Économie

Le Vietnam déploie un système de coordination administrative

La vice-Première ministre Pham Thi Thanh Tra a signé, le 23 avril, le télégramme officiel n°33/CĐ-TTg visant à accélérer le déploiement de procédures administratives et de services publics en ligne interconnectés, synchronisés, efficaces et continus.

Photo d'illustration. Source: baochinhphu
Photo d'illustration. Source: baochinhphu

Hanoi (VNA) - La vice-Première ministre Pham Thi Thanh Tra a signé, le 23 avril, le télégramme officiel n°33/CĐ-TTg visant à accélérer le déploiement de procédures administratives et de services publics en ligne interconnectés, synchronisés, efficaces et continus.

Le texte confie notamment au ministère de la Sécurité publique la finalisation urgente du Portail national des services publics ainsi que du Système de coordination du traitement des procédures administratives, en vue de leur mise en service officielle et de leur fonctionnement stable dès avril 2026.

Le document rappelle que, conformément aux orientations du Comité directeur central pour le développement de la science, de la technologie, de l’innovation et de la transformation numérique, ainsi qu’aux directives gouvernementales sur la fourniture centralisée des services publics en ligne via le Portail national, 13 des 17 ministères et organes de rang ministériel avaient, au 22 avril 2026, achevé la mise en place et l’exploitation de leurs systèmes d’information de gestion des procédures administratives selon un modèle centralisé.

Toutefois, la mise en œuvre de ces systèmes centralisés au niveau ministériel présente encore certaines limites et insuffisances, affectant le traitement des procédures administratives et la fourniture de services publics en ligne aux citoyens et aux entreprises aux niveaux provincial et communal.

Afin d’assurer la continuité, l’efficacité et la fluidité des procédures administratives et des services publics en ligne, le Premier ministre demande aux ministres, aux responsables des agences de rang ministériel et aux présidents des Comités populaires des provinces et villes de mettre en œuvre plusieurs tâches prioritaires.

Le ministère des Sciences et des Technologies, en coordination avec celui de la Sécurité publique, devra réexaminer et harmoniser la feuille de route, les délais et les solutions techniques liés à l’architecture des systèmes de traitement des procédures administratives aux niveaux ministériel et provincial. Il devra ajuster les contenus des documents officiels pertinents et soumettre un rapport au Premier ministre avant le 15 mai 2026. Il est également responsable de la collecte des difficultés rencontrées et de la proposition de solutions, en coordination avec les ministères et collectivités locales.

Par ailleurs, le ministère doit soumettre en urgence au gouvernement un décret détaillant la mise en œuvre de la Loi sur la transformation numérique, notamment les dispositions relatives aux services publics en ligne intégralement numériques et aux exigences techniques des systèmes concernés, avec une échéance fixée à juin 2026.

De son côté, le ministère de la Sécurité publique est chargé d’achever le Portail national des services publics et le Système de coordination du traitement des procédures administratives, tout en garantissant leur fonctionnement stable dès ce mois d’avril. Il devra également présenter avant le 15 mai un règlement de gestion et d’exploitation du Portail national.

En coordination avec les ministères concernés, il devra également guider les localités dans l’utilisation des systèmes provinciaux jusqu’à la stabilisation complète des systèmes centralisés.

Le ministère de la Justice, en coopération avec les ministères compétents, est chargé d’évaluer les difficultés rencontrées dans la mise en œuvre du mécanisme du guichet unique, notamment dans le cadre des systèmes centralisés. Un rapport devra être présenté au Premier ministre avant le 10 mai 2026.

Les Comités populaires provinciaux et municipaux devront, pour leur part, coordonner la configuration des systèmes et clarifier la répartition des responsabilités dans le traitement des procédures. Pour les démarches spécifiques ou non encore intégrées au modèle centralisé, les plateformes provinciales continueront d’être exploitées et améliorées afin d’assurer la continuité du service.

Le principe de non-dépendance à la frontière administrative au sein d’une même province doit être appliqué dans le traitement des dossiers, afin d’améliorer la qualité du service public pour les citoyens et les entreprises.

Le Premier ministre a appelé les ministres, les responsables des organes centraux et les autorités locales à accorder une attention particulière à la mise en œuvre de ces missions afin de garantir un système administratif interconnecté, fluide et sans interruption, au service des citoyens et des entreprises.-VNA

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