La cheffe d’orchestre française Zahia Ziouani en tournée au Vietnam

À l’invitation de l’Institut français du Vietnam, la cheffe d’orchestre française Zahia Ziouani effectue une tournée au Vietnam.

À l’invitation de l’Institut français du Vietnam, la cheffe d’orchestre française Zahia Ziouani effectue une tournée au Vietnam. Le programme se déroule à Hanoï et à Hô Chi Minh-Ville, marquant une rencontre artistique entre une figure emblématique de la vie symphonique française et les principales institutions musicales vietnamiennes.

Dans le cadre de sa visite, elle animera des ateliers intensifs de direction d’orchestre à l’Académie nationale de musique du Vietnam et au Conservatoire de Hô Chi Minh-Ville, et rencontrera le public après les projections du film Divertimento.

Née en 1978, Zahia Ziouani est l’une des cheffes d’orchestre les plus remarquées de la scène symphonique contemporaine française. Parallèlement à ses activités artistiques, elle mène de nombreux projets d’éducation musicale. Elle est notamment fondatrice de la Divertimento Academy, dédiée à la formation de jeunes musiciens et à la promotion de la musique symphonique auprès du grand public.

Cette tournée au Vietnam est appelée à ouvrir de nouvelles perspectives de dialogue culturel à travers la musique symphonique, langage artistique universel favorisant les échanges et le rapprochement entre les peuples. -VNA