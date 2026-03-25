Politique

Vietnam-Philippines : entretien téléphonique des chefs de la diplomatie

Le ministre des Affaires étrangères Le Hoai Trung a réaffirmé le soutien du Vietnam à la présidence philippine de l'ASEAN en 2026 et aux priorités de cette année de présidence, placée sous le thème "Construire ensemble notre avenir".

Le ministre des AE Le Hoai Trung. Photo: ministère des AE
Le ministre des AE Le Hoai Trung. Photo: ministère des AE

Hanoï (VNA) - Le ministre vietnamien des Affaires étrangères, Le Hoai Trung, s’est entretenu par téléphone avec Maria Theresa Lazaro, secrétaire aux Affaires étrangères des Philippines, dans l’après-midi du 25 mars, afin de discuter des relations bilatérales et des questions régionales d’intérêt commun.

Les deux parties ont salué le développement positif de la coopération entre les deux pays et leurs ministères des Affaires étrangères ces dernières années. Elles ont convenu de renforcer davantage la coopération dans tous les domaines, notamment la politique, la diplomatie, la défense, la sécurité, l’économie et les échanges entre les peuples, contribuant ainsi à la célébration du 50e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre les deux pays (12 juillet 1976 – 2026).

Elles ont souligné l’importance de promouvoir les échanges de haut niveau et à tous les niveaux par le biais des instances du Parti, de l’État et des organes législatifs, tout en valorisant efficacement les mécanismes de coopération bilatérale existants, en particulier le Comité mixte de coopération bilatérale entre le Vietnam et les Philippines. Elles ont également exprimé leur détermination à atteindre prochainement l’objectif de porter le volume des échanges bilatéraux à plus de 10 milliards de dollars.

Échangeant leurs points de vue sur des questions internationales et régionales d'intérêt commun, les deux diplomates ont convenu que, face à l'accroissement des incertitudes et des défis, l'ASEAN doit maintenir des échanges d'informations réguliers et une coordination étroite afin de répondre efficacement aux nouveaux enjeux, tout en préservant sa solidarité, sa centralité, sa résilience et sa capacité à aborder les problématiques émergentes.

Le ministre Le Hoai Trung a réaffirmé le soutien du Vietnam à la présidence philippine de l'ASEAN en 2026 et aux priorités de cette année de présidence, placée sous le thème "Construire ensemble notre avenir".

Il a également salué le rôle des Philippines dans la présidence et l'orientation d'importantes réunions ministérielles tenues depuis début 2026, ainsi que leurs efforts pour promouvoir une position responsable de l'ASEAN et une approche commune face à l'escalade des tensions au Moyen-Orient, notamment la publication d'une déclaration conjointe des ministres des Affaires étrangères de l'ASEAN et la récente réunion spéciale en ligne des ministres des Affaires étrangères de l'ASEAN. -VNA

#Vietnam #Philippines #entretien téléphonique
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