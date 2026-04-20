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Lai Chau accélère sa transformation numérique pour un développement durable

La province montagneuse de Lai Chau intensifie ses efforts en matière de transformation numérique et d’innovation. Grâce à des politiques adaptées et à une mise en œuvre déterminée, elle améliore l’efficacité administrative, renforce ses infrastructures numériques et ouvre la voie à un développement rapide et durable.

Lai Chau se classe au 4e rang parmi 58 ministères, secteurs et localités du pays en termes de taux de traitement des documents entrants et sortants sur l’environnement électronique.
Lai Chau se classe au 4e rang parmi 58 ministères, secteurs et localités du pays en termes de taux de traitement des documents entrants et sortants sur l’environnement électronique.

Hanoi (VNA) - Plus d’un an après la mise en œuvre de la Résolution n°57-NQ/TW du Bureau politique sur le développement des sciences, des technologies, de l’innovation et de la transformation numérique, la province montagneuse de Lai Chau enregistre des avancées notables, notamment dans la réforme administrative et la mise en place des infrastructures numériques.

Avant 2025, Lai Chau faisait face à de nombreuses contraintes, notamment en matière de ressources humaines qualifiées, d’infrastructures numériques et de données encore fragmentées. Dans ce contexte, la Résolution 57 constitue un levier majeur, ouvrant de nouvelles perspectives de développement. Les autorités provinciales ont rapidement décliné cette orientation en plans d’action concrets, dont la Résolution n°10-NQ/TU fixant les priorités jusqu’en 2030.

Adoptant une approche pragmatique, la province privilégie des technologies adaptées, évitant les investissements dispersés, tout en mettant l’accent sur l’application concrète au service des citoyens et des entreprises.

Le Plan n°63-KH/TU, adopté en avril 2026, identifie l’année 2026 comme une étape charnière, visant à passer de la construction de bases à la création de valeurs mesurables. À ce jour, 240 missions liées à la Résolution 57 ont été déployées, dont plus de la moitié achevées dans les délais. Par ailleurs, plus de 120 initiatives innovantes ont été enregistrées, illustrant le dynamisme local.

Les résultats sont encourageants : le taux de dossiers administratifs traités en ligne atteint près de 94 %, dépassant largement les objectifs fixés. La numérisation des procédures administratives progresse également, tandis que les infrastructures numériques couvrent désormais l’ensemble des services publics provinciaux. Lai Chau figure parmi les localités les mieux classées en matière de traitement électronique des documents et de normalisation des données.

Parallèlement, la province accorde une importance particulière au développement des ressources humaines numériques. L’objectif est de former l’ensemble des fonctionnaires aux compétences numériques de base et de doter chaque commune d’au moins un agent spécialisé. Lai Chau renforce également sa coopération avec des établissements de formation et des entreprises technologiques afin de développer une main-d’œuvre qualifiée.

La diffusion des compétences numériques auprès de la population est également encouragée à travers divers programmes communautaires, contribuant à réduire la fracture numérique, notamment dans les zones rurales et montagneuses.

En matière d’infrastructures, la province ambitionne de couvrir 100 % des villages en réseau 4G et de déployer la 5G dans les centres communaux d’ici 2026. Elle développe également des domaines technologiques clés tels que l’agriculture intelligente, l’intelligence artificielle, la télédétection et la gestion des données.

Grâce à une mise en œuvre cohérente et déterminée, la transformation numérique, l’innovation et les sciences et technologies s’affirment comme des moteurs essentiels pour un développement rapide et durable de Lai Chau, renforçant son intégration dans l’économie numérique nationale.

Lai Chau se classe au 4e rang parmi 58 ministères, secteurs et localités du pays en termes de taux de traitement des documents entrants et sortants sur l’environnement électronique, confirmant ainsi les progrès remarquables de la province dans la transformation numérique, l’amélioration de l’efficacité administrative et sa capacité à moderniser la gestion publique au service des citoyens et des entreprises. - VNA

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