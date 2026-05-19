Politique

Le Vietnam réaffirme son rôle de coordinateur des relations ASEAN–Nouvelle-Zélande

Dans son rôle de coordinateur des relations ASEAN–Nouvelle-Zélande pour la période 2024-2027, le Vietnam s’engage à poursuivre une étroite coordination avec la Nouvelle-Zélande et les autres pays membres de l’ASEAN afin d’approfondir davantage le partenariat stratégique global ASEAN–Nouvelle-Zélande.

L'ambassadeur du Vietnam en Nouvelle-Zélande, Phan Minh Giang, félicite NZMAM 2026 pour son brillant succès. Photo : VNA
L'ambassadeur du Vietnam en Nouvelle-Zélande, Phan Minh Giang, félicite NZMAM 2026 pour son brillant succès. Photo : VNA

Wellington (VNA) – Du 16 au 18 mai à Wellington, en Nouvelle-Zélande, dans son rôle de représentant du coordinateur des relations de dialogue ASEAN–Nouvelle-Zélande et de président du Comité de l’ASEAN à Wellington (ACW), l’ambassade du Vietnam en Nouvelle-Zélande a soutenu avec succès l’organisation de l’événement simulant une conférence de l’ASEAN en Nouvelle-Zélande (NZMAM) 2026.

Il s’agit de la première activité de ce type organisée en Nouvelle-Zélande avec la participation d’étudiants universitaires.

Le 18 mai, l’ambassade du Vietnam en Nouvelle-Zélande a accueilli les organisateurs et les délégués du NZMAM 2026 à son siège, à l’occasion de la cérémonie de clôture et de remise des prix de l’événement.

L’ambassadeur du Vietnam en Nouvelle-Zélande, Phan Minh Giang, a félicité les organisateurs pour le succès de cette première simulation de conférence de l’ASEAN organisée en Nouvelle-Zélande, saluant les efforts déployés par le comité d’organisation du NZMAM 2026.

L’ambassadeur Phan Minh Giang a souligné que les jeunes constituent la force motrice et les futurs acteurs de la région. Il a exprimé le souhait que cet événement contribue à renforcer la compréhension de l’ASEAN et des relations ASEAN–Nouvelle-Zélande, tout en encourageant les jeunes à participer plus activement à la construction de l’avenir commun de la région.

Il a également affirmé que, dans son rôle de coordinateur des relations ASEAN–Nouvelle-Zélande pour la période 2024-2027, le Vietnam s’engage à poursuivre une étroite coordination avec la Nouvelle-Zélande et les autres pays membres de l’ASEAN afin d’approfondir davantage le partenariat stratégique global ASEAN–Nouvelle-Zélande.

vnanet-nz-t.jpg
L’ambassadeur du Vietnam en Nouvelle-Zélande, Phan Minh Giang (à droite), remet des prix à des étudiants exceptionnels. Photo : VNA


Le coordinateur national néo-zélandais Joshua Paterson a remercié l’ambassade du Vietnam en Nouvelle-Zélande ainsi que l’ACW pour leur soutien à l’organisation réussie du NZMAM 2026, tout en exprimant le souhait de continuer à bénéficier du soutien des représentations diplomatiques des pays de l’ASEAN à Wellington dans les temps à venir.

La cérémonie s’est achevée par un programme d’échanges culturels et culinaires vietnamiens organisé par l’ambassade du Vietnam en Nouvelle-Zélande, contribuant à renforcer l’esprit d’amitié et de coopération. -VNA

#ASEAN Nouvelle-Zélande #NZMAM 2026 #Vietnam Nouvelle-Zélande #simulation conférence ASEAN Nouvelle-Zélande ASEAN
Suivez VietnamPlus

Intégration internationale

Voir plus

Une cérémonie d’accueil officielle a été organisée le 19 mai au siège du ministère vietnamien de la Défense à Hanoï.

Le ministre indien de la Défense en visite officielle au Vietnam

Le ministre indien de la Défense, Rajnath Singh, effectue les 18 et 19 mai une visite officielle au Vietnam à l’occasion du 10e anniversaire du partenariat stratégique global entre les deux pays et du récent relèvement de leurs relations au rang de partenariat stratégique global renforcé. Les entretiens entre les deux parties ont porté sur le renforcement de la coopération en matière de défense, de formation et d’industrie militaire.

Les dirigeants de Hanoï et de Saint-Pétersbourg ont signé un mémorandum d'accord, s'engageant à renforcer la coopération pratique en matière d'aménagement et de gestion urbains, d'échanges économiques et culturels, de tourisme, d'éducation et de liens entre les peuples. Photo: VNA

Hanoï et Saint-Pétersbourg souhaitent une coopération plus substantielle

Une délégation de Hanoi, conduite par Phung Thi Hong Ha, a effectué le 18 mai une visite de travail à Saint Petersburg afin de renforcer la coopération décentralisée entre les deux villes. À cette occasion, les dirigeants des deux parties ont signé un mémorandum d’accord visant à élargir la coopération dans des domaines.

L’ambassadeur du Vietnam au Bangladesh, Nguyên Manh Cuong, s’exprime lors du séminaire sur la pensée Hô Chi Minh sur l’union nationale, à Dacca. Photo : VNA

La pensée Hô Chi Minh sur l’union nationale reste d’actualité aujourd’hui

La pensée Hô Chi Minh sur l’union nationale conserve toute sa pertinence face aux défis mondiaux croissants, tels que les conflits, les divisions sociales et l’instabilité économique. Son message de solidarité, de consensus et de primauté des intérêts nationaux sur les clivages régionaux demeure un précieux enseignement pour de nombreux pays en développement.

Le président israélien Isaac Herzog (droite) et l’ambassadeur du Vietnam en Israël Nguyen Ky Son. Photo: VNA

Israël salue le rôle croissant du Vietnam en Asie du Sud-Est

Le président israélien Isaac Herzog a réaffirmé l’importance accordée par Israël à ses relations avec le Vietnam, qualifié de partenaire dynamique au rôle croissant en Asie du Sud-Est, lors de la présentation des lettres de créance du nouvel ambassadeur vietnamien Nguyen Ky Son le 18 mai à Jérusalem.

La Commission de la culture et de la société de l’AN exhortée à se renouveler

La Commission de la culture et de la société de l’AN exhortée à se renouveler

Présidant une séance de travail avec la permanence de la commission, le législateur suprême a également exhorté la Commission de la culture et de la société à se renouveler dans la direction, le pilotage, la gestion et l’organisation du travail en 2026 et durant la législature 2026-2031, tout en améliorant la qualité des cadres et fonctionnaires et en consolidant son modèle d’organisation.

Lancement d'une nouvelle publication de la VNA intitulée « Technologie et Avenir ». Photo: VNA

La VNA lance une nouvelle publication intitulée « Technologie et Avenir »

Cette publication d’information spécialisée est consacrée aux domaines de la science, de la technologie, de l’innovation et de la transformation numérique. Publiée chaque mois, elle vise à fournir des données et des analyses de référence au service du travail de direction du Parti et de la gestion de l’État.