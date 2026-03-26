Société

Vieillissement démographique : l’immobilier pour seniors, un marché en plein essor

Sous l'effet d'un vieillissement démographique accéléré et d'une demande croissante en soins de longue durée, l'immobilier dédié aux seniors au Vietnam s'apprête à connaître un essor sans précédent, estiment les experts du secteur.

L’immobilier résidentiel et médico-social destiné aux seniors au Vietnam devrait connaître une forte croissance dans les années à venir. Photo : VNA
L’immobilier résidentiel et médico-social destiné aux seniors au Vietnam devrait connaître une forte croissance dans les années à venir. Photo : VNA

Hanoï (VNA) - L’immobilier résidentiel et médico-social destiné aux seniors au Vietnam devrait connaître une forte croissance dans les années à venir. Selon les experts du secteur, cette dynamique est portée par le vieillissement rapide de la population et par l’augmentation de la demande en soins de longue durée. Des promoteurs majeurs, tels que Vingroup, Sun Group ou Tran Anh Group, ont déjà annoncé leur intention d’y investir, signe d’un intérêt croissant pour un marché encore sous-développé mais particulièrement prometteur.

Selon le Fonds des Nations Unies pour la Population (FNUAP), le pays subit un vieillissement démographique accéléré. Les données montrent que le nombre de personnes de 60 ans et plus est passé de 6,1 millions en 2009 (8,1 % de la population) à 11,41 millions en 2019 (11,86 %). Ce chiffre continuera de grimper, près d'un citoyen sur cinq devant avoir plus de 60 ans entre 2035 et 2038. L'Office national des statistiques estime qu'en 2038, les seniors dépasseront 21 millions, soit 20 % de la population. Dès 2039, les aînés surpasseront les enfants et la population active déclinera, engendrant d'importants défis socio-économiques. Parallèlement, l'urbanisation concentre davantage de résidents âgés en ville. Le FNUAP prévoit qu'en 2069, la proportion de seniors en zones urbaines et rurales sera presque identique.

Donc, c'est une opportunité majeure pour l’immobilier résidentiel et médico-social destiné aux seniors au Vietnam. Selon Data Bridge, le secteur devrait enregistrer une croissance annuelle d’environ 7 % sur la période 2020-2027, portée par le vieillissement de la population, la prévalence accrue des maladies chroniques et une meilleure sensibilisation aux enjeux de santé. Toutefois, Asia Advisers Network souligne que les coûts élevés et le manque de personnel qualifié constituent encore des freins importants, notamment pour la prise en charge des pathologies lourdes.

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L'Office national des statistiques estime qu'en 2038, les seniors dépasseront 21 millions, soit 20 % de la population. Photo : VNA



Emily Fell, cadre chez Savills, affirme que la silver économie (ou économie des seniors) possède un potentiel significatif pour les seniors financièrement aisés recherchant des services de qualité. Savills Vietnam projette que ce marché passera de 2,3 milliards de dollars en 2024 à 3,6 milliards en 2032 (croissance annuelle composée de 5,81 %).

Le Hoang Chau, président de l'Association immobilière de Ho Chi Minh-Ville, recommande aux promoteurs de développer des modèles intégrés axés sur le « style de vie », situés en périphérie des grandes villes ou dans les zones côtières. Le succès de ces projets reposera sur la création d’écosystèmes complets, adaptés aux besoins des seniors modernes, une orientation d’ailleurs encouragée par les politiques publiques.

Plusieurs entreprises se lancent déjà. Le groupe Tran Anh Long An réserve 20 hectares dans sa zone urbaine Phuc An City à la commune de Duc Hoa, à Tay Ninh. Son directeur, Tran Duc Vinh, souligne la rareté des services privés haut de gamme. Le projet intégrera maisons de ville, villas, parcs, hôpital, ainsi que des loisirs (échecs, danse) favorisant la vie intergénérationnelle.

Simultanément, Vingroup a lancé Vin New Horizon, une chaîne résidentielle aux normes internationales. Sun Group développe des infrastructures éco-urbaines à Ha Nam, et Novaland projette des complexes avec des partenaires étrangers à Phan Thiet (province de Lam Dong).

Nguyen Van Dinh, vice-président de l'Association immobilière du Vietnam, rappelle que l’absence d’un cadre juridique pleinement abouti freine encore les investissements à grande échelle. Néanmoins, les experts estiment qu’avec l’amélioration progressive de l’environnement réglementaire, ce segment immobilier est appelé à devenir un moteur de croissance majeur dans les années à venir. VNA

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