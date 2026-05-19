Politique

Le Vietnam et la Croatie souhaitent renforcer leur coopération multiforme et approfondir leur coordination internationale

Lors de leur entretien à Hanoi, le ministre vietnamien des Affaires étrangères (AE), Lê Hoai Trung, et le ministre croate des Affaires étrangères et européennes, Gordan Grlić Radman, en visite officielle au Vietnam, ont souligné que les deux pays devraient renforcer leur coopération multiforme et approfondir leur coordination internationale.

Le ministre vietnamien des Affaires étrangères, Lê Hoai Trung (droite) s'entretient avec le ministre croate des Affaires étrangères et européennes, Gordan Grlić Radman, en visite officielle au Vietnam. Photo: Ministère vietnamien des Affaires étrangères
Le ministre vietnamien des Affaires étrangères, Lê Hoai Trung (droite) s'entretient avec le ministre croate des Affaires étrangères et européennes, Gordan Grlić Radman, en visite officielle au Vietnam. Photo: Ministère vietnamien des Affaires étrangères

Hanoi (VNA) - Le ministre vietnamien des Affaires étrangères (AE), Lê Hoai Trung, s’est entretenu le 19 mai à Hanoï avec le ministre croate des Affaires étrangères et européennes, Gordan Grlić Radman, en visite officielle au Vietnam.

Lê Hoai Trung a chaleureusement salué cette première visite au Vietnam d’un chef de la diplomatie croate depuis l’établissement des relations diplomatiques entre les deux pays en 1994. Il a réaffirmé que le Vietnam attache une grande importance au renforcement de ses relations avec ses amis traditionnels, la Croatie étant considérée comme l’un des partenaires prioritaires du Vietnam dans la région des Balkans.

Présentant les grandes orientations de la situation du Vietnam et évoquant les relations bilatérales, le ministre vietnamien a proposé que les deux parties poursuivent le renforcement des échanges de délégations à tous les niveaux, ainsi que les échanges entre les peuples.

Il a également appelé à une coordination accrue des positions et au partage de points de vue dans les forums régionaux et internationaux, notamment dans les cadres des Nations unies, de l’Union européenne (UE) et de l’ASEAN, afin de renforcer la compréhension mutuelle, de consolider la confiance politique et de créer un nouvel élan pour les relations bilatérales.

Pour sa part, Gordan Grlić Radman a affirmé que la Croatie considérait le Vietnam comme l’un de ses partenaires les plus importants en Asie du Sud-Est. Il a exprimé le souhait de promouvoir une coopération plus concrète et plus efficace dans les domaines d’intérêt commun tels que les sciences et technologies, la défense et la sécurité, la logistique intelligente, l’économie maritime, le tourisme et le travail.

Les deux ministres ont estimé que les relations entre le Vietnam et la Croatie disposaient encore d’importantes marges et potentialités de développement, notamment dans les domaines du commerce et de l’investissement, des sciences et technologies, de la défense et de la sécurité, des ports maritimes et du tourisme.

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Le ministre vietnamien des Affaires étrangères, Lê Hoai Trung (droite) et le ministre croate des Affaires étrangères et européennes, Gordan Grlić Radman, en visite officielle au Vietnam. Photo: Ministère vietnamien des Affaires étrangères

Ils sont convenus de valoriser davantage le rôle des ministères des Affaires étrangères des deux pays dans la coordination des relations bilatérales et de promouvoir rapidement la mise en place d’un mécanisme de commission mixte de coopération économique.

Les deux parties sont également convenues d’encourager les entreprises vietnamiennes et croates à mieux explorer leurs marchés respectifs, à échanger des informations et à rechercher des opportunités d’investissement et de coopération dans des secteurs à fort potentiel et adaptés aux nouvelles tendances de développement, notamment les technologies de l’information, la cybersécurité, la logistique verte, les nouvelles énergies et la coopération portuaire.

Le ministre des AE Lê Hoai Trung a proposé à la Croatie de continuer à soutenir activement les efforts visant à encourager les autres États membres de l’Union européenne à ratifier rapidement l’Accord de protection des investissements entre le Vietnam et l’UE (EVIPA), contribuant ainsi à créer un cadre juridique plus favorable à la coopération en matière d’investissement entre le Vietnam et l’UE en général, et entre le Vietnam et la Croatie en particulier.

Il a également souhaité que la Croatie soutienne les démarches en faveur de la levée par la Commission européenne du « carton jaune » imposé aux produits halieutiques vietnamiens dans le cadre de la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN).

Les deux ministres ont souligné les perspectives de coopération dans les domaines de l’éducation et de la formation, de la culture, des sports, du tourisme et du travail, convenant de continuer à exploiter efficacement les potentiels complémentaires répondant aux besoins de développement de chaque pays.

Évoquant les questions régionales et internationales d’intérêt commun, les deux responsables ont réaffirmé leur attachement au multilatéralisme, au respect du droit international et au règlement pacifique des différends, sans recours ni menace de recours à la force. Ils sont convenus de poursuivre une coordination étroite dans les forums multilatéraux, notamment aux Nations unies et dans le cadre ASEAN-UE, afin de contribuer à la paix, à la stabilité et au développement durable dans leurs régions respectives et dans le monde.

Dans le cadre de cette visite, l’Académie diplomatique du Vietnam et l’Académie diplomatique de Croatie ont signé un mémorandum de coopération sous le témoignage des ministres des Affaires étrangères des deux pays. -VNA

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