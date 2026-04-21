Innovation : le Vietnam accélère la transformation des idées en valeur



Hanoï (VNA) – À l’occasion de la Journée mondiale de la créativité et de l’innovation (21 avril), le Vietnam réaffirme le rôle central de l’innovation dans sa stratégie de développement, dans le sillage de la mise en œuvre de la Résolution 57 du Bureau politique.



La Résolution 57 relative aux percées dans le développement scientifique et technologique, l’innovation et la transformation numérique nationale est déployée avec détermination à travers le pays. L’innovation s’y affirme comme un moteur clé d’une croissance rapide et durable. En 2026, la Journée mondiale de la créativité et de l’innovation, placée sous les thèmes « Innovation – Action révolutionnaire, diffusion des résultats » et « Se transformer plus vite, plus fort pour concrétiser les aspirations », réaffirme le rôle central de la créativité dans le développement socio-économique. Cet événement insuffle un nouvel élan au Vietnam pour parfaire ses institutions, mobiliser ses ressources et diffuser l’esprit d’innovation dans l’ensemble de la société.



Selon Chu Thuc Dat, directeur adjoint du Département de l’innovation du ministère des Sciences et des Technologies, la réforme institutionnelle se caractérise par le passage d’une logique de gestion stricte à une gouvernance proactive et favorable à l’innovation. La loi sur les sciences, les technologies et l’innovation a posé les bases juridiques des mécanismes de « bac à sable » (sandbox), permettant l’expérimentation de technologies, de produits, de services et de modèles économiques innovants dans un cadre contrôlé. Ces dispositifs contribuent à réduire les délais d’accès aux technologies de pointe et à diminuer les coûts d’innovation pour les entreprises, tout en accélérant la mise en application et la commercialisation des technologies, créant ainsi de nouveaux moteurs de croissance durable.



Autre avancée notable, le mécanisme d’acceptation et de partage des risques dans la recherche et l’investissement en capital-risque marque une évolution importante. Selon Chu Thuc Dat, l’exemption de remboursement des fonds publics pour les projets n’atteignant pas les résultats escomptés, sous réserve du respect strict des procédures, devrait lever les réticences liées au risque d’échec. Cette mesure devrait encourager l’émergence d’idées innovantes et renforcer la prise d’initiative dans la recherche et le développement technologique.



Dans le cadre de cette Journée mondiale 2026, le ministère des Sciences et des Technologies a lancé un plan d’action national, appelant les ministères, secteurs, localités et organisations à s’impliquer activement. Les activités prévues mettent l’accent sur la vulgarisation des politiques, la communication multiplateforme, le lancement d’initiatives et la diffusion de modèles efficaces, tout en renforçant la coopération entre l’État, les instituts de recherche, les établissements d’enseignement, les entreprises et la société. Le développement de centres, d’espaces d’innovation et de plateformes de connexion vise à créer un environnement propice à l’émergence, à l’expérimentation et à la valorisation des idées en produits à forte valeur ajoutée. Prévues jusqu’au 26 avril, ces activités devraient contribuer à diffuser largement l’esprit d’innovation à l’échelle nationale.



Dans un contexte où le Vietnam ambitionne une croissance soutenue dans les années à venir, l’innovation s’impose comme un levier déterminant pour améliorer la productivité, la qualité et la compétitivité de l’économie. L’optimisation continue du cadre institutionnel, la levée des obstacles et la mobilisation des ressources apparaissent comme des conditions essentielles pour traduire les orientations politiques en résultats concrets. La Journée mondiale de la créativité et de l’innovation constitue ainsi une opportunité de stimuler des actions concrètes, inscrivant durablement l’innovation au cœur du développement socio-économique du pays.– VNA









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