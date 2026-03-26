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Moscou, Hanoï et Ho Chi Minh-Ville renforcent leur coopération

Les échanges ont porté principalement sur le partage d’expériences en matière de construction, de gestion, d’exploitation et sur les possibilités de coopération dans le développement des systèmes de métro dans les deux plus grandes villes du Vietnam.

Photo de groupe des délégués des deux pays. Photo : VNA
Photo de groupe des délégués des deux pays. Photo : VNA

Moscou (VNA) – Dans le cadre de la visite officielle du Premier ministre Pham Minh Chinh en Russie, du 22 au 25 mars, une réunion de travail tripartite entre Moscou, Hanoï et Ho Chi Minh-Ville s’est tenue dans la capitale russe.

Lors de cette réunion, le chef par intérim de l’Économie extérieure et des Relations internationales de Moscou, Manuilov Vyacheslav, s’est entretenu avec une délégation de haut niveau de Hanoï et de Ho Chi Minh-Ville.

Les échanges ont porté principalement sur le partage d’expériences en matière de construction, de gestion, d’exploitation et sur les possibilités de coopération dans le développement des systèmes de métro dans les deux plus grandes villes du Vietnam.

Manuilov Vyacheslav a affirmé que les autorités de Moscou étaient prêtes à partager leur expérience et à coopérer avec les deux grandes villes vietnamiennes dans la construction de leurs réseaux de métro.

Le vice-président du Comité populaire de Hanoï, Truong Viet Dung, et le vice-président du Comité populaire de Ho Chi Minh-Ville, Bui Xuan Cuong, ont salué les réalisations de la Russie dans le développement des infrastructures de transport urbain intelligent, tout en exprimant leur souhait d’examiner plus en détail les aspects concrets de la coopération afin d’accélérer la mise en œuvre des lignes de métro en cours et à venir.

Les deux parties ont également discuté de programmes de coopération concrets, contribuant à renforcer la collaboration dans les domaines des infrastructures techniques et des transports durables. -VNA

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