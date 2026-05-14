Politique

Tran Thanh Man travaille avec la Commission de la défense, de la sécurité et des AE de l'AN

Le président de l’AN Tran Thanh Man, a présidé une séance de travail avec le Comité permanent de la Commission de la défense, de la sécurité et des affaires étrangères concernant le déploiement des missions majeures pour l’année 2026.

Le présidente de l'Assemblée nationale (AN) Tran Thanh Man s'exprime lors de la séance de travail. Photo : VNA
Le présidente de l'Assemblée nationale (AN) Tran Thanh Man s'exprime lors de la séance de travail. Photo : VNA

Hanoï (VNA) — Dans l'après-midi du 14 mai, au siège de l'Assemblée nationale (AN) à Hanoï, son président Tran Thanh Man, a présidé une séance de travail avec le Comité permanent de la Commission de la défense, de la sécurité et des affaires étrangères concernant le déploiement des missions majeures pour l’année 2026.

En 2026, l'élaboration législative constitue une tâche centrale. La Commission examinera le projet de loi modifiant la Loi sur les représentations de la République socialiste du Vietnam à l’étranger. Elle collaborera étroitement avec les ministères de la Sécurité publique, de la Défense et des Affaires étrangères pour préparer le programme législatif 2026-2027, incluant les lois sur la sécurité des données, la lutte contre la prolifération des armes de destruction massive, le traitement des mines après-guerre et les accords internationaux. Parallèlement, elle révisera des textes fondamentaux tels que la Loi sur la Sécurité publique populaire, la Loi sur les officiers et celle sur l’entrée et la sortie des étrangers…

Le président Tran Thanh Man a apprécié les résultats de la Commission durant la 15e législature. Il a rappelé que malgré la complexité de certains dossiers, les lois ont été adoptées avec un consensus élevé. La diplomatie parlementaire a efficacement servi la ligne d'indépendance et d'autonomie du Parti, renforçant le prestige national et protégeant les intérêts souverains. Toutefois, il a franchement relevé des insuffisances dans l'efficacité concrète de certaines activités extérieures et dans les mécanismes de coordination et de partage d’informations.

vnanet-potal-chu-tich-quoc-hoi-lam-viec-voi-thuong-truc-uy-ban-quoc-phong-an-ninh-va-doi-ngoai-cua-quoc-hoi-8760552-1.jpg
Lors de la séance de travail. Photo : VNA

Pour les mois restants de 2026, il a exhorté à un renouvellement profond de la pensée juridique pour institutionnaliser les résolutions du 14e Congrès national du Parti et de la Résolution 59 sur l'intégration internationale. La Commission doit veiller à l’intégration rigoureuse des impératifs de défense et de sécurité nationale dans chaque projet de loi. Il a également demandé d'accélérer la rédaction de la résolution sur la supervision des traités internationaux pour assurer une application concrète et rapide des textes votés.

S’agissant de la supervision, le plus haut législateur a préconisé un contrôle accru de l’exécution des engagements internationaux et des accords de coopération bilatéraux. Sur le volet diplomatique, les priorités doivent aller aux partenaires stratégiques et aux forums multilatéraux. Un mécanisme de coordination rigoureux doit être finalisé dès ce mois de mai 2026. Il a insisté sur un suivi périodique strict, exigeant un bilan mensuel et trimestriel de la mise en œuvre des engagements signés par l’AN avec ses partenaires.

Enfin, le dirigeant a appelé à une transition vers un rythme de travail plus intensif, où chaque membre définit clairement ses responsabilités. Il a particulièrement mis l'accent sur la transformation numérique et l'intelligence artificielle pour optimiser l'analyse des politiques et réduire les pressions administratives. Exprimant sa confiance envers la Commission, il a souligné que la solidarité et la détermination permettront de relever les défis de la nouvelle législature. -VNA

source
#président de l’AN #Comité permanent de la Commission de la défense #de la sécurité et des AE #Commission de la défense #de la sécurité
Suivez VietnamPlus

Intégration internationale

Émulation patriotique

Transformation numérique

Sur le même sujet

Le président de l’Assemblée nationale, Trân Thanh Mân, prononce le discours d’ouverture de la 2e session du Comité permanent de l’Assemblée nationale. Photo : VNA

Le Comité permanent de l’Assemblée nationale demande un traitement rigoureux des pétitions publiques

Les électeurs ont manifesté leur soutien à la poursuite de la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir la croissance économique, à stabiliser la macréconomie, à maîtriser l’inflation et à préserver les principaux équilibres économiques, ainsi qu’à garantir la sécurité économique, énergétique, monétaire et alimentaire, de même que l’ordre et la paix sociaux.

Voir plus

La porte-parole du ministère des Affaires étrangères Pham Thu Hang. Photo : VNA

Le Vietnam accueillera le 3e Forum sur l’avenir de l’ASEAN à Hanoï en juin 2026

Le Vietnam se prépare à accueillir à Hanoï, à la mi-juin 2026, le troisième Forum sur l’avenir de l’ASEAN, une initiative vietnamienne destinée à promouvoir les échanges stratégiques sur l’avenir de la région. Placé sous le thème de la paix, de la prospérité et d’une ASEAN centrée sur les populations, l’événement s’inscrit dans la mise en œuvre de la Vision de la Communauté ASEAN 2045.

Lors de la séance de travail à Seam Reap. Photo : VNA

Cultiver sans cesse l'amitié traditionnelle Vietnam - Cambodge

Trinh Van Quyet, membre du Bureau politique, secrétaire du Comité central (CC) du Parti et président de la Commission centrale de la Propagande, de l'Éducation et de la Mobilisation des masses du Parti, a tenu une séance de travail le 14 mai dans la province de Siem Reap avec Ean Khun, membre du CC du Parti du peuple cambodgien (PPC) et vice-président permanent du Comité provincial du PPC.

La porte-parole Pham Thu Hang. Photo : baoquocte.vn.

Le Vietnam exige que les parties concernées respectent sa souveraineté sur Truong Sa

La porte-parole du ministère vietnamien des Affaires étrangères, Pham Thu Hang a répondu aux questions de la presse concernant l'implantation de drapeaux par les Philippines et la Chine sur le récif de Hoai An, appartenant à Truong Sa lors de la conférence de presse périodique du ministère vietnamien des Affaires étrangères, tenue l'après-midi du 14 mai.

Remise du titre de Héros des Forces armées populaires à la Police de Hai Phong. Photo : VNA

Remise du titre de Héros des Forces armées populaires à la Police de Hai Phong

Le chef du gouvernement a remis, au nom des dirigeants du Parti et de l'État, le titre de Héros des Forces armées populaires à la Police de Hai Phong pour ses réalisations particulièrement exceptionnelles dans le maintien de la sécurité politique et de l'ordre social entre 2015 et 2025, contribuant ainsi à l'édification du socialisme et à la défense de la Patrie.

Lac de l'Épée restituée dans le quartier de Hoan Kiem. Photo: VNA

Hanoï adopte son plan de développement à 100 ans

Conformément à la décision n° 2512/QD-UBND, signée le 13 mai 2026 par le président du Comité populaire municipal, Vu Dai Thang, le plan directeur couvre l'ensemble du territoire administratif de Hanoï, soit 126 unités administratives de niveau communal (comprenant 51 quartiers et 75 communes).

Le Dr Anatoly Sokolov, de l’Institut d’études orientales de l’Académie des sciences de Russie. Photo: VNA

136e anniversaire de la naissance du Président Hô Chi Minh : La Russie et le rêve d’un Vietnam libre

À l’occasion du 136e anniversaire de la naissance du Président Hô Chi Minh et du 115e anniversaire de son départ pour chercher une voie de salut national, le Dr Anatoly Sokolov, de l’Institut d’études orientales de l’Académie des sciences de Russie, revient sur l’influence décisive de la Russie soviétique dans la formation politique et humaniste du leader vietnamien, qui y forgea sa vision d’un Vietnam libre, juste et indépendant.

Trinh Van Quyet (gauche), membre du Bureau politique, secrétaire du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV) et chef de la Commission centrale de la sensibilisation, de l’éducation et de la mobilisation des masses du PCV, et le président du Sénat et président du Parti du peuple cambodgien (PPC), Hun Sen. Photo: VNA

Le Vietnam et le Cambodge renforcent leur coopération politique

Trinh Van Quyet, membre du Bureau politique, secrétaire du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV) et chef de la Commission centrale de la sensibilisation, de l’éducation et de la mobilisation des masses du PCV, a affirmé que le Vietnam continuerait toujours, aux côtés du Cambodge, à consolider et à développer les relations bilatérales, tout en soutenant de manière constante le développement pacifique, stable et prospère du Cambodge.

Le vice-ministre de la Défense, Nguyen Truong Thang (droite), et l'ambassadeur de France au Vietnam, Olivier Brochet. Photo: qdnd.vn

Défense : le Vietnam invité au salon Eurosatory en France

En recevant le 13 mai à Hanoï l'ambassadeur de France au Vietnam, Olivier Brochet, le vice-ministre Nguyen Truong Thang a souligné que la coopération en matière de défense, pilier essentiel des relations bilatérales, s'était renforcée de manière substantielle et efficace, notamment dans les échanges de délégations à tous les niveaux, dans l'industrie de défense, la formation et la participation aux opérations de maintien de la paix des Nations Unies.

Lors de la cérémonie de signature du protocole d’accord sur la coopération Vietnam-Laos en matière d'information pour la période 2026-2030. Photo: VNA

Le Vietnam et le Laos approfondissent leur coopération médiatique

La ministre vietnamien de la Culture, des Sports et du Tourisme, Lam Thi Phuong Thanh, s'est entretenue avec le chef adjoint de la Commission de la propagande et de la formation du PRPL, Vansy Kuamua, afin de renforcer la coopération bilatérale dans les domaines de l'information, de la communication et du journalisme.

Lors de la Première réunion du Comité de pilotage de la transformation numérique du secteur de l’organisation et de la construction du Parti. Photo: VNA

Le secteur de l’organisation du Parti accélère sa transformation numérique

La réunion a annoncé la création de ce comité de pilotage, composé de 29 membres et présidé par Nguyen Duy Ngoc. Ce comité est chargé de diriger et de coordonner les efforts de transformation numérique au sein de la Commission de l'organisation et du secteur de l'organisation et du renforcement du Parti, en veillant à leur cohérence avec les réformes en matière de leadership, de conseil, de mise en œuvre et de gouvernance fondée sur les données numériques.

L'ambassadeur de Chine au Vietnam, He Wei. Photo: VNA

Bâtir ensemble un avenir radieux pour les relations sino-vietnamiennes

L'ambassadeur de Chine au Vietnam, He Wei a estimé que la visite d'État en Chine du Secrétaire général du PCV et président de la République Tô Lâm, a transmis un signal clair sur la volonté des deux pays d’approfondir leur confiance stratégique et de poursuivre ensemble leur développement.

Lors de la conférence de presse. Photo : VNA

Le Vietnam promulgue neuf nouvelles lois majeures

Le président vietnamien a promulgué neuf nouvelles lois adoptées par l’Assemblée nationale lors de sa première session de la 16e législature. Ces textes visent à perfectionner le cadre juridique, renforcer la décentralisation, promouvoir la transformation numérique et créer un environnement plus favorable au développement socio-économique, à l’innovation et à l’intégration internationale du pays.

Le secrétaire général du Parti et président de la République, To Lam, s'exprime lors de la réunion. Photo: VNA

Vers un nouveau comité central sur le perfectionnement des institutions et l’application des lois

Le nouveau comité directeur se concentrera uniquement sur les orientations relatives aux questions stratégiques, aux grands projets et aux contenus devant être soumis au Comité central, au Bureau politique et au Secrétariat, tout en coordonnant la levée des blocages et des problèmes intersectoriels, ainsi qu’en assurant le contrôle, la supervision, le suivi et le traitement des responsabilités politiques conformément à ses compétences.

L’ambassadeur Do Hung Viet, chef de la Mission permanente du Vietnam auprès des Nations unies, et la présidente de l’Assemblée générale de l'ONU, Annalena Baerbock. Photo: VNA

Le Vietnam œuvre pour des résultats concrets à la Conférence d’examen du TNP

L’ambassadeur Do Hung Viet, chef de la Mission permanente du Vietnam auprès des Nations unies, a informé la présidente de l’Assemblée générale de l'ONU, Annalena Baerbock, de l’évolution de la 11e Conférence d’examen du Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires au cours des deux premières semaines.