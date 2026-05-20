Santé

La coopération dans le domaine de santé - Un point d’orgue des relations Vietnam-Allemagne

Lors d'une visite de travail auprès des autorités de la ville de Leipzig et de l’Hôpital St. Georg, en Allemagne, une délégation de l’Hôpital militaire 175 (relevant du ministère de la Défense) a évalué la coopération passée et défini les orientations pour promouvoir des échanges spécialisés dans les temps à venir.

Rencontre entre la délégation de l'hôpital militaire 175 et le maire de Leipzig à l'hôtel de ville. Photo : VNA
Rencontre entre la délégation de l'hôpital militaire 175 et le maire de Leipzig à l'hôtel de ville. Photo : VNA

Berlin (VNA) - Le 19 mai, une délégation de l’Hôpital militaire 175 (relevant du ministère de la Défense) a effectué une visite de travail auprès des autorités de la ville de Leipzig et de l’Hôpital St. Georg, en Allemagne, afin d’évaluer la coopération passée et définir les orientations pour promouvoir des échanges spécialisés lors de la prochaine phase.

Ont participé à la séance le général de brigade et docteur Tran Quoc Viet, directeur de l’Hôpital 175 ; le général de brigade et professeur Nguyen Truong Giang, chef du Département de la médecine militaire ; et le colonel Nguyen Tuan Minh, attaché de défense du Vietnam en Allemagne. Côté allemand figuraient le maire de Leipzig, Burkhard Jung, son adjoint Clemens Schülke et des représentants d’établissements médicaux locaux.

Dans une atmosphère ouverte, les deux parties ont passé en revue plus de dix ans de collaboration entre l’Hôpital 175 et ses partenaires de Leipzig. Cette relation est jugée comme un « point d'orgue » de la coopération sanitaire entre le Vietnam et l'Allemagne, ainsi qu'entre Ho Chi Minh-Ville et sa ville jumelée de Leipzig.

Pour Tran Quoc Viet, le succès majeur réside dans la formation d’un personnel médical aux compétences accrues. Grâce au soutien sincère et concret de Leipzig, de nombreux médecins et infirmiers de l’Hôpital 175 se sont perfectionnés en Allemagne. Parallèlement, des experts allemands se rendent régulièrement au Vietnam pour assurer des formations spécialisées au profit du personnel de santé national.

S’appuyant sur cette base, la partie allemande a transféré avec succès des techniques avancées, appliquées efficacement dans les soins et la réadaptation fonctionnelle. Il s’agit notamment de la réadaptation cardiovasculaire, de la kinésithérapie, ainsi que de la rééducation orthopédique après des chirurgies de remplacement de la hanche ou du genou.

De son côté, le maire de Leipzig, Burkhard Jung a rappelé que les deux pays s’orientent vers le 15e anniversaire du partenariat stratégique Vietnam-Allemagne (2011-2026). Il s'est réjoui de ces progrès stimulant la coopération économique et scientifique. Les deux villes disposent d'un vaste potentiel, particulièrement en physiothérapie et orthopédie, pour appliquer des technologies modernes au bénéfice direct des patients.

vnanet-potal-hop-tac-y-te-diem-sang-trong-moi-quan-he-giua-viet-nam-va-duc-8772576.jpg
À cette occasion, l’établissement a remis des certificats de fin de formation à deux stagiaires vietnamiens. Photo : VNA



Dans la planification du réseau de santé, le gouvernement a désigné l'Hôpital 175 comme l'un des six établissements nationaux clés à moderniser. Le général de brigade Nguyen Truong Giang a précisé que l'hôpital et Leipzig se concentreront sur la formation d’une main-d'œuvre de haute qualité, la gestion hospitalière, les soins spécialisés et la recherche scientifique pour atteindre les standards régionaux et internationaux.

Lors du séjour, la délégation a tenu des entretiens avec la direction de l’Hôpital St. Georg sur le transfert technologique et le modèle de liaison professionnelle « de spécialité à spécialité ». Ils ont souligné que la constitution d’un personnel qualifié aux normes internationales est le facteur clé pour garantir la qualité et l'efficacité des soins.

Ces trois dernières années, St. Georg a accueilli 13 stagiaires de l’Hôpital 175. À cette occasion, l’établissement a remis des certificats de fin de formation à deux stagiaires vietnamiens, illustrant une coopération concrète répondant aux besoins réels de ces deux structures hospitalières de premier plan de Ho Chi Minh-Ville et Leipzig.- VNA

#santé #Hôpital militaire 175
Suivez VietnamPlus

Intégration internationale

Sur le même sujet

Voir plus

Le Centre médical universitaire de Hô Chi Minh-Ville a réalisé avec succès une chirurgie cérébrale éveillée chez un garçon de 12 ans. Photo: VNA

Première chirurgie éveillée du cerveau chez un enfant au Vietnam

Il s’agit de la première intervention de ce type pratiquée chez un enfant au Vietnam, ouvrant de nouvelles perspectives pour préserver les fonctions neurologiques et la qualité de vie à long terme des enfants atteints de tumeurs cérébrales situées dans des zones à haut risque.

Photo: SYT

Ho Chi Minh-Ville maintient un haut niveau de vigilance contre Ebola

La détection précoce des cas suspects constitue un élément clé du dispositif de surveillance aux frontières. Parallèlement, des formations et des mises à jour régulières sont organisées sur les procédures de contrôle des infections, l’utilisation des équipements de protection individuelle et la prise en charge des cas suspects dans les établissements de santé, afin de garantir une réponse rapide en cas d’introduction du virus.

Soins d'un patient atteint d’Ebola dans un hôpital en République démocratique du Congo, le 16 mai 2026. Photo : Xinhua/VNA

Le Vietnam renforce sa surveillance face au risque d’Ebola

Le ministère de la Santé a indiqué suivre de près l’évolution de la situation, mettre régulièrement à jour les informations provenant de l’OMS et renforcer la surveillance dans les établissements de santé ainsi que les contrôles sanitaires aux postes-frontières.

La carte d'assurance maladie sert de preuve de l'affiliation à un régime d'assurance maladie et permet à son détenteur de bénéficier des soins de santé couverts par ce régime. Photo: VNA

Le Vietnam étend le champ d’application de l’assurance maladie

Le plan définit des tâches et des solutions concrètes pour institutionnaliser pleinement la directive, tout en guidant les ministères, les secteurs et les collectivités locales dans la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation des politiques visant à garantir une couverture d’assurance maladie plus efficace, avec pour objectif la couverture universelle d’ici 2030.

Hô Chi Minh-Ville a officialisé le déploiement du dossier de santé électronique pour l’ensemble des habitants via l’application "Công dân số TPHCM". Photo: nld.com.vn

Hô Chi Minh-Ville déploie le dossier de santé électronique sur l’application du Citoyen numérique

Chaque citoyen disposera désormais d’un dossier de santé unique, associé à son numéro d’identification personnel. Cette mesure vise à garantir la fiabilité des informations et à éviter les doublons ainsi que les erreurs de données. Les antécédents médicaux seront automatiquement mis à jour à partir des établissements de santé, des programmes de dépistage et des examens périodiques, puis centralisés sur la plateforme.

L'hôpital militaire 175 innove en appliquant des techniques modernes de biopsie osseuse. Photo: Anh Tuyêt/qdnd.vn

La transformation numérique est en marche dans les hôpitaux militaires

À l’heure du numérique, le médecin militaire conserve ses valeurs fondamentales: rigueur, dévouement et disponibilité en toutes circonstances. Mais désormais, la technologie ouvre une nouvelle ère pour la médecine militaire, où rapidité, données et connectivité deviennent des éléments clés.