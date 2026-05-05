Le plus haut législateur appelle à renouveler l’approche législative et à renforcer l’efficacité de la supervision

Hanoï (VNA) - Le président de l'Assemblée nationale (AN), Tran Thanh Man, a assisté ce mardi 5 mai une conférence consacrée au bilan du travail d’émulation et de récompense durant la législature 2021-2026, tout en lançant le mouvement d’émulation pour l’année 2026 et la période 2026-2031.

Lors de la cérémonie, au nom des dirigeants du Parti et de l'État, Tran Thanh Man a remis de prestigieuses distinctions à plusieurs collectifs et individus pour leurs contributions exceptionnelles. Les Commissions de la culture et de l'éducation, des affaires extérieures, et des affaires sociales de l'AN ont reçu l'Ordre de l'Indépendance de troisième classe. Par ailleurs, l'Ordre du Travail de deuxième classe a été attribué à la Commission juridique et judiciaire et à celle chargée des affaires liées aux députés.

Il a également décerné l'Ordre du Travail de troisième classe à des individus pour leur contribution exceptionnelle à la mise en œuvre de la résolution n°18-NQ/TW du 6e Plénum du Comité central du Parti (12e mandat) relative à la poursuite de la réforme et de la réorganisation du système politique, et pour leurs efforts remarquables en matière de lutte contre la corruption, le gaspillage et les pratiques négatives durant la période 2021-2025.

Dans son discours, Tran Thanh Man a salué les performances remarquables de la 15e législature, soulignant que celle-ci a traité un volume de travail sans précédent, avec un nombre record de lois et de résolutions adoptées. Il a également mis en avant l'accélération de la transformation numérique au sein des activités parlementaires.

Il a souligné que la 16e législature sera marquée par des défis importants, notamment la mise en œuvre de la Conclusion n° 17-KL/TW du Bureau politique relative à l'orientation législative pour la période 2026-2031 et du programme de contrôle parlementaire sur l'ensemble du mandat. Ces efforts seront conformes à la résolution du 14e Congrès national du Parti et au plan de développement socio-économique pour la période 2026-2030, visant à faire entrer le pays dans une nouvelle ère de développement.

​Le Vietnam ambitionne également une croissance à deux chiffres durant cette nouvelle législature afin d'atteindre ses objectifs de développement du centenaire pour 2030 et 2045.

Pour répondre à ces ambitions, le président de l’AN a insisté sur la nécessité de lever les obstacles, de mobiliser les ressources et de renouveler son approche législative, avec pour objectif ultime d’améliorer le niveau de vie matériel et spirituel de la population. Il a exhorté l'AN à renforcer sa fonction de surveillance suprême, en la rendant plus concrète.​

Le plus haut législateur a rappelé l'importance pour les membres du gouvernement de participer pleinement aux sessions et de respecter rigoureusement les délais de transmission des documents. De plus, il a encouragé les députés à mieux prendre en compte les préoccupations et les recommandations des électeurs, à promouvoir le développement d'une Assemblée nationale numérique, à accélérer la transformation numérique et à appliquer l'intelligence artificielle pour améliorer les méthodes de travail. Il a souligné l'importance d'optimiser l'infrastructure des données informatiques afin de renforcer la transparence, l'ouverture et l'efficacité des activités législatives, de contrôle et de gouvernance.

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Le président de l'Assemblée nationale, Tran Thanh Man, remet l'Ordre de l'Indépendance de troisième classe aux chefs des Commissions de la culture et de l'éducation, des affaires extérieures, et des affaires sociales. Photo: VNA

Soulignant le rôle déterminant des ressources humaines, il a appelé à la constitution d'un corps de fonctionnaires compétents et intègres, ainsi qu'à la mise en place d'un appareil rationalisé et efficace.

Compte tenu de la charge de travail importante prévue pour 2026, notamment les préparatifs de la deuxième session de la 16e Assemblée nationale, Tran Thanh Man a exhorté chaque individu et chaque collectif à s'efforcer de mener à bien les tâches qui leur sont assignées, contribuant ainsi aux succès collectifs. -VNA

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