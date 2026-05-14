Tran Thanh Man travaille avec la Commission de la défense, de la sécurité et des AE de l'AN

Hanoï (VNA) — Dans l'après-midi du 14 mai, au siège de l'Assemblée nationale (AN) à Hanoï, son président Tran Thanh Man, a présidé une séance de travail avec le Comité permanent de la Commission de la défense, de la sécurité et des affaires étrangères concernant le déploiement des missions majeures pour l’année 2026.



En 2026, l'élaboration législative constitue une tâche centrale. La Commission examinera le projet de loi modifiant la Loi sur les représentations de la République socialiste du Vietnam à l’étranger. Elle collaborera étroitement avec les ministères de la Sécurité publique, de la Défense et des Affaires étrangères pour préparer le programme législatif 2026-2027, incluant les lois sur la sécurité des données, la lutte contre la prolifération des armes de destruction massive, le traitement des mines après-guerre et les accords internationaux. Parallèlement, elle révisera des textes fondamentaux tels que la Loi sur la Sécurité publique populaire, la Loi sur les officiers et celle sur l’entrée et la sortie des étrangers…



Le président Tran Thanh Man a apprécié les résultats de la Commission durant la 15e législature. Il a rappelé que malgré la complexité de certains dossiers, les lois ont été adoptées avec un consensus élevé. La diplomatie parlementaire a efficacement servi la ligne d'indépendance et d'autonomie du Parti, renforçant le prestige national et protégeant les intérêts souverains. Toutefois, il a franchement relevé des insuffisances dans l'efficacité concrète de certaines activités extérieures et dans les mécanismes de coordination et de partage d’informations.

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Lors de la séance de travail. Photo : VNA

Pour les mois restants de 2026, il a exhorté à un renouvellement profond de la pensée juridique pour institutionnaliser les résolutions du 14e Congrès national du Parti et de la Résolution 59 sur l'intégration internationale. La Commission doit veiller à l’intégration rigoureuse des impératifs de défense et de sécurité nationale dans chaque projet de loi. Il a également demandé d'accélérer la rédaction de la résolution sur la supervision des traités internationaux pour assurer une application concrète et rapide des textes votés.



S’agissant de la supervision, le plus haut législateur a préconisé un contrôle accru de l’exécution des engagements internationaux et des accords de coopération bilatéraux. Sur le volet diplomatique, les priorités doivent aller aux partenaires stratégiques et aux forums multilatéraux. Un mécanisme de coordination rigoureux doit être finalisé dès ce mois de mai 2026. Il a insisté sur un suivi périodique strict, exigeant un bilan mensuel et trimestriel de la mise en œuvre des engagements signés par l’AN avec ses partenaires.



Enfin, le dirigeant a appelé à une transition vers un rythme de travail plus intensif, où chaque membre définit clairement ses responsabilités. Il a particulièrement mis l'accent sur la transformation numérique et l'intelligence artificielle pour optimiser l'analyse des politiques et réduire les pressions administratives. Exprimant sa confiance envers la Commission, il a souligné que la solidarité et la détermination permettront de relever les défis de la nouvelle législature. -VNA