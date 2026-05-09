Vietnam - Inde : des avancées majeures sur les piliers de la coopération

Hanoï (VNA) - La visite d’État du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République To Lam en Inde du 5 au 7 mai s'est conclue avec succès, marquée par plusieurs résultats majeurs ayant laissé une empreinte profonde dans les relations bilatérales entre le Vietnam et l’Inde.

Cette visite revêt une portée historique puisqu’il s’agit du premier déplacement d’État en Inde d’un secrétaire général du Parti communiste du Vietnam exerçant simultanément les fonctions de chef de l’État.

Au cours des entretiens et rencontres, les deux parties ont réaffirmé les bases solides des relations bilatérales, fondées sur la confiance, le respect et la compréhension mutuels, une vision commune ainsi qu’une coopération efficace dans de nombreux domaines.

L’Inde a défini la vision "Viksit Bharat 2047", qui vise à faire du pays une nation développée en conciliant croissance économique, progrès social, durabilité environnementale, efficacité de la gouvernance et renforcement des capacités scientifiques et technologiques. De son côté, le Vietnam s’est fixé pour objectif de devenir, d’ici 2030, un pays en développement doté d’une industrie moderne et à revenu intermédiaire supérieur, puis un pays développé à revenu élevé à l’horizon 2045.

Dans ce contexte, les deux pays ont convenu d’élever leurs relations au niveau d’un partenariat stratégique global renforcé, dans un esprit de "partage de vision, convergence stratégique et coopération substantielle".

Lors d’un discours prononcé devant le Conseil indien des affaires mondiales à New Delhi, To Lam s’est déclaré convaincu que ce nouveau cadre permettrait de renforcer davantage les liens entre les deux pays et d’apporter des bénéfices concrets à leur développement respectif et contribuant activement à la paix, à la stabilité, à la coopération et à la prospérité dans la région et dans le monde.

Selon l’ancienne ambassadrice d'Inde au Vietnam Preeti Saran, le facteur clé ayant permis de maintenir, au cours de la dernière décennie, une dynamique stable et positive des relations bilatérales réside dans la volonté politique des dirigeants des deux pays, ainsi que dans la bonne volonté et les intérêts communs clairement identifiés.

Sur le plan économique, les deux parties ont fixé l’objectif de porter le commerce bilatéral à 25 milliards de dollars d’ici 2030. Elles se sont engagées à faciliter davantage l’accès réciproque aux marchés, à renforcer les chaînes d’approvisionnement et à promouvoir les investissements dans les secteurs tels que les hautes technologies, les transports, la production, la logistique, les énergies renouvelables, l’agriculture intelligente, les véhicules électriques, les technologies de l’information, la santé, l'agriculture et la transformation des produits agricoles, le tourisme et les services. Elles ont convenu de renforcer les liens entre les écosystèmes de start-up et la coopération entre les centres d’innovation, d’intensifier les activités d’exploration et d’exploitation, ainsi que d’approfondir leur coopération dans les domaines du commerce électronique et de l’économie numérique.

Lors du Forum d'affaires Vietnam-Inde, To Lam a réaffirmé l’engagement du Vietnam à garantir les droits et intérêts légitimes des investisseurs étrangers, à améliorer la transparence du climat des affaires et à favoriser un environnement concurrentiel sain.

La science, les technologies, l’innovation et la transformation numérique apparaissent désormais comme l’un des nouveaux piliers majeurs de la coopération bilatérale. To Lam et le Premier ministre indien Narendra Modi ont convenu de faire de ces secteurs les moteurs de la nouvelle phase de développement des relations Vietnam–Inde.

Les deux pays entendent approfondir leur coopération dans des domaines clés tels que les semi-conducteurs, l’intelligence artificielle, les technologies de l’information, la 6G, la santé, l'exploitation et la transformation des minéraux critiques et l'énergie nucléaire à des fins pacifiques.

Ils ont émis leur souhait de promouvoir la création d’un écosystème technologique commun à travers des coentreprises, des centres conjoints de recherche et développement ainsi que des centres d’innovation.

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République To Lam (centre) au Forum de l’innovation Vietnam-Inde. Photo: VNA

Le Forum de l’innovation Vietnam-Inde, organisé dans le cadre de la visite, a constitué un événement stratégique destiné à renforcer la coopération technologique et le développement des ressources humaines hautement qualifiées.

À cette occasion, To Lam a proposé la création d’un partenariat numérique Vietnam-Inde et encouragé le modèle "co-recherche, co-développement et co-production", afin de développer des produits technologiques communs capables de s’intégrer aux chaînes de valeur mondiales.

Le ministre vietnamien des Sciences et des Technologies Vu Hai Quan a estimé que ce nouveau pilier de coopération illustrait la vision stratégique du Parti, de l'État vietnamiens et du gouvernement indien dans l’élévation du partenariat bilatéral.

Parallèlement, la coopération en matière de défense et de sécurité continue de constituer un pilier stratégique, tandis que les échanges dans les domaines de l’éducation, du tourisme et des relations entre les peuples se développent rapidement. L’amélioration de la connectivité aérienne représente également un point marquant. Alors qu’aucune liaison directe n’existait en 2016, près d’une centaine de vols hebdomadaires relient désormais les deux pays, stimulant fortement le commerce, l’investissement et les échanges humains.

À cette occasion, To Lam a assisté à la signature de plusieurs accords de coopération portant sur les sciences et technologies, les minerais critiques, la santé, le tourisme, la culture, la cybersécurité, les finances et la coopération décentralisée.

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République To Lam à la Bourse nationale d'Inde. Photo: VNA

Au cours de son séjour, le haut dirigeant To Lam a déposé des fleurs aux monuments dédiés à Mahatma Gandhi et au Président Hô Chi Minh, soulignant l’importance des valeurs historiques et des liens culturels entre les deux peuples.

Lors de la rencontre avec la communauté vietnamienne en Inde, To Lam a souhaité que chaque Vietnamien vivant en Inde devienne un "ambassadeur du peuple", contribuant au rayonnement de l’image du Vietnam et de son peuple, à la préservation de l’identité culturelle nationale et de la langue vietnamienne, ainsi qu’à la transmission de l’attachement à la patrie aux jeunes générations, tout en s’intégrant activement et en respectant les lois et la culture du pays d’accueil.

Avec un programme chargé à New Delhi et à Mumbai, cette visite d'État a réaffirmé la volonté d'approfondir le partenariat stratégique global, de consolider la confiance politique. Elle a également illustré la politique étrangère vietnamienne, axée sur l'indépendance, l'autonomie, la résilience, la paix, l'amitié, la coopération et le développement, la multilatéralisation et la diversification des relations extérieures, ainsi que sur son rôle de membre responsable de la communauté internationale. -VNA