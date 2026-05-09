Vietnam – Sri Lanka : un jalon majeur ouvrant de nouvelles perspectives de coopération

Hanoï (VNA) - Après sa visite d’État en Inde, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, To Lam, a effectué une visite d’État au Sri Lanka les 7 et 8 mai, à l’invitation du président sri-lankais Anura Kumara Dissanayake.

À cette occasion, les deux pays ont publié une Déclaration conjointe annonçant l’élévation de leurs relations au niveau de partenariat global. Depuis l’établissement de leurs relations diplomatiques le 21 juillet 1970, le Vietnam et le Sri Lanka n’ont cessé de renforcer et de développer leurs liens d’amitié traditionnels dans de nombreux domaines.



Au Sri Lanka, To Lam s’est entretenu avec le président Anura Kumara Dissanayake, et a rencontré la Première ministre Harini Amarasuriya ainsi que le président du Parlement sri-lankais Jagath Wickramaratne. Il a également prononcé un discours devant le Parlement sri-lankais.



Les dirigeants des deux pays se sont félicités des relations d’amitié traditionnelles et de la coopération multiforme développées depuis plus d’un demi-siècle, fondées sur la confiance politique, le soutien mutuel, les similitudes culturelles liées au bouddhisme ainsi que leur participation active au Mouvement des non-alignés.



Les deux parties ont convenu que l’élévation des relations au niveau de partenariat global ouvrait une nouvelle phase de coopération plus complète, concrète et efficace. Elles ont également fixé l’objectif de porter les échanges commerciaux bilatéraux à un milliard de dollars d’ici 2030.



Lors du Forum du commerce, de l’investissement et du tourisme Sri Lanka-Vietnam, le dirigeant vietnamien a appelé à une coopération davantage orientée vers des résultats concrets. Les deux pays doivent notamment accorder la priorité au développement de la logistique et du transbordement maritime, tout en renforçant leur coopération dans l’agriculture, la transformation alimentaire, l’industrie textile, les services, le tourisme et les échanges entre les peuples.



L’ambassadrice du Vietnam au Sri Lanka Trinh Thi Tam a pour sa part souligné la nécessité de transformer le potentiel existant en résultats tangibles à travers le renforcement des échanges de délégations à tous les niveaux, de l'efficacité des mécanismes de coopération bilatérale, des consultations politiques et de la coordination au sein des forums régionaux et internationaux.

Le secrétaire général et président To Lam prononce un discours au Parlement sri-lankais. Photo: VNA

Dans son discours devant le Parlement sri-lankais, To Lam a partagé l’expérience de développement du Vietnam, notamment le processus du Doi Moi (Renouveau) lancé en 1986. Il a souligné que le développement reposait avant tout sur une réforme de la pensée, l’ouverture économique, la valorisation de la créativité populaire et la construction d’un État de droit socialiste.

Le dirigeant vietnamien a affirmé que le Vietnam souhaitait désormais transformer l’amitié traditionnelle entre les deux pays en véritable moteur de développement, la confiance politique en coopération économique concrète et les échanges culturels en une compréhension mutuelle plus approfondie.



Le président du Parlement sri-lankais Jagath Wickramaratne a salué ce discours historique, estimant qu’il témoignait du respect et de l’amitié profonds unissant les deux nations.



La Première ministre Harini Amarasuriya a quant à elle exprimé son admiration pour les succès du Vietnam, devenu selon elle l’une des économies les plus dynamiques d’Asie et un modèle inspirant pour les pays aspirant à un développement durable et inclusif.



Les deux pays ont également souligné le fort potentiel de coopération dans les domaines du tourisme culturel, bouddhique, maritime et écologique. Ils ont encouragé l’ouverture rapide de liaisons aériennes directes afin de faciliter les échanges touristiques, économiques et humains.

Le secrétaire général du Parti et président de la République To Lam, la Première ministre sri-lankaise Harini Amarasuriya et des représentants des deux pays à la cérémonie de lancement de la liaison aérienne Colombo – Hô Chi Minh-Ville de Vietnam Airlines. Photo: VNA

Lors du Forum du commerce, de l’investissement et du tourisme Sri Lanka-Vietnam, organisé en présence des dirigeants des deux pays, Vietnam Airlines et Vietjet ont annoncé l’ouverture d’une liaison aérienne directe entre Hô Chi Minh-Ville et Colombo.

Au cours de son séjour, To Lam et le président Anura Kumara Dissanayake ont également déposé des gerbes de fleurs devant le buste du Président Ho Chi Minh à Colombo et visité l’espace qui lui est consacré à la Bibliothèque communautaire de Colombo.



Le Vietnam a profité de cette occasion pour remettre un soutien symbolique destiné à préserver et développer cet espace commémoratif, contribuant ainsi à mieux faire connaître le pays, le peuple et la culture vietnamiens.

Cette visite d’État a confirmé la solidité de l’amitié entre les deux pays ainsi que leur volonté commune d’ouvrir une nouvelle phase de coopération plus profonde, substantielle et efficace, au bénéfice des deux peuples. -VNA