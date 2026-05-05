La Première ministre japonaise dresse un bilan fructueux de sa tournée au Vietnam et en Australie

Tokyo (VNA) – S’exprimant devant la presse à Canberra, en Australie, le 4 mai, la Première ministre japonaise, Sanae Takaichi, a mis en avant les résultats significatifs de ses visites au Vietnam et en Australie, en insistant notamment sur les avancées en matière de sécurité économique.



La cheffe du gouvernement japonais a souligné que cette tournée avait permis aux dirigeants, au-delà du renforcement des relations de confiance personnelles, de parvenir à un consensus sur une coopération concrète visant à renforcer l’autonomie et la résilience de chaque pays, contribuant ainsi à une région plus forte et plus prospère.



Dans le domaine de la sécurité économique, les parties ont annoncé plusieurs accords confirmant le renforcement de la coopération sur des questions d’urgence tels que la stabilité de l’approvisionnement énergétique, notamment en gaz naturel liquéfié (GNL), ainsi que la résilience des chaînes d’approvisionnement, en particulier pour les terres rares et les minéraux critiques. Ces avancées interviennent dans un contexte international marqué par des tensions persistantes, notamment au Moyen-Orient.



Au Vietnam, le Japon a présenté le premier projet de l’initiative « Power Asia », annoncée le mois dernier, visant à soutenir l’approvisionnement en pétrole brut du Vietnam tout en facilitant l’exportation vers le Japon de matériel médical produit par les entreprises japonaises implantées au Vietnam. Le soutien à la sécurisation de l’approvisionnement énergétique nécessaire aux activités économiques du Vietnam, un maillon clé des chaînes d’approvisionnement régionales, contribuera de manière importante au maintien de la stabilité des conditions de vie des populations des deux pays.



Par ailleurs, cette tournée a permis à la Première ministre japonaise d’engager des échanges approfondis avec les dirigeants vietnamiens et australiens sur la situation régionale et la coopération en matière de sécurité. Les parties sont convenues de renforcer leur coordination sur les questions stratégiques dans la région Indo-Pacifique, notamment en Asie de l’Est, ainsi que d’approfondir leur coopération en matière de sécurité.



Évoquant l’initiative « Free and Open Indo-Pacific » (FOIP ou Indo-Pacifique libre et ouvert), lancée par l’ancien Premier ministre Shinzo Abe, Sanae Takaichi a indiqué que son discours au Vietnam avait mis en évidence les progrès réalisés dans ce cadre. Elle a souligné que, face aux mutations actuelles, il est essentiel de renforcer l’autonomie et la résilience des pays de la région et de bâtir, par une coopération concrète, un espace indo-pacifique plus fort et prospère.



Fort des acquis de cette tournée, le Japon entend poursuivre une coopération étroite avec ses partenaires régionaux et promouvoir les initiatives inscrites dans le cadre de la FOIP, afin de contribuer à un Indo-Pacifique plus puissant et prospère. -VNA