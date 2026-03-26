Les dix jeunes Vietnamiens exemplaires de 2025 mis à l’honneur

Hanoi (VNA) – Dix jeunes Vietnamiens exemplaires ont été honorés lors d’une cérémonie mercredi 25 mars à Hanoi en reconnaissance de leurs réalisations et contributions exceptionnelles dans des domaines clés, aux côtés de neuf jeunes figures vietnamiennes prometteuses de 2025.

L’événement était organisé conjointement par le Comité central de l’Union de la jeunesse communiste Hô Chi Minh et le Fonds de soutien aux jeunes talents du Vietnam.

Lors de la cérémonie, Nguyên Thanh Nghi, membre du Politburo, secrétaire du Comité central du Parti et chef de la Commission des politiques et des stratégies du Comité central du Parti, a félicité les lauréats et salué leurs efforts exceptionnels.

Il les a exhortés à maintenir leur passion, à poursuivre leur quête d’excellence et à faire preuve d’une moralité et d’un caractère politique exemplaires. Il a appelé les jeunes à être des pionniers dans l’apprentissage, la recherche, l’innovation et la maîtrise des sciences et des technologies, tout en assumant leurs responsabilités envers la communauté et la nation.

Le responsable a également souligné la nécessité pour les organisations de la jeunesse de poursuivre leurs efforts d’innovation, de créer un environnement propice à l’épanouissement des talents des jeunes et de renforcer la découverte et l’accompagnement des personnes prometteuses. Il a insisté sur le fait qu’investir dans la jeunesse, c’est investir dans l’avenir du pays.

Nguyên Thanh Nghi, membre du Politburo, secrétaire du Comité central du Parti et chef de la Commission des politiques et des stratégies du Comité central du Parti. Photo : VNA

Selon Bui Quang Huy, membre du Comité central du Parti et premier secrétaire du Comité central de l’Union de la jeunesse communiste Hô Chi Minh, les prix de cette année ont privilégié les candidats dans des domaines stratégiques de pointe alignés sur les orientations de développement national, notamment l’intelligence artificielle, la technologie des semi-conducteurs, les matériaux verts, la transformation numérique et l’entrepreneuriat axé sur l’innovation.

Le PDG de Coolmate, Pham Chi Nhu, a souligné l’esprit de résilience de la jeunesse vietnamienne, affirmant que leur capacité à relever les défis leur permet de s’adapter et de prospérer dans un contexte mondialisé. Il a également souligné que les entreprises devraient jouer un rôle plus important dans la création d’opportunités et la formation des jeunes aux compétences nécessaires à leur réussite, tant au niveau national qu’international.

Par ailleurs, le capitaine Trân Quôc Khanh, du Département de la sécurité publique de la province de Phu Tho, a déclaré que sa plus grande motivation provenait du serment d’honneur des forces de sécurité publique populaire, qui l’incitait à protéger l’ordre social et la sécurité économique nationale.

Les lauréats représentent des domaines variés, tels que l’éducation, la recherche scientifique, la culture et les arts, le commerce et les start-ups, la défense nationale, le sport et l’action sociale.

Parmi eux figurent le Dr Pham Anh Tuân de l’Institut royal de technologie KTH en Suède, classé parmi les 2% des scientifiques les plus influents au monde, et la Dr Dang Thi Lê Hang de l’Académie des sciences et des technologies du Vietnam, reconnue pour ses travaux sur les biomatériaux.

Parmi les autres jeunes exemplaires figurent la chanteuse Hoa Minzy, honorée pour ses contributions culturelles et artistiques, la jeune leader communautaire Mua A Thi pour avoir secouru des habitants lors d’inondations soudaines, et le footballeur Nguyên Dinh Bac.

Par ailleurs, neuf jeunes ont été distingués comme "prometteurs", issus notamment de l’éducation, de la recherche scientifique, de l’entrepreneuriat, de la défense, du sport et de la culture, dont la chanteuse Phuong My Chi et le chanteur Nguyên Duc Phuc.

Le prix annuel, décerné à l’occasion de l’anniversaire de la fondation de l’Union de la jeunesse communiste Hô Chi Minh (26 mars), vise à honorer les jeunes de moins de 35 ans ayant obtenu des réalisations remarquables et une influence positive dans la société, contribuant ainsi à promouvoir les mouvements d’étude, de recherche, de travail et de créativité chez les jeunes, et à développer les ressources humaines jeunes pour le pays. –VNA