Politique

À l’occasion du 136e anniversaire de Ho Chi Minh, hommage aux vétérans du Parti

Le secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président de la République, To Lam, honore les membres vétérans du Parti à Hanoi à l’occasion du 136e anniversaire de la naissance du Président Ho Chi Minh.

Le secrétaire général du Parti et président To Lam remet des insignes commémoratifs de 80 ans d'adhésion au Parti à 19 membres. Photo: VNA
Le secrétaire général du Parti et président To Lam remet des insignes commémoratifs de 80 ans d'adhésion au Parti à 19 membres. Photo: VNA

Hanoï (VNA) – Le secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président de la République, To Lam, a assisté le 19 mai à Hanoi à une cérémonie de remise d’insignes d’adhésion au Parti récompensant 34 membres totalisant 80, 75 et 70 ans d’ancienneté, à l’occasion du 136e anniversaire de la naissance du Président Ho Chi Minh (19 mai 1890).

À cette occasion, l'Organisation du Parti de Hanoï a remis ces insignes à 8 511 membres comptant au moins 30 ans d'adhésion, dont 36 ont reçu l'insigne des 80 ans, 12 celui des 75 ans et 38 celui des 70 ans.

Lors de la cérémonie, le secrétaire général du Parti et président To Lam a remis des insignes commémoratifs de 80 ans d'adhésion au Parti à 19 membres, des insignes commémoratifs de 75 ans à trois membres et des insignes commémoratifs de 70 ans à douze autres.

Prenant la parole lors de l’événement, le dirigeant vietnamien a souligné que ces distinctions témoignaient de la reconnaissance du Parti pour toute une vie de dévouement, de sacrifice et d’engagement indéfectible. Il les a qualifiées de symboles de loyauté, d’honneur et de fidélité envers le Parti, le Front de la Patrie du Vietnam et le peuple.

Il a noté que nombre des récipiendaires avaient participé directement aux opérations militaires pendant la guerre ou avaient œuvré au sein des agences du Parti et de l'État, des forces armées, des administrations locales et des organisations de base. Quelles que soient leurs fonctions, ils ont tous fait preuve d'une loyauté inébranlable envers le Parti et la nation, plaçant toujours l'intérêt collectif au-dessus de l'intérêt personnel.

vnanet-potal-tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-du-le-trao-tang-huy-hieu-dang-cho-dang-vien-lao-thanh-cua-dang-bo-ha-noi-8770497.jpg
Photo: VNA

Le secrétaire général du Parti et chef de l’État a affirmé que le pays entrait dans une nouvelle phase de développement, porteuse à la fois d’opportunités et de défis majeurs. Celle-ci exige, selon lui, des institutions plus solides, une accélération du développement scientifique et technologique ainsi que de la transformation numérique, une intégration internationale plus poussée et une amélioration constante du niveau de vie de la population.

Il a souligné que, pour atteindre ces objectifs, le Parti doit demeurer intègre et fort, et que ses responsables et membres doivent continuer à servir de pionniers et de modèles.

Il a appelé Hanoï à prendre l'initiative en matière de renforcement du Parti, d'innovation, de transformation numérique, de gouvernance urbaine moderne, de développement culturel et d'amélioration de la confiance publique et du consensus social.

Il a par ailleurs exhorté les vétérans du Parti à continuer de mettre leur expérience et leur prestige au service du Parti et des collectivités locales, à transmettre les traditions révolutionnaires aux jeunes générations et à demeurer des exemples moraux au sein de leurs communautés.

Au nom des membres honorés, le général de division, professeur, docteur et Héros des Forces armées populaires Nguyen Tu a réaffirmé sa fidélité aux idéaux du Parti et son engagement à continuer de contribuer au renforcement du Parti et au développement national.

Il s'est dit convaincu que le Parti continuerait de guider fermement la nation vers une nouvelle ère d'innovation, d'intégration et de développement durable. -VNA

#vétérans du Parti #136e anniversaire de Ho Chi Minh
Suivez VietnamPlus

Édification du Parti

Sur le même sujet

Bui Thanh An, vice-président permanent du Comité populaire de la province de Nghe An, accompagné de représentants de l'Association d'amitié Hongrie-Vietnam, offre de l'encens lors de la cérémonie. Photo : VNA

Hommage solennel à Ho Chi Minh et à sa pensée en Hongrie

Le 136e anniversaire de la naissance du Président Ho Chi Minh (19 mai 1890-2026) ainsi que le cinquantenaire de l’inauguration de son monument (30 avril 1976-2026) à Zalaegerszeg, en parallèle d’un séminaire consacré à sa pensée sur la solidarité internationale, ont été organisés dans cette ville hongroise.

Tran Cam Tu, membre du Bureau politique et permanent du Secrétariat du Comité central (CC) du Parti communiste du Vietnam, conduit une délégation de haut niveau pour déposer des fleurs et brûler de l’encens en mémoire du Président Hô Chi Minh au site national spécial de Kim Lien, dans la commune éponyme, province de Nghe An. Photo: VNA

Le permanent du Secrétariat du CC du Parti Tran Cam Tu rend hommage au Président Hô Chi Minh à Nghe An

À Nghe An, à l’occasion des grandes commémorations nationales, ran Cam Tu, membre du Bureau politique et permanent du Secrétariat du Comité central (CC) du Parti communiste du Vietnam, a conduit une délégation de haut niveau pour rendre hommage au Président Hô Chi Minh au site de Kim Lien, réaffirmant l’attachement des dirigeants à son héritage et leur engagement en faveur du développement du pays, tout en exprimant leur reconnaissance envers les familles ayant sacrifié pour l’indépendance nationale.

Pedro Oliveira, secrétaire général de l'Association d'amitié Brésil-Vietnam, avec sa fille et sa petite-fille au mémorial Hô Chi Minh à Rio de Janeiro. Photo : Association d'amitié Brésil-Vietnam. Photo : VNA

Un historien brésilien affirme la valeur intemporelle de la pensée Ho Chi Minh

Le correspondant de l'Agence vietnamienne d'Information en Amérique du Sud a interviewé le 10 mai, Pedro Oliveira, secrétaire général de l'Association d'amitié Brésil-Vietnam (ABRAVIET) sur la valeur intemporelle de la pensée Ho Chi Minh pour la révolution mondiale et les relations Vietnam-Brésil dans le contexte actuel.

Voir plus

Une cérémonie d’accueil officielle a été organisée le 19 mai au siège du ministère vietnamien de la Défense à Hanoï.

Le ministre indien de la Défense en visite officielle au Vietnam

Le ministre indien de la Défense, Rajnath Singh, effectue les 18 et 19 mai une visite officielle au Vietnam à l’occasion du 10e anniversaire du partenariat stratégique global entre les deux pays et du récent relèvement de leurs relations au rang de partenariat stratégique global renforcé. Les entretiens entre les deux parties ont porté sur le renforcement de la coopération en matière de défense, de formation et d’industrie militaire.

Les dirigeants de Hanoï et de Saint-Pétersbourg ont signé un mémorandum d'accord, s'engageant à renforcer la coopération pratique en matière d'aménagement et de gestion urbains, d'échanges économiques et culturels, de tourisme, d'éducation et de liens entre les peuples. Photo: VNA

Hanoï et Saint-Pétersbourg souhaitent une coopération plus substantielle

Une délégation de Hanoi, conduite par Phung Thi Hong Ha, a effectué le 18 mai une visite de travail à Saint Petersburg afin de renforcer la coopération décentralisée entre les deux villes. À cette occasion, les dirigeants des deux parties ont signé un mémorandum d’accord visant à élargir la coopération dans des domaines.

L’ambassadeur du Vietnam au Bangladesh, Nguyên Manh Cuong, s’exprime lors du séminaire sur la pensée Hô Chi Minh sur l’union nationale, à Dacca. Photo : VNA

La pensée Hô Chi Minh sur l’union nationale reste d’actualité aujourd’hui

La pensée Hô Chi Minh sur l’union nationale conserve toute sa pertinence face aux défis mondiaux croissants, tels que les conflits, les divisions sociales et l’instabilité économique. Son message de solidarité, de consensus et de primauté des intérêts nationaux sur les clivages régionaux demeure un précieux enseignement pour de nombreux pays en développement.

Le président israélien Isaac Herzog (droite) et l’ambassadeur du Vietnam en Israël Nguyen Ky Son. Photo: VNA

Israël salue le rôle croissant du Vietnam en Asie du Sud-Est

Le président israélien Isaac Herzog a réaffirmé l’importance accordée par Israël à ses relations avec le Vietnam, qualifié de partenaire dynamique au rôle croissant en Asie du Sud-Est, lors de la présentation des lettres de créance du nouvel ambassadeur vietnamien Nguyen Ky Son le 18 mai à Jérusalem.

La Commission de la culture et de la société de l’AN exhortée à se renouveler

La Commission de la culture et de la société de l’AN exhortée à se renouveler

Présidant une séance de travail avec la permanence de la commission, le législateur suprême a également exhorté la Commission de la culture et de la société à se renouveler dans la direction, le pilotage, la gestion et l’organisation du travail en 2026 et durant la législature 2026-2031, tout en améliorant la qualité des cadres et fonctionnaires et en consolidant son modèle d’organisation.

Lancement d'une nouvelle publication de la VNA intitulée « Technologie et Avenir ». Photo: VNA

La VNA lance une nouvelle publication intitulée « Technologie et Avenir »

Cette publication d’information spécialisée est consacrée aux domaines de la science, de la technologie, de l’innovation et de la transformation numérique. Publiée chaque mois, elle vise à fournir des données et des analyses de référence au service du travail de direction du Parti et de la gestion de l’État.