Les années révolutionnaires du Président Hô Chi Minh en Chine mises en lumière au Guangxi

Pékin (VNA) – Au cours de son long périple à la recherche d’une voie pour le salut national, la période d’activités révolutionnaires du Président Hô Chi Minh en Chine a revêtu une importance majeure dans la formation de sa pensée politique et dans l’élaboration de la voie de la libération nationale.



Lors d’un entretien accordé à l’Agence vietnamienne d’Information (VNA), l’expert en culture et en histoire Xie Chaode a souligné que le Président Hô Chi Minh avait mené de longues activités révolutionnaires en Chine, notamment dans les provinces du Guangxi, du Guangdong et du Yunnan. Durant cette période, il a combiné activités politiques, formation de nouvelles forces révolutionnaires et mise en place de bases solides pour le mouvement de libération du Vietnam.



À une époque où le mouvement révolutionnaire vietnamien en était encore à ses débuts, le jeune patriote Nguyen Ai Quoc – futur Hô Chi Minh – devait agir dans des conditions extrêmement précaires, multipliant les déplacements pour échapper à la répression tout en mobilisant discrètement les forces patriotiques.



Le Guangxi constituait alors un point de convergence pour la diaspora vietnamienne et diverses forces révolutionnaires chinoises. C’est là que le Président Hô Chi Minh a noué des liens étroits avec des organisations patriotiques, tout en étudiant les théories révolutionnaires et les expériences de lutte chinoises afin de les adapter à la réalité vietnamienne.



Durant cette période, il a activement participé à la rédaction d’articles de presse et de documents de communication, diffusant l’idéal de libération nationale et formant des cadres pour la révolution. Il défendait fermement l’idée selon laquelle « la révolution doit s’appuyer sur le peuple » et que « tout doit être au service de l’indépendance nationale ».



Évoquant le séjour de Hô Chi Minh à Liuzhou (Guangxi), Li Jie, guide à la Maison commémorative de l’hôtel Nanyang, a indiqué que le dirigeant vietnamien y avait composé de nombreux poèmes et œuvres littéraires, témoignant de sa résilience et de sa détermination inébranlable à surmonter les épreuves. Par la suite, il a transféré ses activités à Guangzhou, où il s’est engagé dans plusieurs activités majeures, notamment l’organisation de formations politiques et militaires ainsi que la préparation des cadres de base de la révolution vietnamienne.



Selon Xie Chaode, les activités du Président Hô Chi Minh en Chine ont non seulement servi la cause révolutionnaire vietnamienne, mais elles ont également incarné l’amitié traditionnelle profonde entre les peuples vietnamien et chinois. Ces traces historiques demeurent un témoignage vivant de sa persévérance et de sa vision stratégique. -VNA