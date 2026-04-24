Politique

Entretien téléphonique entre le haut dirigeant vietnamien To Lam et le PM australien Anthony Albanese

Face aux incertitudes internationales et aux tensions pesant sur les chaînes d’approvisionnement mondiales, le haut dirigeant vietnamien To Lam et le PM australien Anthony Albanese sont convenus de renforcer leur coordination afin de contribuer au traitement des enjeux internationaux d’intérêt commun, notamment la sécurité maritime et la sécurité énergétique.

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, To Lam. Photo: VNA
Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, To Lam. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, To Lam, s’est entretenu le 24 avril par téléphone avec le Premier ministre australien, Anthony Albanese.

Au cours de cet échange, le chef du gouvernement australien a félicité Tô Lâm pour son élection à la présidence de l’État par la 16e Assemblée nationale, tout en réaffirmant la volonté de Canberra d’intensifier la coopération bilatérale dans tous les domaines.

Saluant le développement rapide et intégral du Vietnam, Anthony Albanese a souligné que ces succès témoignent de la clairvoyance de la direction du Parti communiste du Vietnam. Il a réaffirmé que l'Australie était prête à accompagner et soutenir le Vietnam dans ses réformes structurelles afin d'atteindre son objectif de devenir un pays à revenu élevé d'ici 2045.

Le Premier ministre Anthony Albanese a également rappelé que la stabilité, la sécurité et la prospérité de l'Australie sont intrinsèquement liées à celles de l'Asie du Sud-Est, positionnant le Vietnam comme l'un de ses partenaires de première importance et confirmant son appui indéfectible au rôle central de l'ASEAN.

De son côté, To Lam a félicité Anthony Albanese et le Parti travailliste australien pour leur victoire électorale de mai 2025, saluant également les résultats obtenus en matière de stabilisation macroéconomique, de bien-être social, de transition énergétique et d’économie verte. Il s’est déclaré convaincu que l'Australie continuerait de prospérer et d'apporter une contribution positive à la paix, à la stabilité et à la prospérité dans la région et dans le monde.

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Qualifiant l’Australie d’ami fiable et de partenaire stratégique global de premier plan, le dirigeant vietnamien a mis en avant les intérêts stratégiques convergents entre les deux pays, notamment en matière de développement inclusif, d’économie numérique et d’autonomie stratégique.

Les deux dirigeants se sont félicités du développement fort, fiable, concret et efficace des relations Vietnam-Australie. Les principaux axes du Programme d'action pour la mise en œuvre du Partenariat stratégique global 2024-2027 progressent à un rythme soutenu, avec environ 96 % des objectifs déjà réalisés.

Face aux incertitudes internationales et aux tensions pesant sur les chaînes d’approvisionnement mondiales, ils sont convenus de renforcer leur coordination afin de contribuer au traitement des enjeux internationaux d’intérêt commun, notamment la sécurité maritime et la sécurité énergétique.

Les deux parties sont également convenues de renforcer la confiance politique à travers des échanges réguliers entre les organes du Parti, de l’État et les peuples des deux pays. Elles se sont engagées à approfondir la coopération concrète dans les domaines de la défense, de la sécurité, du commerce, de l’investissement, des sciences et des technologies, de la transition numérique, de la résilience au changement climatique, de l’énergie et de la coopération maritime.

Enfin, To Lam a exprimé le souhait de voir le gouvernement australien continuer à faciliter l’intégration de la communauté vietnamienne, ainsi que des experts et intellectuels vietnamiens vivant en Australie, tout en favorisant la promotion des valeurs culturelles vietnamiennes. -VNA

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#To Lam #entretien téléphonique #Anthony Albanese #Australie
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