À l’occasion du 136e anniversaire de Ho Chi Minh, hommage aux vétérans du Parti

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Hanoï (VNA) – Le secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président de la République, To Lam, a assisté le 19 mai à Hanoi à une cérémonie de remise d’insignes d’adhésion au Parti récompensant 34 membres totalisant 80, 75 et 70 ans d’ancienneté, à l’occasion du 136e anniversaire de la naissance du Président Ho Chi Minh (19 mai 1890).

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À cette occasion, l'Organisation du Parti de Hanoï a remis ces insignes à 8 511 membres comptant au moins 30 ans d'adhésion, dont 36 ont reçu l'insigne des 80 ans, 12 celui des 75 ans et 38 celui des 70 ans.

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Lors de la cérémonie, le secrétaire général du Parti et président To Lam a remis des insignes commémoratifs de 80 ans d'adhésion au Parti à 19 membres, des insignes commémoratifs de 75 ans à trois membres et des insignes commémoratifs de 70 ans à douze autres.

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Prenant la parole lors de l’événement, le dirigeant vietnamien a souligné que ces distinctions témoignaient de la reconnaissance du Parti pour toute une vie de dévouement, de sacrifice et d’engagement indéfectible. Il les a qualifiées de symboles de loyauté, d’honneur et de fidélité envers le Parti, le Front de la Patrie du Vietnam et le peuple.

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Il a noté que nombre des récipiendaires avaient participé directement aux opérations militaires pendant la guerre ou avaient œuvré au sein des agences du Parti et de l'État, des forces armées, des administrations locales et des organisations de base. Quelles que soient leurs fonctions, ils ont tous fait preuve d'une loyauté inébranlable envers le Parti et la nation, plaçant toujours l'intérêt collectif au-dessus de l'intérêt personnel.

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Photo: VNA

Le secrétaire général du Parti et chef de l’État a affirmé que le pays entrait dans une nouvelle phase de développement, porteuse à la fois d’opportunités et de défis majeurs. Celle-ci exige, selon lui, des institutions plus solides, une accélération du développement scientifique et technologique ainsi que de la transformation numérique, une intégration internationale plus poussée et une amélioration constante du niveau de vie de la population.

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Il a souligné que, pour atteindre ces objectifs, le Parti doit demeurer intègre et fort, et que ses responsables et membres doivent continuer à servir de pionniers et de modèles.

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Il a appelé Hanoï à prendre l'initiative en matière de renforcement du Parti, d'innovation, de transformation numérique, de gouvernance urbaine moderne, de développement culturel et d'amélioration de la confiance publique et du consensus social.

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Il a par ailleurs exhorté les vétérans du Parti à continuer de mettre leur expérience et leur prestige au service du Parti et des collectivités locales, à transmettre les traditions révolutionnaires aux jeunes générations et à demeurer des exemples moraux au sein de leurs communautés.

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Au nom des membres honorés, le général de division, professeur, docteur et Héros des Forces armées populaires Nguyen Tu a réaffirmé sa fidélité aux idéaux du Parti et son engagement à continuer de contribuer au renforcement du Parti et au développement national.

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Il s'est dit convaincu que le Parti continuerait de guider fermement la nation vers une nouvelle ère d'innovation, d'intégration et de développement durable. -VNA

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