Politique

Le ministre indien de la Défense en visite officielle au Vietnam

Le ministre indien de la Défense, Rajnath Singh, effectue les 18 et 19 mai une visite officielle au Vietnam à l’occasion du 10e anniversaire du partenariat stratégique global entre les deux pays et du récent relèvement de leurs relations au rang de partenariat stratégique global renforcé. Les entretiens entre les deux parties ont porté sur le renforcement de la coopération en matière de défense, de formation et d’industrie militaire.

Une cérémonie d’accueil officielle a été organisée le 19 mai au siège du ministère vietnamien de la Défense à Hanoï.
Une cérémonie d’accueil officielle a été organisée le 19 mai au siège du ministère vietnamien de la Défense à Hanoï.

Hanoï (VNA) - À l’invitation du général Phan Van Giang, membre du Bureau politique, vice-Premier ministre et ministre de la Défense du Vietnam, une délégation militaire de haut niveau de l’Inde, conduite par le ministre indien de la Défense Rajnath Singh, effectue une visite officielle au Vietnam les 18 et 19 mai 2026.

Une cérémonie d’accueil officielle a été organisée le 19 mai au siège du ministère vietnamien de la Défense à Hanoï.

Lors de l’entretien qui a suivi, le général Phan Van Giang a souligné que cette visite revêtait une importance particulière, alors que les deux pays célèbrent le 10e anniversaire de leur partenariat stratégique global et viennent d’élever leurs relations au rang de partenariat stratégique global renforcé, à l’occasion de la visite d’État du secrétaire général du Parti et président de la République To Lam en Inde début mai 2026.

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Panorama de l'entretien. Photo: VNA

Le ministre vietnamien de la Défense s’est également félicité des réalisations remarquables de l’Inde dans son développement national, soulignant sa position de quatrième économie mondiale, ses avancées scientifiques et technologiques ainsi que son rôle et son influence croissants sur la scène régionale et internationale.

Évoquant les résultats de la coopération bilatérale dans la défense, Phan Van Giang a estimé que la mise en œuvre des accords signés, notamment la Déclaration de vision commune sur le partenariat de défense Vietnam-Inde à l’horizon 2030 adoptée en 2022, avait permis de renforcer la coopération dans de nombreux domaines : échanges de délégations, maintien des mécanismes de consultation et de dialogue, formation, coopération entre les armées, maintien de la paix des Nations unies, industrie de défense et soutien mutuel dans les forums multilatéraux.

Le vice-Premier ministre vietnamien a remercié le ministère indien de la Défense pour son soutien à la formation militaire vietnamienne, notamment l’octroi d’une aide non remboursable d’un million de dollars destinée à la construction de salles de langues pour l’École des officiers de l’armée de l’air, ainsi que plusieurs lignes de crédit préférentielles.

Il a proposé aux deux parties de poursuivre la mise en œuvre des accords conclus, en mettant l’accent sur le maintien des échanges de délégations, le renforcement de la coopération en matière de formation et le développement des liens dans les domaines de l’industrie de défense, de la cybersécurité, de la médecine militaire, du secours et du sauvetage, ainsi que du maintien de la paix de l’ONU.

Le général Phan Van Giang a également invité les dirigeants et entreprises indiennes du secteur de la défense à participer au 3e Salon international de la défense du Vietnam, prévu en décembre 2026.

Les deux parties ont par ailleurs échangé leurs points de vue sur la situation régionale et internationale. Le général Phan Van Giang a réaffirmé la politique étrangère d’indépendance, d’autonomie, de paix, d’amitié, de coopération et de développement, de diversification et de multilatéralisation des relations extérieures du Vietnam, ainsi que la politique de défense des "quatre non". Il a souligné l’importance du règlement pacifique des différends en Mer Orientale sur la base du droit international, notamment la Convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982.

De son côté, Rajnath Singh a exprimé son honneur d’effectuer cette visite à l’occasion du 136e anniversaire de la naissance du Président Ho Chi Minh. Il a salué les résultats positifs enregistrés récemment dans la coopération bilatérale en matière de défense, estimant qu’ils témoignaient du haut niveau de confiance entre les deux parties et contribuaient au développement de relations de défense solides, tournées vers l’avenir.

Il a affirmé que le ministère indien de la Défense était toujours prêt à coopérer et à accorder des bourses de formation à celui vietnamien de la Défense, contribuant ainsi à rendre la coopération bilatérale en matière de défense plus concrète, efficace et approfondie, à la hauteur du partenariat stratégique global renforcé entre le Vietnam et l’Inde.

À l’issue de l’entretien, les deux ministres ont inauguré une salle de langues de l’École des officiers de l’armée de l’air financée par le gouvernement indien et assisté à la signature d’un accord de coopération entre l’Université des télécommunications du Vietnam et l’Université indienne des technologies des télécommunications militaires.-VNA

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