Mise en garde des citoyens vietnamiens contre les offres d'emploi frauduleuses en ligne

Hanoï (VNA) - Lors de la conférence de presse périodique du ministère des Affaires étrangères tenue l'après-midi du 14 mai, sa porte-parole Pham Thu Hang a répondu aux questions de la presse concernant plusieurs affaires récentes impliquant des ressortissants vietnamiens à l'étranger.



S'agissant des citoyens vietnamiens interpellés en Indonésie pour des actes illégaux, l'ambassade du Vietnam en Indonésie suit de près l'enquête en cours menée par les autorités locales. Le ministère des Affaires étrangères a instruit l’ambassade de vérifier les identités et de mettre en œuvre les mesures de protection consulaire nécessaires.



Concernant les arrestations des Vietnamiens au Cambodge, les représentations vietnamiennes collaborent activement avec les autorités locales pour garantir la sécurité et les conditions de vie des citoyens vietnamiens concernés. Le ministère des Affaires étrangères a ordonné une coordination étroite afin de finaliser les procédures d'identification et de faciliter le rapatriement sécurisé des ressortissants dans les meilleurs délais.



Du 1er avril 2026, les représentations vietnamiennes au Cambodge ont travaillé en étroite coordination avec les autorités locales et les agences compétentes au Vietnam pour accueillir près de 200 citoyens vietnamiens par les postes frontières.

À cette occasion, la porte-parole Pham Thu Hang a réitéré sa mise en garde contre les offres de « travail facile et bien rémunéré » à l'étranger diffusées sur Internet. Elle a souligné que ces propositions sans exigence de qualification, sans contrat formel et hors des circuits de recrutement officiels présentent des risques élevés d'exploitation, de travail forcé ou de traite humaine. "Les citoyens doivent vérifier scrupuleusement la nature du poste, l'employeur, le lieu de travail ainsi que les garanties sociales avant toute décision de départ à l'étranger", a insisté la porte-parole du ministère des Affaires étrangères. -VNA