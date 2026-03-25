Le PM travaille avec le principal partenaire pétrolier et gazier russe du Vietnam

Moscou (VNA) – Le Premier ministre Pham Minh Chinh a rendu visite et tenu une séance de travail mardi après-midi 24 mars avec les principaux dirigeants de Zarubezhneft, partenaire historique et majeur du Vietnam dans le secteur pétrolier et gazier, dans le cadre de sa visite officielle en Russie.

Zarubezhneft a maintenu sa coopération avec le Groupe national de l’industrie et de l’énergie du Vietnam (Petrovietnam) au cours des quatre dernières décennies, parallèlement à leurs coentreprises Vietsovpetro au Vietnam et Rusvietpetro en Russie, axées sur l’exploration géologique et l’exploitation du pétrole et du gaz.

Lors de la séance de travail, les dirigeants de Zarubezhneft ont informé le chef du gouvernement vietnamien des projets de coopération en cours dans les deux pays, ainsi que des orientations futures. Ils ont affirmé que les deux parties avaient tout mis en œuvre pour appliquer les documents signés lors de la visite du secrétaire général Tô Lâm en Russie en mai 2025, concernant l’extension et le développement des zones d’exploration et d’exploitation pétrolières et gazières en Russie et au Vietnam.

Compte tenu de l’énorme potentiel de coopération énergétique bilatérale, ils ont proposé d’élargir la collaboration avec les partenaires vietnamiens dans de nouveaux domaines, notamment le développement d’un programme d’énergie éolienne en mer, en particulier un projet de parc éolien offshore de 1 GW, et la promotion de projets d’investissement conjoints dans des pays tiers.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a souligné que la coopération énergétique demeure un pilier stratégique des relations Vietnam-Russie, la qualifiant de partenariat à long terme, d’une importance stratégique durable pour les deux pays. Il a salué la contribution constante de Zarubezhneft aux activités conjointes d’exploration et de production au Vietnam et en Russie, notamment grâce à sa coopération avec Petrovietnam.

Il a félicité les parties concernées pour leurs efforts dans la finalisation des négociations et la signature des protocoles modifiant l’accord intergouvernemental concernant Vietsovpetro et Rusvietpetro, ainsi qu’à un accord intergouvernemental sur l’extension des zones d’exploration géologique et d’exploitation pétrolière et gazière sur le plateau continental vietnamien et sur le territoire russe.

Témoin de la signature de contrats spécifiques entre entreprises, le Premier ministre Pham Minh Chinh a salué et hautement apprécié les efforts des parties pour la conclusion de ces documents, les décrivant comme une preuve concrète de la mise en œuvre effective des protocoles et des accords intergouvernementaux visant à étendre les zones opérationnelles d’exploration et de production de pétrole et de gaz.

Lors de la séance de travail entre le Premier ministre Pham Minh Chinh et les principaux dirigeants de Zarubezhneft. Photo : baochinhphu.vn

Soulignant la nécessité de produits tangibles et de résultats concrets, le dirigeant vietnamien a appelé les deux parties à continuer de rechercher des solutions pour renforcer la coopération, accélérer la mise en œuvre, améliorer l’efficacité et s’engager activement dans la restructuration de l’industrie mondiale du pétrole et du gaz.

Concernant les propositions visant à approvisionner le Vietnam en pétrole, en gaz et en produits dérivés de manière stable et à long terme, ainsi qu’à développer les infrastructures de stockage de pétrole dans le pays, il a demandé à Zarubezhneft de collaborer étroitement avec Petrovietnam et d’autres entreprises vietnamiennes afin d’élaborer des projets conformes au cadre juridique vietnamien, ainsi qu’à sa stratégie et à sa planification en matière de développement énergétique, et de les soumettre aux autorités compétentes conformément à la réglementation.

Il a également salué la proposition de Zarubezhneft de mettre en œuvre un programme de développement de l’énergie éolienne offshore au Vietnam, exhortant la société et ses partenaires russes à se coordonner étroitement avec Petrovietnam et Vietsovpetro afin d’affiner davantage la proposition en vue de sa soumission aux autorités compétentes des deux pays pour examen et décision.

Exprimant son accord et son soutien à la coopération pétrolière et gazière entre le Vietnam et la Russie dans les pays tiers, le Premier ministre Pham Minh Chinh a suggéré certains marchés partenaires potentiels et a appelé toutes les parties à engager rapidement des discussions et à accélérer la mise en œuvre de ces initiatives.

Lors de cette séance de travail, les deux parties ont également échangé leurs points de vue sur un certain nombre de mesures spécifiques visant à faire progresser la mise en œuvre de leurs projets de coopération.

Le vice-Premier ministre russe Alexandre Novak a qualifié la coopération énergétique de pilier des relations bilatérales, dans laquelle les entreprises jouent un rôle primordial. Il a salué les documents signés à cette occasion, ainsi que le développement et l’expansion des coentreprises pétrolières et gazières entre les deux pays, et notamment la signature d’un accord entre les deux gouvernements relatif à la coopération pour la construction d’une centrale nucléaire au Vietnam. – VNA