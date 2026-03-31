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Le Vietnam renforce les capacités de ses forces de protection de la cybersécurité

L’objectif du projet intitulé « Renforcement des capacités opérationnelles des forces chargées de la protection de la cybersécurité nationale » est de renforcer les capacités globales et de bâtir une force de protection de la cybersécurité à la fois professionnelle et moderne.

Le Vietnam renforce les capacités de ses forces de protection de la cybersécurité. Photo. baochinhphu.vn
Le Vietnam renforce les capacités de ses forces de protection de la cybersécurité. Photo. baochinhphu.vn

Hanoï (VNA) - Le Premier ministre Pham Minh Chinh a signé, le 30 mars 2026, la décision n° 515/QD-TTg approuvant le projet intitulé « Renforcement des capacités opérationnelles des forces chargées de la protection de la cybersécurité nationale ».

L’objectif du projet est de renforcer les capacités globales et de bâtir une force de protection de la cybersécurité à la fois professionnelle et moderne, afin de prévenir de manière proactive et de répondre efficacement à tous les risques et défis dans le cyberespace, tout en garantissant fermement la sécurité nationale, l’ordre public ainsi que les droits et intérêts légitimes des organisations et des individus dans l’espace numérique.

À l’horizon 2030, le Vietnam ambitionne de figurer parmi les 15 premiers pays du monde selon l'Indice mondial de cybersécurité (GCI) de l'Union internationale des télécommunications (UIT), et de créer puis développer sur son territoire un Centre régional de formation à la cybersécurité et à la lutte contre la cybercriminalité.

D’ici à 2030, le pays vise également à disposer d’au moins 10.000 experts hautement qualifiés en cybersécurité, dont 20 % répondant aux standards internationaux.

Il prévoit également que 70 % des ministères, organismes, localités et systèmes d’information critiques nationaux utilisent des produits technologiques stratégiques « Make in Vietnam », tandis que 100 % des produits et services de cybersécurité devront faire l’objet d’une évaluation et d’une certification avant leur mise en service...

Fait notable, le projet fixe à 2045 l’objectif de faire du Vietnam l’un des pays leaders de la région Asie-Pacifique en matière de cybersécurité, avec de solides capacités de défense, de riposte contre la cybercriminalité et les forces hostiles, afin de protéger fermement la souveraineté numérique ainsi que l’ensemble des activités de l’État, des entreprises et des citoyens dans le cyberespace. L’industrie de la cybersécurité deviendra un secteur économique et technologique de pointe, avec trois entreprises vietnamiennes figurant parmi les 50 leaders mondiaux dans la fourniture de solutions de cybersécurité et exportant leurs produits, services et technologies à l’échelle mondiale.

Pour atteindre ces objectifs, le projet définit plusieurs missions et solutions prioritaires, parmi lesquelles :

La révision, la mise à jour et le perfectionnement des textes juridiques et des documents d’orientation relatifs à la cybersécurité, afin d’assurer la cohérence, l’unité et l’efficacité de l’action entre les différentes forces, dans un contexte d’évolution rapide des nouvelles technologies ;

L’élaboration d’un cadre national de gestion des risques cyber, permettant de passer d’une approche purement technique à une gouvernance globale des risques, fondée sur les standards internationaux, afin de renforcer la capacité des organismes et organisations à allouer leurs ressources et à réduire les pertes causées par les cyberattaques...

Le renforcement et la consolidation du Comité national de pilotage de la cybersécurité et de ses sous-comités au sein des ministères, secteurs et localités, ainsi que des organes spécialisés relevant du ministère de la Sécurité publique et du ministère de la Défense...

Le projet prévoit également de recenser, élaborer et publier une liste prioritaire des technologies, produits et services de cybersécurité essentiels que le Vietnam doit maîtriser de manière autonome, tout en encourageant les mécanismes permettant aux organismes publics de commander aux entreprises le développement de produits de cybersécurité.

En outre, il insiste sur le renforcement de la coopération bilatérale avec les pays avancés et les grandes organisations du secteur, à travers le partage d’informations, l’assistance technique et la formation des ressources humaines ; ainsi que la promotion de la signature et de la ratification par les États de la Convention des Nations Unies contre la cybercriminalité, afin d’en accélérer l’entrée en vigueur… -VNA

#cybersécurité #Vietnam
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