Samsung salué pour son rôle dans l’innovation et la haute technologie

Hanoï (VNA) - Une délégation de la Commission des politiques et des stratégies du Comité central du Parti, conduite par son président Nguyen Thanh Nghi, s’est rendue le 14 mai au Centre de recherche et développement (R&D) de Samsung Vietnam à Hanoï.



La délégation était composée de membres de la Commission des politiques et des stratégies du Comité central du Parti, ainsi que ceux du Comité de pilotage chargé de l’élaboration du projet intitulé « Renouvellement du modèle de développement national fondé sur la science, la technologie, l’innovation et la transformation numérique ».



Le directeur général de Samsung Vietnam, Na Ki Hong, a rappelé que ce centre, inauguré en décembre 2022 avec un investissement de 220 millions de dollars, est le plus grand centre R&D du groupe en Asie du Sud-Est. Environ 2.500 ingénieurs vietnamiens y travaillent actuellement sur des activités couvrant, outre la téléphonie mobile, les ordinateurs portables ainsi que les équipements de réseaux télécoms 4G et 5G.



Sur le plan économique, Samsung Vietnam a enregistré en 2025 un chiffre d'affaires de 64,9 milliards de dollars, avec des exportations atteignant 57,1 milliards de dollars. L'investissement cumulé dépasse désormais les 24 milliards de dollars. Na Ki Hong a réaffirmé l'engagement de Samsung à renforcer la compétitivité technologique, à favoriser l'intégration des entreprises locales dans la chaîne d'approvisionnement et à former une main-d'œuvre hautement qualifiée.



Lors de la séance de travail, Nguyen Thanh Nghi a déclaré que la Commission des politiques et des stratégies est chargée d’élaborer le projet « Renouvellement du modèle de développement national fondé sur la science, la technologie, l’innovation et la transformation numérique ». Ce projet, qui sera prochainement soumis au Comité central du Parti, vise à orienter l'économie vers un modèle fondé sur la connaissance, la technologie, l’innovation et les ressources humaines qualifiées. Il permettra également de renforcer les liens entre les entreprises vietnamiennes et les grands groupes technologiques mondiaux afin d’accroître la participation du Vietnam aux chaînes de valeur internationales.





Séance de travail entre la Commission des politiques et des stratégies et le Centre de recherche et développement (R&D) de Samsung Vietnam à Hanoï. Photo: VNA

Nguyen Thanh Nghi a hautement apprécié le rôle de Samsung, premier investisseur étranger au Vietnam. Selon lui, l’implantation d’un centre de R&D de cette envergure à Hanoï témoigne de l’engagement durable du groupe au Vietnam et reflète l’efficacité de la coopération économique entre le Vietnam et la République de Corée.



Des représentants de plusieurs ministères et organismes vietnamiens ont présenté à cette occasion les politiques du Parti et de l’État dans les domaines de la science, de la technologie, de l’innovation et de la transformation numérique. Ils ont également évoqué l’évolution des priorités du Vietnam en matière d’investissements étrangers, avec une orientation accrue vers les projets liés à l’innovation et à la recherche.



Les représentants vietnamiens ont exprimé leur souhait de voir Samsung accompagner davantage les autorités vietnamiennes dans l’élaboration de politiques liées au développement durable de la science, de la technologie, de l’innovation et de la transformation numérique.



Nguyen Thanh Nghi a proposé à Samsung de poursuivre le développement de son écosystème technologique au Vietnam, d’élargir ses activités de recherche dans des domaines stratégiques, d’intensifier la coopération avec les universités et instituts de recherche vietnamiens et de soutenir davantage la participation des entreprises locales à son écosystème.



Il a enfin encouragé Samsung à contribuer à la formation d’ingénieurs et d’experts vietnamiens dans les domaines de l’intelligence artificielle et des semi-conducteurs.



Dans l’après-midi du 14 mai, la délégation a visité les installations du Centre R&D de Samsung Vietnam et rencontré des ingénieurs vietnamiens travaillant sur le site. -VNA