plus

Le vice-gouverneur de la BEV, Nguyen Ngoc Canh (droite), reçoit le président-directeur général d’IBK, Chang Min Young. Photo: BEV

Une nouvelle banque à capitaux 100 % étrangers s'implante au Vietnam

Selon la Banque d’État du Vietnam, l'autorisation accordée à IBK de créer une banque à capital entièrement étranger permet non seulement de diversifier le système des établissements de crédit, mais aussi de stimuler les flux de capitaux vers le secteur privé, en particulier pour les petites et moyennes entreprises (PME), moteurs essentiels de la croissance nationale.

Photo d'illustration: internet

La montée des entrepreneurs solo ?

Sans grand bureau, sans structure lourde, avec simplement un ordinateur et une connexion Internet, de plus en plus de jeunes lancent aujourd’hui leur propre activité. Pour la première fois, le gouvernement propose d’expérimenter ce modèle, où une seule personne peut gérer l’ensemble des opérations d’une entreprise grâce aux plates-formes numériques.

Séminaire intitulé "Promouvoir la production verte et l'exportation durable des marchandises vietnamiennes sur le marché malaisien" à Ho Chi Minh-Ville. Photo: VNA

Production verte et certification Halal : des priorités pour les exportations vietnamiennes vers le marché malaisien

Un séminaire intitulé "Promouvoir la production verte et l'exportation durable des marchandises vietnamiennes sur le marché malaisien", a été organisé le 23 avril à Ho Chi Minh-Ville, par le Centre de promotion du commerce et de l'investissement de Ho Chi Minh-Ville (ITPC), en collaboration avec le Consulat général de Malaisie dans la mégapole du Sud et l'Agence de promotion du commerce extérieur de la Malaisie (MATRADE).

Des kiosques dans le marché de la ville de Vinh (Centre). Photo: VNA

L’Assemblée nationale délibère sur le relèvement du seuil d’imposition

Les députés se sont accordés sur la nécessité de mettre en place un système fiscal plus flexible, transparent et équitable, capable de s’adapter aux fluctuations de la conjoncture économique, tout en réduisant la charge pesant sur les citoyens et les entreprises et en soutenant les objectifs de croissance.

Production dans une usine. Photo: VNA

Des exposants vietnamien présents au salon Hannover Messe 2026

Près de 20 entreprises vietnamiennes spécialisées dans la mécanique, l’automatisation, la fabrication de moules et l’industrie de soutien ont participé au salon Hannover Messe 2026, avec l’objectif de trouver de nouveaux partenaires, promouvoir l'industrie manufacturière du Vietnam et suivre les grandes tendances technologiques mondiales.

Le coup d’envoi du projet de parc éolien Quang Ninh 1 est donné le 23 avril dans le quartier de Hoanh Bo, province de Quang Ninh. Photo: VNA

Transition énergétique : Quang Ninh lance son premier parc éolien

Représentant un investissement total de près de 7.300 milliards de dôngs (277 millions de dollars), le parc éolien Quang Ninh 1, d’une puissance de 200 MW, sera dotée de 32 turbines modernes et d’un système de réseau électrique synchrone. Prévue pour une mise en service en 2028, le parc devrait injecter environ 600 millions de kWh d’électricité propre chaque année dans le réseau national.