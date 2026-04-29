Ho Chi Minh-Ville prévoit une croissance des transferts de fonds en 2026

Les transferts de fonds contribuent à équilibrer l'offre et la demande de devises et à stabiliser le marché monétaire à Ho Chi Minh-Ville comme dans l'ensemble du pays.

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Les transferts de fonds ont maintenu une croissance soutenue, confirmant leur rôle essentiel de source de devises étrangères. Ils contribuent à équilibrer l'offre et la demande de devises et à stabiliser le marché monétaire à Ho Chi Minh-Ville et dans l'ensemble du pays.

En 2025, le montant total des transferts de fonds vers Ho Chi Minh-Ville transitant par les établissements de crédit et les organisations économiques a dépassé 10,34 milliards de dollars, soit une hausse de 8,3 % par rapport à 2024. La majorité des flux a été acheminée via les organisations économiques, avec près de 7,43 milliards de dollars, soit 71,8 % du total. Les transferts effectués par l’intermédiaire des établissements de crédit ont, quant à eux, atteint près de 2,92 milliards de dollars, soit 28,2 % du total. L'Asie demeure la principale source de transferts de fonds vers Ho Chi Minh-Ville.

Grâce à ces signaux positifs, Ho Chi Minh-Ville consolide sa position de première ville du pays bénéficiaire de transferts de fonds et de destination privilégiée pour les flux de capitaux des Vietnamiens de l'étranger dans les années à venir. -VNA