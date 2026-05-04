La transformation numérique est en marche dans les hôpitaux militaires

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Hanoi (VNA) - En ce moment au Vietnam, le secteur de la santé, et a fortiori la médecine militaire, s’inscrit pleinement dans une dynamique de transition numérique accélérée. Pour les hôpitaux militaires, à la fois chargés des soins et de la préparation opérationnelle, la numérisation ne constitue pas seulement un levier d’amélioration des services, mais aussi une orientation stratégique face aux défis contemporains.

Un matin ordinaire au service de consultation de l’hôpital militaire 354 illustre ce basculement. Les écrans électroniques affichent désormais les numéros de passage, remplaçant les registres papier autrefois omniprésents. Les patients attendent leur tour sans carnet médical, munis simplement de leur carte d’identité à identifiant personnel.

«Les patients peuvent désormais s’inscrire eux-mêmes dans le service adapté, alors qu’auparavant ils devaient prendre un ticket et attendre leur tour, ce qui impliquait plusieurs étapes», témoigne un patient.

«Ici, les services sont très rapides: les examens du matin sont généralement terminés en une demi-journée, et l’après-midi, il suffit d’une à deux heures pour obtenir ses médicaments», ajoute une autre.

«Le patient n’a qu’à présenter un code. Pour les analyses ou l’imagerie, il suffit de le scanner pour accéder à toutes les données sur le système. Il n’a plus besoin de documents papier ni d’attendre les résultats, qui sont directement mis en ligne», explique la lieutenant-colonel Ngô Thi Dào, cheffe du service de consultation de l’hôpital 354.

Grâce aux technologies numériques, les médecins accèdent en quelques secondes à l’ensemble d’un dossier médical, de l’historique aux examens récents, comme le confirme le commandant Trân Anh Dung, responsable informatique de l’établissement.

«Lorsque la carte d’identité est scannée avec reconnaissance faciale, les données sont vérifiées via le centre national de données. Le patient peut ensuite choisir lui-même le service adapté, sans passer par les étapes d’attente traditionnelles», dit-il.

Cette transformation, discrète mais profonde, s’étend à tout le réseau hospitalier militaire. À l’hôpital militaire 175, les téléconsultations spécialisées sont devenues courantes. Un patient sur une île éloignée peut ainsi être mis en relation directe avec des experts via un écran, réduisant considérablement les contraintes géographiques.

Les médecins réalisent des examens d’imagerie diagnostique et assurent les consultations des patients. Photo: qdnd.vn

Le docteur Truong Trung Hiêu, du centre d’imagerie médicale, apprécie ce gain d’efficacité. «L’intégration de l’intelligence artificielle nous a permis de réduire de 30 à 40% le temps de préparation des patients. Auparavant, nous devions nous appuyer sur notre expérience et sur des repères laser pour positionner précisément le patient, ce qui prenait du temps», raconte-t-il.

Dans les salles de contrôle, les systèmes de gestion hospitalière fonctionnent comme un véritable «cerveau numérique», supervisant en temps réel l’accueil des patients, la distribution des médicaments et la gestion des équipements. Les dossiers papier cèdent la place aux données électroniques, permettant aux médecins de gagner un temps précieux et d’améliorer la qualité des soins.

Ces avancées redessinent progressivement le visage de la médecine militaire vietnamienne. Au-delà du soutien aux forces armées, ces hôpitaux contribuent également à soulager le système de santé civil, notamment en période de crise sanitaire. Dans les situations d’urgence, comme les catastrophes naturelles ou les exercices militaires, les unités médicales mobiles sont désormais équipées de technologies numériques de pointe.

Pour le colonel Hà Duy Duong, directeur de l’hôpital militaire 354, cette évolution est la bienvenue. «La transformation numérique apporte de nombreux bénéfices, tant en matière de gestion que de qualité des soins. Elle permet de numériser les données médicales, facilitant leur stockage, leur partage et réduisant les erreurs. Elle soutient également le diagnostic, notamment en imagerie, et favorise la détection précoce des maladies. Mais surtout, elle crée une base de données massive, essentielle pour une meilleure gestion de la santé», estime-t-il.

À l’heure du numérique, le médecin militaire conserve ses valeurs fondamentales: rigueur, dévouement et disponibilité en toutes circonstances. Mais désormais, la technologie ouvre une nouvelle ère pour la médecine militaire, où rapidité, données et connectivité deviennent des éléments clés.

La transformation numérique des hôpitaux militaires s’impose ainsi comme une nécessité, contribuant à améliorer la qualité des services, à optimiser la gestion et à renforcer la capacité opérationnelle de l’armée vietnamienne. – VOV/VNA

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