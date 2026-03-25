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Le Premier ministre Pham Minh Chinh visite une Université russe de premier plan

En visite officielle en Russie, le Premier ministre vietnamien Pham Minh Chinh a fait étape, ce 25 mars au matin, à la prestigieuse Université nationale des sciences et technologies MISIS (NUST MISIS) de Moscou.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh s'exprime à l'Université nationale des sciences et technologies MISIS (NUST MISIS) de Moscou. Photo : VNA
Le Premier ministre Pham Minh Chinh s'exprime à l'Université nationale des sciences et technologies MISIS (NUST MISIS) de Moscou. Photo : VNA

Moscou (VNA) - Le Premier ministre vietnamien Pham Minh Chinh a visité l'Université nationale des sciences et technologies MISIS (NUST MISIS) à Moscou le matin du 25 mars (heure locale), dans le cadre de sa visite officielle en Russie.

Le dirigeant vietnamien a visité le laboratoire de technologie quantique supraconductrice de l'université et s'est entretenu avec ses responsables, ses professeurs et ses étudiants.

La rectrice de la NUST MISIS, Alevtina Chernikova, a présenté au Premier ministre Pham Minh Chinh et à la délégation vietnamienne l'histoire, les réalisations, les orientations de développement et la coopération de l'université avec le Vietnam dans les domaines de l'éducation et de la recherche.

S'adressant à l'Université, le Premier ministre Pham Minh Chinh a félicité l'Université pour ses plus de 100 ans de développement et ses réalisations. Il a souligné que l'amitié traditionnelle entre le Vietnam et la Russie s'est construite et développée au fil des décennies, l'année 2025 marquant le 75e anniversaire des relations diplomatiques. La Russie a toujours apporté un soutien précieux au Vietnam, notamment dans les domaines de l'éducation et de la formation.

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Le Premier ministre Pham Minh Chinh rencontre des étudiants de l'Université nationale des sciences et technologies MISIS (NUST MISIS) de Moscou. Photo : VNA

Le Premier ministre a vivement salué la contribution de l'Université nationale des sciences et technologies MISIS à la formation des ressources humaines, à la promotion de la coopération en matière de recherche et au transfert de connaissances, ainsi qu'au renforcement des liens bilatéraux. Il a exprimé l'espoir que cette coopération continue de se développer de manière plus efficace et plus concrète.

Le Premier ministre a salué l'appui constant de la NUST MISIS au Vietnam, à travers le développement du réseau des anciens élèves et les transferts de connaissances, espérant que cette tradition s'intensifiera encore.

L'Université nationale des sciences et technologies MISIS compte parmi les universités les plus prestigieuses et les plus anciennes de Russie, reconnue pour ses atouts en sciences des matériaux, métallurgie, hautes technologies, ingénierie et innovation. Elle se classe parmi les 400 meilleures universités mondiales en physique et parmi les 600 meilleures en ingénierie, tout en occupant une position de leader en Russie en sciences des matériaux et la troisième place au niveau national en sciences minières. L'Université est également reconnue comme un pôle d'innovation dynamique, à l'interface de l'enseignement, de la recherche scientifique et de la collaboration industrielle.

L'établissement est depuis longtemps un symbole de la coopération vietnamienne-russe dans le domaine de l'éducation. Des milliers d'étudiants et de chercheurs vietnamiens y ont étudié, et l'Université a formé plus de 1.000 ingénieurs et spécialistes vietnamiens dans les domaines des mines, des sciences des matériaux et de la métallurgie. Nombre de ses anciens élèves sont devenus des professeurs, des scientifiques et des experts de renom au Vietnam.

À cette occasion, l'Université nationale du Vietnam à Hanoï et l'Université des sciences et technologies MISIS ont signé un accord de coopération portant sur la formation de ressources humaines de haut niveau, les échanges d'experts et la recherche conjointe en technologies quantiques.

Durant cette visite officielle, les deux nations ont convenu d'élever leur partenariat bilatéral dans tous les domaines, d'ériger les sciences et technologies en nouveau pilier, et de stimuler l'éducation et la culture. Pham Minh Chinh s'est déclaré convaincu qu'avec son prestige académique et sa capacité de recherche, l'Université continuera de contribuer au développement russe, dans les secteurs émergents, tout en demeurant un partenaire clé du Vietnam. Il a plaidé pour l'élargissement de la formation répondant aux besoins vietnamiens.

Enfin, il a exhorté la direction à soutenir les étudiants vietnamiens, les encourageant à exceller pour bâtir leur patrie et devenir de véritables ambassadeurs consolidant l'amitié, la confiance et l'attachement profonds entre les deux peuples.-VNA

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