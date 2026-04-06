Sciences

Le Drone Soccer 2026 : un terrain de jeu technologique innovant pour les élèves de Tay Ninh

Un tournoi de football aérien (Drone Soccer) de la première zone, offrant ainsi un nouvel espace d’apprentissage axé sur la technologie aux collégiens de la province de Tay Ninh vient d'être lancé le 5 avril.

Pour la première fois, cette compétition, organisée dans le cadre de la Semaine des sciences, des technologies, de l’innovation et de la transformation numérique 2026, a suscité un vif intérêt chez les élèves. Photo : VNA
Pour la première fois, cette compétition, organisée dans le cadre de la Semaine des sciences, des technologies, de l’innovation et de la transformation numérique 2026, a suscité un vif intérêt chez les élèves. Photo : VNA

Tay Ninh (VNA) – Le Département des sciences et des technologies de la province de Tây Ninh a lancé, le 5 avril, un tournoi de football aérien (Drone Soccer) de la première zone, offrant ainsi un nouvel espace d’apprentissage axé sur la technologie aux collégiens de la province.

Pour la première fois, cette compétition, organisée dans le cadre de la Semaine des sciences, des technologies, de l’innovation et de la transformation numérique 2026, a suscité un vif intérêt chez les élèves, contribuant à la promotion des filières STEM (sciences, technologies, ingénierie et mathématiques) et à l’éveil de leur intérêt pour la technologie.

Nguyen Trung Hieu, directeur adjoint du Département provincial des sciences et des technologies, a déclaré que cette initiative visait non seulement à organiser une compétition, mais aussi à créer un environnement d’apprentissage STEM interactif, où les élèves peuvent explorer la technologie, développer leurs compétences numériques, renforcer leur esprit d’équipe et se familiariser avec les règles de sécurité aérienne.

L'événement a rassemblé 24 équipes issues de neuf collèges des quartiers de Tan Ninh, Binh Minh et Long Hoa. S'affrontant dans des matchs à élimination directe (3 contre 3) conformes aux normes de la Fédération internationale de football par drones, les élèves ont fait preuve d'une adaptation technologique rapide, de stratégies efficaces et d'un bel esprit sportif. Toutes les étapes opérationnelles, y compris les vols et le chargement des batteries, se sont déroulées dans des zones sécurisées et strictement contrôlées.L’équipe THD3 du collège Tran Hung Dao a remporté le premier prix, suivie de l’équipe NVT3 du collège Nguyen Van Troi, arrivée en deuxième position. Deux équipes de ce dernier collège ont également obtenu la troisième place, tandis que le prix du fair-play a été décerné à l’équipe THD2 du collège Tran Hung Dao.

Suite au succès de cette première phase, la compétition de la zone 2 du tournoi se déroulera au collège Ly Tu Trong, dans le quartier de Long An. Elle réunira 24 équipes issues de 10 établissements scolaires des quartiers de Long An, Tân An et Khanh Hau.

Grâce à une préparation minutieuse et à une volonté affirmée d’intégrer les STEM à l’expérience pratique, Drone Soccer 2026 est devenu une plateforme stimulante qui encourage la créativité tout en contribuant à former la future main-d’œuvre numérique de Tây Ninh.- VNA

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#STEM #Tay Ninh #football aérien (Drone Soccer)
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