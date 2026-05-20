Entretien téléphonique entre le Premier ministre Le Minh Hung et son homologue néo-zélandais Christopher Luxon

Hanoï (VNA) - Le Premier ministre vietnamien, Le Minh Hung, s’est entretenu par téléphone, mardi 20 mai avec son homologue néo-zélandais, Christopher Luxon, afin de discuter des perspectives de renforcement de la coopération bilatérale.

Le chef du gouvernement vietnamien a félicité le Premier ministre Christopher Luxon pour les résultats remarquables obtenus par la Nouvelle-Zélande en matière de stabilité macroéconomique et de protection sociale. Il l’a également remercié pour ses importantes contributions à l’élévation des relations bilatérales au rang de partenariat stratégique global en février 2025.

De son côté, Christopher Luxon a félicité Le Minh Hung pour son élection par l’Assemblée nationale, affirmant que le Vietnam était un partenaire prioritaire de la Nouvelle-Zélande. Il a exprimé le souhait de renforcer davantage le partenariat stratégique global entre les deux pays, tout en saluant le développement impressionnant du Vietnam, considéré comme l’une des économies les plus dynamiques de la région.

Le Premier ministre Le Minh Hung a souligné que la Nouvelle-Zélande demeurait un partenaire de confiance, ayant soutenu le Vietnam dans l’enseignement de l’anglais, le développement des ressources humaines, la formation des cadres, l’agriculture, la résilience au changement climatique et la gestion des risques naturels.

Forts de cette confiance politique, il a proposé que les deux pays concentrent leurs efforts sur six grandes orientations, notamment le renforcement de la confiance politique à travers les échanges de délégations, les contacts de haut niveau et les mécanismes de coopération bilatérale, ainsi que l’approfondissement de la coopération en matière de défense et de sécurité grâce à des échanges renforcés et à l’amélioration des capacités dans les domaines maritime, naval et de la sécurité en mer.

Le Premier ministre vietnamien, Le Minh Hung, lors de l'entretien téléphonique avec son homologue néo-zélandais, Christopher Luxon. Photo: VNA

Sur le plan économique, les deux chefs de gouvernement ont convenu de continuer à promouvoir la coopération dans les domaines du commerce et de l’investissement, avec l’objectif de porter les échanges bilatéraux à 3 milliards de dollars, tout en facilitant l’accès réciproque aux marchés. Ils se sont également engagés à exploiter pleinement les accords de libre-échange auxquels les deux pays sont parties, notamment l’Accord de libre-échange ASEAN-Australie-Nouvelle-Zélande (AANZFTA), l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste (CPTPP) ainsi que le Partenariat économique régional global (RCEP), afin de renforcer la résilience de leurs économies face aux incertitudes mondiales.

À cette occasion, le Premier ministre néo-zélandais a affirmé le soutien de Wellington au Vietnam, qui assurera la présidence tournante du CPTPP en 2026.

Les deux dirigeants ont également partagé les mesures prises par leurs pays respectifs pour stabiliser la macroéconomie et répondre aux fluctuations des prix des carburants, notamment les politiques fiscales et les politiques de soutien appropriées aux entreprises et aux particuliers.

Les deux pays envisagent de renforcer leur coopération dans les domaines de la résilience face au changement climatique, de la transition verte, de l’agriculture durable à faibles émissions ainsi que du développement des énergies renouvelables, notamment l’éolien et le solaire.

Afin de favoriser davantage les échanges entre les peuples, Le Minh Hung a proposé d’augmenter le nombre de bourses accordées aux étudiants vietnamiens et de renforcer les liens entre les universités et instituts de recherche des deux pays. Il a également plaidé pour l’ouverture rapide de liaisons aériennes directes afin de faciliter les déplacements.

Enfin, les deux dirigeants ont exprimé leurs préoccupations communes face aux tensions internationales actuelles qui augmentent les coûts du carburant, perturbent les chaînes d'approvisionnement mondiales. Ils ont réaffirmé la nécessité du dialogue, de la coopération internationale, du respect du droit international et d'une coordination étroite sur les questions régionales et mondiales, contribuant ainsi à la paix, à la stabilité, à la coopération et au développement dans la région et dans le monde. -VNA

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