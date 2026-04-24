Économie

Une nouvelle banque à capitaux 100 % étrangers s'implante au Vietnam

Selon la Banque d’État du Vietnam, l'autorisation accordée à IBK de créer une banque à capital entièrement étranger permet non seulement de diversifier le système des établissements de crédit, mais aussi de stimuler les flux de capitaux vers le secteur privé, en particulier pour les petites et moyennes entreprises (PME), moteurs essentiels de la croissance nationale.

Le vice-gouverneur de la BEV, Nguyen Ngoc Canh (droite), reçoit le président-directeur général d’IBK, Chang Min Young. Photo: BEV
Le vice-gouverneur de la BEV, Nguyen Ngoc Canh (droite), reçoit le président-directeur général d’IBK, Chang Min Young. Photo: BEV


Hanoï (VNA) - La Banque d’État du Vietnam (BEV) a officiellement octroyé une licence à la Banque industrielle de Corée (Industrial Bank of Korea-IBK) pour la création d'une banque à capitaux 100 % étrangers, marquant ainsi une nouvelle étape dans l’attraction des investissements financiers internationaux et le renforcement de la présence des institutions financières sud-coréennes dans le pays.

L'information a été annoncée lors d'une réunion de travail entre le vice-gouverneur de la BEV, Nguyen Ngoc Canh, et le président-directeur général d’IBK, Chang Min Young, organisée dans le cadre de la visite d'État du président de la République de Corée, Lee Jae Myung, au Vietnam.

A cette occasion, les dirigeants de la BEV ont félicité IBK Vietnam pour l'obtention de cette autorisation dans le contexte où la République de Corée demeure la nation disposant du plus grand nombre d'organisations financières et bancaires opérationnelles sur le territoire vietnamien.

Selon la BEV, l'autorisation accordée à IBK de créer une banque à capital entièrement étranger permet non seulement de diversifier le système des établissements de crédit, mais aussi de stimuler les flux de capitaux vers le secteur privé, en particulier pour les petites et moyennes entreprises (PME), moteurs essentiels de la croissance nationale.

Forte de plus de 60 ans d'expérience, IBK devrait proposer des solutions financières complètes à la communauté d'affaires sud-coréenne au Vietnam, tout en renforçant son soutien aux PME locales. Un représentant d'IBK a indiqué que la banque possède une solide expertise en matière de financement des PME, ce segment représentant environ 75 % de son portefeuille de crédits.

L’institution s’est engagée à stabiliser rapidement son organisation après l’obtention de sa licence afin de déployer ses activités avec efficacité, contribuant ainsi au développement du marché financier vietnamien et au renforcement de la coopération économique entre les deux pays.

Enfin, la Banque d’État a encouragé IBK à agir comme une passerelle stratégique pour connecter les entreprises des deux nations, notamment en développant le financement des chaînes d’approvisionnement afin d’aider les acteurs vietnamiens à s’intégrer plus profondément dans les chaînes de valeur mondiales. -VNA

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