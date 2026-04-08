À Ninh Binh, une immense œuvre d’art pousse… dans les rizières

Devenue au fil du temps une signature de la Semaine du tourisme de Ninh Binh, cette œuvre éphémère s’inscrit dans le décor emblématique des rizières dorées de Tam Coc – Bich Dong, un rendez-vous estival organisé chaque année par la province de Ninh Binh.
Dès les premiers jours du printemps, le comité de gestion de la zone touristique de Tam Coc – Bich Dong, en coordination avec les autorités du quartier de Nam Hoa Lu, les peintres et les habitants locaux, a élaboré le concept, arrêté le projet, puis lancé les semis pour esquisser les premiers traits de cette fresque sur une superficie de 10.000 m².
Le thème retenu cette année porte le nom évocateur de « Deux chevaux rendant hommage pour annoncer les mérites ».
Ce thème est mis en œuvre avec l’ambition de transmettre des aspirations fortes et porteuses de sens, à partir d’éléments pourtant très simples et intimement liés à la vie quotidienne des habitants. –VNA