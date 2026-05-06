Pagode Cuong Xa : record asiatique de murs gravés de svastikas

La pagode Cuong Xa, connue sous le nom de Quynh Khau Tu (« Monticule de Jade »), située dans le quartier de Tan Hung à Hai Phong, a reçu, le 3 mai, un record asiatique pour son vaste ensemble de murs de pierre gravés du symbole bouddhiste du svastika.

La pagode Cuong Xa, située dans le quartier de Tan Hung à Hai Phong, a reçu, le 3 mai, un record asiatique pour son vaste ensemble de murs de pierre gravés du symbole bouddhiste du svastika.

Également connue sous le nom de Quynh Khau Tu (« Monticule de Jade »), cette pagode est un temple ancien datant d’environ 2 000 ans.

Elle a fait l’objet de sa troisième grande restauration en 2009 et s’étend désormais sur une superficie totale de 7 385 m². Son système de murs en pierre verte est particulièrement remarquable. Chaque rangée est composée de 108 blocs mesurant 40 cm sur 30 cm et 35 cm d’épaisseur, pesant environ 80 kg chacun. L’ensemble reflète non seulement son ampleur, mais aussi une combinaison harmonieuse d’architecture, de sculpture et de symbolisme bouddhiste.

Vénérable Thich Thanh Cuong, abbé de la pagode Cuong Xa :

« En 2009, nous ne pouvions construire qu’une dizaine de blocs de pierre par jour. Les trois premières rangées étaient ornées de motifs de lotus, fleur nationale du Vietnam et symbole majeur du bouddhisme. Selon la tradition, à sa naissance, le Bouddha fit sept pas, chacun sur un lotus. À partir de la quatrième rangée, nous avons gravé la svastika, l’un des 32 signes auspicieux du Bouddha, représentant le rayonnement et l’énergie positive. »

Vu Cong Than, président du Comité populaire du quartier de Tan Hung :

« À l’occasion de ce record asiatique, les autorités locales saluent les efforts de la pagode. Elles restent déterminées à faciliter les activités religieuses dans le respect de la loi, tout en préservant et en valorisant les valeurs culturelles, et en reliant le site au patrimoine local, notamment à l’artisanat de la gravure sur bois du quartier. »

Nguyen Minh Xo, vice-président de L’Association du tourisme de Hai Phong:

«En tant que professionnels du tourisme, nous nous engageons à promouvoir la valeur culturelle de cette pagode unique auprès des visiteurs et des voyagistes, contribuant ainsi à attirer davantage de touristes vietnamiens et internationaux. »

Auparavant, en août 2015, la pagode avait été reconnue par VietKings comme la première au Vietnam à présenter des murs de pierre gravés du symbole du svastika. Le 27 avril 2026, elle a été officiellement reconnue comme la pagode possédant le plus grand nombre de gravures de ce type en Asie./.