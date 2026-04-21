Innovation : le Vietnam accélère la transformation des idées en valeur

Hanoï (VNA) – À l’occasion de la Journée mondiale de la créativité et de l’innovation (21 avril), le Vietnam réaffirme le rôle central de l’innovation dans sa stratégie de développement, dans le sillage de la mise en œuvre de la Résolution 57 du Bureau politique.
La Résolution 57 relative aux percées dans le développement scientifique et technologique, l’innovation et la transformation numérique nationale est déployée avec détermination à travers le pays. L’innovation s’y affirme comme un moteur clé d’une croissance rapide et durable. En 2026, la Journée mondiale de la créativité et de l’innovation, placée sous les thèmes « Innovation – Action révolutionnaire, diffusion des résultats » et « Se transformer plus vite, plus fort pour concrétiser les aspirations », réaffirme le rôle central de la créativité dans le développement socio-économique. Cet événement insuffle un nouvel élan au Vietnam pour parfaire ses institutions, mobiliser ses ressources et diffuser l’esprit d’innovation dans l’ensemble de la société.
Selon Chu Thuc Dat, directeur adjoint du Département de l’innovation du ministère des Sciences et des Technologies, la réforme institutionnelle se caractérise par le passage d’une logique de gestion stricte à une gouvernance proactive et favorable à l’innovation. La loi sur les sciences, les technologies et l’innovation a posé les bases juridiques des mécanismes de « bac à sable » (sandbox), permettant l’expérimentation de technologies, de produits, de services et de modèles économiques innovants dans un cadre contrôlé. Ces dispositifs contribuent à réduire les délais d’accès aux technologies de pointe et à diminuer les coûts d’innovation pour les entreprises, tout en accélérant la mise en application et la commercialisation des technologies, créant ainsi de nouveaux moteurs de croissance durable.
Autre avancée notable, le mécanisme d’acceptation et de partage des risques dans la recherche et l’investissement en capital-risque marque une évolution importante. Selon Chu Thuc Dat, l’exemption de remboursement des fonds publics pour les projets n’atteignant pas les résultats escomptés, sous réserve du respect strict des procédures, devrait lever les réticences liées au risque d’échec. Cette mesure devrait encourager l’émergence d’idées innovantes et renforcer la prise d’initiative dans la recherche et le développement technologique.
Dans le cadre de cette Journée mondiale 2026, le ministère des Sciences et des Technologies a lancé un plan d’action national, appelant les ministères, secteurs, localités et organisations à s’impliquer activement. Les activités prévues mettent l’accent sur la vulgarisation des politiques, la communication multiplateforme, le lancement d’initiatives et la diffusion de modèles efficaces, tout en renforçant la coopération entre l’État, les instituts de recherche, les établissements d’enseignement, les entreprises et la société. Le développement de centres, d’espaces d’innovation et de plateformes de connexion vise à créer un environnement propice à l’émergence, à l’expérimentation et à la valorisation des idées en produits à forte valeur ajoutée. Prévues jusqu’au 26 avril, ces activités devraient contribuer à diffuser largement l’esprit d’innovation à l’échelle nationale.
Dans un contexte où le Vietnam ambitionne une croissance soutenue dans les années à venir, l’innovation s’impose comme un levier déterminant pour améliorer la productivité, la qualité et la compétitivité de l’économie. L’optimisation continue du cadre institutionnel, la levée des obstacles et la mobilisation des ressources apparaissent comme des conditions essentielles pour traduire les orientations politiques en résultats concrets. La Journée mondiale de la créativité et de l’innovation constitue ainsi une opportunité de stimuler des actions concrètes, inscrivant durablement l’innovation au cœur du développement socio-économique du pays.– VNA
Voir plus
Une chute spectaculaire cachée sous terre révélée à Phong Nha-Ke Bang
Une cascade souterraine d’environ 350 mètres de hauteur, un phénomène jugé extrêmement rare par les spécialistes, a été révélée à Phong Nha-Ke Bang.
Le Vietnam impulse la mise en œuvre des technologies et produits stratégiques
Cette liste est divisée en deux groupes : les technologies déjà implantées sur le marché et ayant un impact direct sur des secteurs tels que l’agriculture, la transformation industrielle, le textile et l’énergie ; et les technologies émergentes qui stimulent la croissance et garantissent l’autonomie en matière de sécurité et de défense, comme l’informatique quantique, les technologies des missiles, des petits réacteurs nucléaires, des petits satellites et des drones.
Lai Chau accélère sa transformation numérique pour un développement durable
La province montagneuse de Lai Chau intensifie ses efforts en matière de transformation numérique et d’innovation. Grâce à des politiques adaptées et à une mise en œuvre déterminée, elle améliore l’efficacité administrative, renforce ses infrastructures numériques et ouvre la voie à un développement rapide et durable.
Pêche durable : le Centre du Vietnam mise sur le numérique et l’innovation
Au Centre du Vietnam, les pêcheurs modernisent leurs pratiques grâce aux technologies numériques et aux modèles de production en mer. Cette transition améliore l’efficacité économique, renforce la traçabilité et contribue à une exploitation durable des ressources halieutiques.
Culture, numérique, tourisme : Hanoï accélère sa mue technologique
La capitale concrétise l’objectif de faire des sciences, des technologies, de l’innovation et de la transformation numérique les principaux moteurs de croissance, conformément à la Résolution n°57-NQ/TW du Bureau politique.
Tâches et solutions pour le développement socio-économique quinquennal 2026-2030
Au nom du Comité central du Parti communiste du Vietnam, le secrétaire général To Lam a signé la Conclusion n° 18-KL/TW du 2 avril 2026, issue du 2e Plénum du Comité central du Parti du XIVe mandat, portant sur le plan de développement socio-économique, les finances nationales, la gestion de la dette publique ainsi que les investissements publics à moyen terme pour la période 2026-2030, en lien avec l’objectif de croissance à deux chiffres.
L’UNESCO prolonge la reconnaissance de deux centres scientifiques de catégorie II au Vietnam
Le Conseil exécutif a autorisé la Directrice générale de l’UNESCO à signer des accords bilatéraux avec le gouvernement vietnamien, ainsi que des protocoles d’accord (MoU) avec la VAST.
Le Vietnam s’inspire du modèle d’innovation de Zhongguancun à Pékin
Zhongguancun est considéré comme l’un des modèles emblématiques de développement d’un écosystème de sciences, de technologies et d’innovation à grande échelle, avec une participation étroite de l’État, des établissements d’enseignement et des entreprises.
Le Vietnam lance le processus d’adhésion à l’ATI-2 dans les technologies de l’information
Pham Quang Huy, ministre-conseiller et chef adjoint de la Mission du Vietnam à Genève, a rappelé que le Vietnam avait adressé une note officielle à la directrice générale de l’Organisation mondiale du commerce (OMC), ainsi qu’aux comités concernés, afin de demander l’ouverture des négociations en vue de son adhésion. Cette note a également été transmise à l’ensemble des pays membres.
Cà Mau accélère la transformation numérique pour une croissance durable
En mettant en œuvre la Résolution 57-NQ/TW sur le développement des sciences, des technologies, de l’innovation et de la transformation numérique, la province de Cà Mau renforce ses infrastructures, ses politiques et ses ressources humaines pour jeter les bases d’une croissance rapide et durable.
Approbation d’un programme de soutien aux doctorants d’excellence pour 2026–2030
Le Vietnam lance un programme ambitieux de soutien aux doctorants d’excellence pour la période 2026–2030, visant à stimuler la recherche de pointe, développer les technologies clés et renforcer la compétitivité nationale.
Dialogue Suisse-Vietnam sur l'intelligence artificielle et la fintech
Organisé par le Forum économique Suisse-Vietnam (SVEF) en collaboration avec Rikkeisoft, ce dialogue a abordé les enjeux centraux auxquels le secteur financier est confronté, notamment la manière d’exploiter le potentiel transformateur de l’intelligence artificielle tout en garantissant la confiance, la conformité réglementaire et la sécurité des infrastructures numériques transfrontalières.
Lancement d’un programme de soutien aux doctorants d’excellence pour 2026-2030
Ce programme vise à concrétiser les orientations du Parti, notamment la Résolution n°57-NQ/TW du 22 décembre 2024 du Bureau politique sur les percées en matière de développement des sciences, des technologies, de l’innovation et de la transformation numérique nationale, ainsi que la Résolution n°71-NQ/TW du 22 août 2025 sur le développement de l’éducation et de la formation.
L’Assemblée nationale accélère sa transformation numérique
Le projet de programme de travail pour 2026 qualifie cette année d’« année d’accélération », avec 36 groupes de missions assortis d’indicateurs de performance (KPI) et de produits attendus.
An Giang mise sur la science et le numérique pour un développement durable
Avec l’identification de « grands problèmes » pour 2026, la province d’An Giang entend orienter la recherche vers des applications concrètes, accélérer l’innovation et faire de la transformation numérique un levier clé de croissance durable.
La province de Gia Lai accueille le Symposium ASEAN Plus sur la photonique
Près de 40 scientifiques internationaux se sont réunis le 8 avril dans la province de Gia Lai, au Symposium ASEAN Plus sur la photonique, afin d'échanger sur les dernières avancées de la recherche, les tendances émergentes et les perspectives d'avenir en photonique et interactions lumière-matière.
Les résultats comme référence pour la gouvernance scientifique et technologique
Guidé par la Résolution 57 du Bureau politique relative aux percées en matière de développement scientifique et technologique, d’innovation et de transformation numérique nationale, le ministère des Sciences et des Technologies accélère la mise en place d’une gouvernance fondée sur les résultats et appuyée sur les plateformes numériques.
L’économie de l’IA, une opportunité majeure pour le Vietnam
Le concept d’économie de l’IA a été abordé pour la première fois par le Centre national d’innovation (NIC), l’Agence japonaise de coopération internationale (JICA) et le Boston Consulting Group (BCG) dans un rapport publié à la mi-2025. Selon ce rapport, d’ici 2040, l’IA pourrait apporter jusqu’à 130 milliards de dollars au PIB du Vietnam, soit environ 25 % de la taille actuelle de l’économie.
Des scientifiques vietnamiens identifient les mutations génétiques de maladies rares
Le professeur-Docteur Nguyên Huy Hoàng, directeur adjoint de l’Institut de biologie de l’Académie vietnamienne des sciences et technologies, et son équipe de recherche ont mené un projet intitulé « Analyse des mutations génétiques chez des patients vietnamiens atteints de maladies rares sélectionnées à l’aide de la technologie de séquençage de l’exome entier ». Ce projet, réalisé de 2022 à 2024, vise à élucider les causes génétiques de ces maladies au sein de la population vietnamienne.
Le Drone Soccer 2026 : un terrain de jeu technologique innovant pour les élèves de Tay Ninh
Un tournoi de football aérien (Drone Soccer) de la première zone, offrant ainsi un nouvel espace d’apprentissage axé sur la technologie aux collégiens de la province de Tay Ninh vient d'être lancé le 5 avril.