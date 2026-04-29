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Hô Chi Minh-Ville accélère le renforcement de ses capacités en science et innovation

Misant sur la recherche-développement, les technologies stratégiques et une coopération étroite entre État, universités et entreprises, Hô Chi Minh-Ville accélère la consolidation de ses capacités scientifiques et d’innovation afin de bâtir un nouveau moteur de croissance durable.

Atelier de formation en automatisation robotisée au Centre de formation de la Zone de haute technologie de Hô Chi Minh-Ville. Photo : VNA
Atelier de formation en automatisation robotisée au Centre de formation de la Zone de haute technologie de Hô Chi Minh-Ville. Photo : VNA

Hô Chi Minh-Ville (VNA) – Entrant dans une nouvelle phase de développement, Hô Chi Minh-Ville affirme sa volonté de transformer en profondeur son modèle de croissance en le fondant sur la science, la technologie, l’innovation et des ressources humaines de haute qualité.


L’investissement accru dans la recherche-développement (R&D), les technologies stratégiques et un cadre institutionnel propice à l’innovation est considéré comme un levier essentiel pour forger de nouveaux avantages compétitifs.

Dans cette optique, la ville élabore actuellement un programme de recherche scientifique et de développement technologique pour la période 2026-2030, avec des objectifs ambitieux. D’ici à 2030, les dépenses sociales consacrées à la R&D devraient atteindre entre 2 et 3 % du produit intérieur brut régional (GRDP), dont plus de 60 % provenant du secteur privé. Chaque année, au moins 40 projets scientifiques et technologiques de niveau municipal seront validés, tandis qu’une cinquantaine de nouvelles missions de recherche seront lancées.

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Des étudiants de l’Université Université Thu Dau Mot lors d’un cours de formation à la conception de circuits intégrés. Photo : VNA



La ville vise également à porter à plus de 60 % le taux d’application des résultats scientifiques dans un délai de douze mois, et à au moins 25 % la proportion d’entreprises utilisant les résultats issus des instituts et universités. Par ailleurs, la contribution de la productivité totale des facteurs (PTF) devrait atteindre 60 % du GRDP, avec la création d’au moins cinq centres de recherche appliquée et d’innovation répondant aux standards internationaux dans des domaines clés.

Pour atteindre ces objectifs, Hô Chi Minh-Ville entend concentrer ses efforts sur des programmes de recherche interdisciplinaires, axés sur des technologies de base et des produits de pointe. La transformation numérique et le développement de villes intelligentes constituent des priorités majeures, avec la mise en place de plateformes numériques communes, de modèles de gouvernance fondés sur les données, ainsi que de solutions en cybersécurité et en services numériques.

Dans le domaine industriel, la ville met l’accent sur les technologies de production intelligente, notamment la conception, l’assemblage et le test de semi-conducteurs, les puces d’intelligence artificielle (IA) et de l’Internet des objets (IoT), ainsi que les robots industriels et autonomes. Les recherches portent également sur les équipements sans pilote, la logistique intelligente, les chaînes de transformation avancées, les nouvelles sources d’énergie et les matériaux innovants. L’objectif est de maîtriser progressivement les technologies clés, d’augmenter le taux de localisation et d’intégrer davantage les entreprises locales dans les chaînes de valeur mondiales.

Dans le secteur de la santé, la ville ambitionne de développer des technologies biomédicales avancées, incluant la médecine personnalisée, les technologies génétiques, les dispositifs médicaux intelligents et l’application de l’IA dans le diagnostic et l’analyse des données médicales. Ces efforts visent à renforcer le système de santé, en privilégiant la prévention, le dépistage précoce et des traitements plus efficaces.

L’agriculture urbaine n’est pas en reste, avec l’adoption de solutions technologiques modernes pour améliorer la productivité, la qualité et la durabilité, tout en réduisant l’impact environnemental. Parallèlement, les programmes consacrés à la gestion urbaine et à l’adaptation au changement climatique se concentrent sur la lutte contre les inondations, la gestion des déchets, la surveillance environnementale, les transports verts et les modèles numériques de simulation en temps réel.

Au-delà des sciences exactes, la ville accorde également une importance croissante aux sciences sociales et humaines, indispensables pour relever les défis liés à la gouvernance d’une mégapole. Les experts soulignent que les solutions technologiques doivent être accompagnées de réformes institutionnelles, d’une gouvernance inclusive et d’une amélioration de la transparence et de la responsabilité.

Un autre pilier stratégique repose sur le renforcement de la coopération entre les trois acteurs clés : l’État, les universités et les entreprises. Le programme de coopération entre les autorités municipales et Université nationale de Hô Chi Minh-Ville a déjà produit des résultats concrets, avec la mise en œuvre de dizaines de projets couvrant des domaines variés tels que les infrastructures, la formation de ressources humaines de qualité et l’élaboration de politiques publiques innovantes.

Plusieurs initiatives majeures ont vu le jour dans ce cadre, notamment des systèmes d’assistance administrative basés sur l’intelligence artificielle, des applications dans le domaine de la santé et des programmes de développement des compétences en conception de semi-conducteurs. Les recherches sur l’économie verte, l’économie circulaire et les analyses macroéconomiques ont également fourni des bases scientifiques importantes pour la prise de décision.

Fort de ces acquis, un nouveau programme de coopération pour la période 2026-2030 a été signé, visant à intensifier la formation de talents dans des domaines de pointe tels que les semi-conducteurs, l’IA, l’IoT, la blockchain et les sciences fondamentales. L’université jouera un rôle moteur dans la recherche sur les technologies clés et dans la création de zones d’expérimentation technologique pour soutenir l’écosystème des start-up.

Sur le plan des infrastructures, les deux parties prévoient de développer une ville universitaire intelligente et de mettre en place un centre de calcul à haute performance, constituant une base numérique solide pour la recherche et l’innovation.

La fin de l’année 2025 a marqué une étape importante avec le lancement du Conseil consultatif stratégique pour l’innovation et du Centre d’innovation de l’université, symbolisant une avancée significative dans la mise en œuvre du modèle de coopération « triple hélice ». Ce centre est appelé à devenir un noyau de coordination, facilitant la commercialisation des résultats de recherche et reliant l’écosystème local aux réseaux régionaux et internationaux.

D’autres structures, telles que le Centre d’innovation international au sein du Parc de haute technologie et le Centre de soutien aux start-up, contribuent également à renforcer l’écosystème d’innovation de la ville. Le modèle de partenariat public-privé (PPP) est encouragé, avec la participation d’entreprises et de grands groupes dans la création de laboratoires et de centres de R&D.

Dans la perspective d’une intégration plus profonde dans la chaîne d’approvisionnement mondiale des semi-conducteurs, Hô Chi Minh-Ville accélère les initiatives de coopération entre les acteurs publics, académiques et industriels. Malgré des avancées notables, plusieurs obstacles subsistent, notamment en matière de politiques publiques, de financement, de propriété intellectuelle et de qualité des ressources humaines, nécessitant des solutions globales et coordonnées.

Pour lever ces contraintes, la ville élabore de nouvelles politiques destinées à promouvoir l’industrie numérique et le secteur des semi-conducteurs, avec un accent sur la formation, la recherche, le développement de l’industrie de soutien et les projets stratégiques. L’objectif est de bâtir un écosystème suffisamment compétitif pour s’intégrer pleinement aux chaînes de valeur régionales et mondiales.

Forte de ses acquis, de ses mécanismes innovants et de ses investissements soutenus, Hô Chi Minh-Ville poursuit résolument son ambition de devenir un centre régional de science, de technologie et d’innovation, contribuant ainsi à un modèle de croissance plus durable et à haute valeur ajoutée pour le Vietnam.- VNA

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