Société

Les dix jeunes Vietnamiens exemplaires de 2025 mis à l’honneur

Parmi les dix jeunes Vietnamiens exemplaires de 2025 figurent le Dr Pham Anh Tuân de l’Institut royal de technologie KTH en Suède, classé parmi les 2% des scientifiques les plus influents au monde, et la Dr Dang Thi Lê Hang de l’Académie des sciences et des technologies du Vietnam, reconnue pour ses travaux sur les biomatériaux.

Jeunes Vietnamiens remarquables et jeunes Vietnamiens prometteurs de 2025 Photo : VNA
Jeunes Vietnamiens remarquables et jeunes Vietnamiens prometteurs de 2025 Photo : VNA

Hanoi (VNA) – Dix jeunes Vietnamiens exemplaires ont été honorés lors d’une cérémonie mercredi 25 mars à Hanoi en reconnaissance de leurs réalisations et contributions exceptionnelles dans des domaines clés, aux côtés de neuf jeunes figures vietnamiennes prometteuses de 2025.

L’événement était organisé conjointement par le Comité central de l’Union de la jeunesse communiste Hô Chi Minh et le Fonds de soutien aux jeunes talents du Vietnam.

Lors de la cérémonie, Nguyên Thanh Nghi, membre du Politburo, secrétaire du Comité central du Parti et chef de la Commission des politiques et des stratégies du Comité central du Parti, a félicité les lauréats et salué leurs efforts exceptionnels.

Il les a exhortés à maintenir leur passion, à poursuivre leur quête d’excellence et à faire preuve d’une moralité et d’un caractère politique exemplaires. Il a appelé les jeunes à être des pionniers dans l’apprentissage, la recherche, l’innovation et la maîtrise des sciences et des technologies, tout en assumant leurs responsabilités envers la communauté et la nation.

Le responsable a également souligné la nécessité pour les organisations de la jeunesse de poursuivre leurs efforts d’innovation, de créer un environnement propice à l’épanouissement des talents des jeunes et de renforcer la découverte et l’accompagnement des personnes prometteuses. Il a insisté sur le fait qu’investir dans la jeunesse, c’est investir dans l’avenir du pays.

nguyen-thanh-nghi.jpg
Nguyên Thanh Nghi, membre du Politburo, secrétaire du Comité central du Parti et chef de la Commission des politiques et des stratégies du Comité central du Parti. Photo : VNA

Selon Bui Quang Huy, membre du Comité central du Parti et premier secrétaire du Comité central de l’Union de la jeunesse communiste Hô Chi Minh, les prix de cette année ont privilégié les candidats dans des domaines stratégiques de pointe alignés sur les orientations de développement national, notamment l’intelligence artificielle, la technologie des semi-conducteurs, les matériaux verts, la transformation numérique et l’entrepreneuriat axé sur l’innovation.

Le PDG de Coolmate, Pham Chi Nhu, a souligné l’esprit de résilience de la jeunesse vietnamienne, affirmant que leur capacité à relever les défis leur permet de s’adapter et de prospérer dans un contexte mondialisé. Il a également souligné que les entreprises devraient jouer un rôle plus important dans la création d’opportunités et la formation des jeunes aux compétences nécessaires à leur réussite, tant au niveau national qu’international.

Par ailleurs, le capitaine Trân Quôc Khanh, du Département de la sécurité publique de la province de Phu Tho, a déclaré que sa plus grande motivation provenait du serment d’honneur des forces de sécurité publique populaire, qui l’incitait à protéger l’ordre social et la sécurité économique nationale.

Les lauréats représentent des domaines variés, tels que l’éducation, la recherche scientifique, la culture et les arts, le commerce et les start-ups, la défense nationale, le sport et l’action sociale.

Parmi eux figurent le Dr Pham Anh Tuân de l’Institut royal de technologie KTH en Suède, classé parmi les 2% des scientifiques les plus influents au monde, et la Dr Dang Thi Lê Hang de l’Académie des sciences et des technologies du Vietnam, reconnue pour ses travaux sur les biomatériaux.

Parmi les autres jeunes exemplaires figurent la chanteuse Hoa Minzy, honorée pour ses contributions culturelles et artistiques, la jeune leader communautaire Mua A Thi pour avoir secouru des habitants lors d’inondations soudaines, et le footballeur Nguyên Dinh Bac.

Par ailleurs, neuf jeunes ont été distingués comme "prometteurs", issus notamment de l’éducation, de la recherche scientifique, de l’entrepreneuriat, de la défense, du sport et de la culture, dont la chanteuse Phuong My Chi et le chanteur Nguyên Duc Phuc.

Le prix annuel, décerné à l’occasion de l’anniversaire de la fondation de l’Union de la jeunesse communiste Hô Chi Minh (26 mars), vise à honorer les jeunes de moins de 35 ans ayant obtenu des réalisations remarquables et une influence positive dans la société, contribuant ainsi à promouvoir les mouvements d’étude, de recherche, de travail et de créativité chez les jeunes, et à développer les ressources humaines jeunes pour le pays. –VNA

source
#jeunes Vietnamiens exemplaires de 2025 #Union de la jeunesse communiste Hô Chi Minh
Suivez VietnamPlus

Voir plus

En mai 1964, le mouvement « Trois dispositions » est lancé parmi la jeunesse de la capitale avant de s'étendre à tout le Nord, contribuant de manière décisive à la victoire de la résistance anti-américaine pour le salut national. Photo : VNA

La jeunesse vietnamienne avance résolument sous le drapeau du Parti

Le 95e anniversaire de la fondation de l'Union de la Jeunesse communiste Ho Chi Minh (26 mars 1931 - 26 mars 2026) constitue un fier jalon historique et l'occasion de retracer le parcours d'engagement, de dévouement et de maturité de la jeunesse vietnamienne. Sous la direction du Parti, l'organisation n'a cessé de s'affirmer comme la force d'avant-garde sur tous les fronts : travail, études, innovation et défense de la Patrie.

Ngô Minh Hai, secrétaire de l'Union de la jeunesse communiste Hô Chi Minh de la ville, président de l'Union de la jeunesse vietnamienne de Hô Chi Minh-Ville, remet des portraits aux familles des soldats tombés au combat. Photo : muctim.tuoitre.vn

Mois de la jeunesse : Restauration de portraits en hommage aux héros de guerre

L’initiative de restauration et de numérisation des portraits des mères héroïnes et des martyrs à travers Hô Chi Minh-Ville contribue non seulement à la sauvegarde de précieux documents historiques, mais met également en lumière la créativité et l’esprit de bénévolat des jeunes qui mettent la technologie au service de projets communautaires significatifs.

Le procès fictif permet d'informer 200 pêcheurs locaux sur les enjeux de la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN). Photo: VNA

Un procès fictif pour sensibiliser les pêcheurs à la lutte contre la pêche INN

Un procès fictif organisé le 24 mars dans le quartier de Phan Thiet visait à diffuser les dispositions légales et à encourager les pêcheurs à lutter contre la pêche INN, contribuant ainsi au développement durable du secteur halieutique et aux efforts visant à faire lever le « carton jaune » imposé par la Commission européenne aux produits de la mer vietnamiens.

L'équipe K91 du Commandement militaire de la province de Dong Thap recherche les restes de soldats tombés au Cambodge. Photo: VNA

Lancement d'une vaste campagne en hommage aux morts pour la Patrie

Selon un plan récemment promulgué par décision de la vice-Première ministre Pham Thi Thanh Tra, présidente du Comité national de pilotage pour la recherche, la collecte et l’identification des restes de martyrs, la « campagne des 500 jours et nuits » vise à mobiliser l’ensemble du Parti, du système politique, des forces armées et du peuple afin de créer des avancées positives et efficaces dans l’exécution de cette tâche politique particulièrement sacrée.

Environ 85 % des passagers privilégient désormais l’identification électronique et la biométrie. Photo: VNA

Le métro de Hanoï passe à l’ère numérique

Selon Hanoï Metro, environ 85 % des passagers privilégient désormais l’identification électronique et la biométrie. Cette évolution s’accompagne d’une hausse de 48 % des recettes et d’une augmentation de 15 % de la fréquentation par rapport à la même période de l’année dernière.

Le système de billetterie et de contrôle automatique a été entièrement modernisé, avec plus de 5,7 millions de trajets effectués via ce dispositif. Photo: VNA

Le métro de Hanoï passe à l’ère numérique

Selon Hanoï Metro, environ 85 % des passagers privilégient désormais l’identification électronique et la biométrie. Cette évolution s’accompagne d’une hausse de 48 % des recettes et d’une augmentation de 15 % de la fréquentation par rapport à la même période de l’année dernière, témoignant d’une adoption croissante des technologies numériques par les usagers urbains.

Depuis sa création il y a 21 ans, ce prix a récompensé plus de 2.000 cadres des unions de la jeunesse de tous les échelons. Photo: VNA

Le Prix Ly Tu Trong 2026 honore 100 cadres de l’Union de la jeunesse

Le Prix Ly Tu Trong est une distinction prestigieuse décernée chaque année par la HCYU afin de récompenser les cadres des unions de la jeunesse qui se sont distingués par leurs excellents résultats scolaires, professionnels et leur engagement auprès des jeunes. Nommé en hommage à Ly Tu Trong, jeune révolutionnaire symbole de patriotisme et de courage, ce prix est devenu une source d’inspiration pour les jeunes leaders à travers le pays.

Yasushi Ogura lors du 10e anniversaire du café Cực Bắc, en août 2025. Photo : Zingnews

Yasushi Ogura, un Japonais bien tranquille au village de Lô Lô Chai

Depuis près de trois décennies,Yasushi Ogura s’est rendu plus de cent fois à Hà Giang (aujourd’hui province de Tuyên Quang). Plutôt que de lancer des circuits ou de construire des complexes hôteliers, il a choisi un chemin plus modeste : rénover une maison, ouvrir un café et convaincre les habitants de développer le tourisme selon leurs propres traditions.

Des jeunes participent à une performance collective lors du Festival de la jeunesse de Ho Chi Minh-Ville 2026. Photo : VNA

Résolution 80 : construire une jeunesse vietnamienne pleinement développée

La Résolution 80-NQ/TW met particulièrement l’accent sur la jeunesse, en plaçant la formation de la personnalité au cœur des orientations en matière de culture, d’éducation et de science, en vue de développer l’individu de manière globale sur les plans moral, intellectuel, physique et esthétique.