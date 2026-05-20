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Hanoi (VNA) – Alors que certaines forces hostiles cherchent à calomnier le Vietnam au sujet de la politique fiscale, alléguant une politique fiscale stérilisant plutôt que stimulant pour les petits commerces et les ménages commerciaux, la vérité est ailleurs.

De la réduction des charges fiscales pour le petit commerce à la modernisation de l’administration ficale en passant par la création d’un système fiscal transparent, ces efforts témoignent d’un esprit de service au développement.

Dans tous les pays, la politique fiscale est toujours l’un des piliers importants de la gouvernance nationale. Les impôts ne servent pas seulement à fournir des ressources pour l’investissement de développement et à assurer le bien-être social, mais aussi à réguler l’économie, à maintenir l’équité et à garantir la stabilité sociale.

Pour le Vietnam, dans un contexte d’intégration internationale profonde et de forte transformation numérique, la réforme du système fiscal est une condition sine qua non pour répondre aux nouvelles réalités du développement.

Cependant, certains forces hostiles et opportunistes politiques cherchent à dénaturer la vérité, décrivant l’administration fiscale en termes incendiaires tels que «taxation excessive», «étouffement des petites entreprises», «contrôle des biens des personnes» ou «élimination du secteur privé».

Ces allégations erronnées exploitent souvent les angoisses de certaines personnes concernant les nouvelles politiques afin de créer une image déformée de la gouvernance de l’État. Cependant, au vu de l’ensemble du processus de réforme fiscale de ces dernières années, force est de constater que l’objectif principal du Vietnam n’est pas d’alourdir le fardeau pesant sur la population, mais de construire un système fiscal moderne, équitable et transparent au service du développement durable.

L’un des contenus les plus dénaturés de ces derniers temps a été le passage du régime fiscal forfaitaire à la méthode d’autodéclaration et d’autopaiement des impôts de la part du contribuable, et le renforcement de l’utilisation des factures électroniques intégrées aux systèmes de point de vente. Les opposants y voient une action propre à «resserrer la gestion pour maximiser l’assiette fiscale», à «mettre les petits commerces au pied du mur» ou à «frapper les petits commerçants».

Or, l’imposition forfaitaire présente de nombreuses lacunes lors de sa mise en œuvre. L’évaluation des impôts par la méthode forfaitaire donne lieu à des imprécisions et à des inégalités entre les ménages commerciaux dans une situation similaire. Dans certains cas, ce mécanisme est favorable au développement des fraudes et phénomènes négatifs.

Pour les impôts déclaratifs, le contribuable évalue lui-même son revenu et fournit les bases de détermination de l’assiette imposable sur la plate-forme numérique des autorités fiscales. Ce modèle est largement appliqué dans de nombreux pays afin d’améliorer la transparence, de simplifier les procédures administratives et de renforcer le rôle actif du contribuable.

Au Vietnam, ce processus ne s’est pas déroulé de manière rigide et arbitraire, contrairement à ce que suggèrent certaines allégations erronnées. Des formations gratuites sont dispensées, des visites des agents du fisc sont organisées sur les marchés et dans les rues commerçantes pour guider et accompagner les ménages commerciaux.

On connaît également la musique à l’écoute des allégations proférées sur la «taxation excessive», le «raclage des fonds de tiroirs de la population», une généralisation unilatérale qui ignore le rôle et la nature de la politique fiscale dans la gouvernance nationale.

Autoroute Nord-Sud, aéroports internationaux modernes et programmes de santé, d’éducation et de protection sociale dans les régions isolées, les recettes fiscales représentent plus de 80% du budget total de l’État et constituent le principal capital d’amorçage pour un réinvestissement massif dans la société.

La vérité derrière la rhétorique de la taxation excessive

Le Vietnam a mis en œuvre ces dernières années diverses solutions pour soutenir la population et les entreprises par le biais de sa politique fiscale dont témoigne les mesures mises en place après la pandémie de Covid-19, et dernièrement, le relèvement du seuil de revenus exonérés d’impôt pour les ménages commerciaux à 1 milliard de dôngs (38.462 dollars), contre 500 millions de dôngs (19.231 dollars) auparavant. Le pays a publié le 12 mai dernier son tout premier Livre blanc sur la fiscalité.

Le développement rapide du commerce électronique et des activités numériques crée de nouvelles exigences réglementaires pour tous les pays, et pas seulement pour le Vietnam.

Cependant, lorsque les autorités mettent en œuvre des mesures de gestion fiscale pour le livestream, les plateformes de commerce électronique ou les entreprises transfrontalières, de nombreuses personnes dénaturent délibérément la vérité en prétendant que l’État «viole la vie privée» et «contrôle les biens des citoyens». Cet argument est infondé et déforme les faits. Dans toute économie, les entreprises générant des revenus imposables doivent s’acquitter de leurs obligations fiscales.

L’objectif principal de la gestion fiscales du commerce électronique est de garantir une concurrence équitable entre les entreprises traditionnelles et numériques, entre celles qui respectent scrupuleusement la loi et celles qui cherchent délibérément à se soustraire à leurs obligations fiscales.

Parallèlement, la gestion des flux de trésorerie sur les plateformes numériques contribue également à lutter contre la contrefaçon, le trafic de marchandises et d’autres formes de fraude commerciale de plus en plus complexes en ligne.

Il convient d’affirmer que la connectivité des données et leur gestion concertée sont mises en œuvre conformément aux réglementations légales, avec des mécanismes de sécurité de l’information clairs, et ne constituent pas des activités qui portent atteinte à la vie privée, comme le suggèrent des arguments fallacieux.

Une politique fiscale juste et transparente, loin d’étouffer les petites entreprises, leur sert au contraire de tremplin pour se standardiser et se développer durablement. Selon le ministère des Finances, le nombre de ménages commerciaux se transformant en entreprises connaît une croissance exponentielle, de plus de 3.200 en 2025 à près de 1.000 pour le seul mois de janvier 2026.

De toute évidence, la politique fiscale n’est pas un obstacle, mais bien un facteur de compétitivité, favorisant l’émergence d’une nouvelle génération de PME modernes et performantes qui contribuent de manière significative à la prospérité de l’économie nationale. – VNA

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