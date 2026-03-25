Politique

Le Vietnam et le Chili célèbrent le 55e anniversaire de leurs relations diplomatiques

L’ambassadrice du Chili au Vietnam, Nasly Bernal Prado, a souligné que malgré la distance géographique, les deux pays sont devenus des partenaires étroits, partageant des valeurs, des aspirations et une vision communes pour la paix et le développement internationaux.

L’ambassadrice du Chili au Vietnam, Nasly Bernal Prado, s'exprime lors de l'événement, à Hanoi, le 25 mars. Photo: VNA
L’ambassadrice du Chili au Vietnam, Nasly Bernal Prado, s'exprime lors de l'événement, à Hanoi, le 25 mars. Photo: VNA

Hanoi (VNA) – L’Union des organisations d’amitié du Vietnam (VUFO), l’Association d’amitié et de coopération Vietnam-Chili et l’ambassade du Chili au Vietnam ont organisé mercredi 25 mars à Hanoi une rencontre amicale marquant le 55e anniversaire des relations diplomatiques entre le Vietnam et le Chili (25 mars 1971-2026).

Lors de la rencontre, le président de la VUFO, Phan Anh Son, a souligné que dès les années 1960, alors que le Vietnam luttait pour son indépendance et sa réunification nationale, des mouvements de solidarité s’étaient fortement développés au Chili en soutien au peuple vietnamien. La création de l’Institut culturel Chili-Vietnam en 1965 témoigne de cet esprit.

Il a rappelé la visite historique en mai 1969 au Vietnam de Salvador Allende, alors président du Sénat chilien et futur président de la République. Sa rencontre avec le président vietnamien Hô Chi Minh symbolisait les idéaux et les aspirations partagés à un avenir meilleur. Fort de ces fondements, le Chili est devenu, en 1971, le premier pays d’Amérique du Sud à établir des relations diplomatiques avec le Vietnam.

Au cours des dernières décennies, les relations bilatérales se sont développées en ampleur et en profondeur. Si l’établissement d’un partenariat global en 2007 a créé un cadre de coopération stable et durable, l’accord de libre-échange de 2011 – le premier conclu par le Vietnam avec un pays d’Amérique latine – a ouvert de nouvelles perspectives pour leurs liens économiques.

Aujourd’hui, les échanges bilatéraux atteignent près de 2 milliards de dollars américains par an. Les deux pays tirent également pleinement parti des cadres multilatéraux tels que l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste (CPTPP) pour dynamiser le commerce et définir de nouvelles normes de coopération, a souligné Phan Anh Son.

Les nouveaux domaines de coopération, tels que la croissance verte, la transformation numérique, les énergies propres et les minéraux stratégiques comme le lithium, témoignent d’une vision commune du développement durable face aux bouleversements mondiaux sans précédent, a-t-il poursuivi.

Le président de la VUFO a indiqué qu’au cours des dernières années, la VUFO, l’Association d’amitié et de coopération Vietnam-Chili, l’ambassade du Chili et d’autres partenaires chiliens ont activement promu les échanges entre les peuples, contribuant ainsi à consolider les fondements des relations bilatérales. Il s’est dit convaincu que le partenariat global entre les deux pays continuera de se développer de manière plus substantielle et fructueuse.

L’ambassadrice du Chili au Vietnam, Nasly Bernal Prado, a déclaré que cette rencontre amicale témoigne d’une relation de longue date fondée sur la solidarité, le respect mutuel et la coopération. Elle a souligné que, malgré la distance géographique, les deux pays sont devenus des partenaires étroits, partageant des valeurs, des aspirations et une vision communes pour la paix et le développement internationaux.

Le Vietnam s’est imposé comme l’un des principaux partenaires commerciaux du Chili en Asie du Sud-Est, tandis que le Chili demeure une porte d’entrée importante pour le Vietnam sur le marché latino-américain. Les échanges bilatéraux connaissent une croissance soutenue, créant une balance commerciale diversifiée et complémentaire, ce qui indique que les deux économies ont trouvé des opportunités de coopération mutuellement avantageuses.

Par ailleurs, les visites de haut niveau effectuées ces dernières années ont renforcé le dialogue politique et ouvert de nouvelles perspectives de coopération, a-t-elle ajouté, réaffirmant ainsi l’engagement commun à intensifier davantage les relations sur la base de la confiance mutuelle, du respect et d’une coopération gagnant-gagnant.

La diplomate s’est dite convaincue que la relation entre le Chili et le Vietnam, bâtie sur des fondements solides d’amitié, de compréhension et de coopération, recèle un grand potentiel de développement. Les deux pays continueront d’approfondir leurs liens, ce qui profitera non seulement aux deux pays, mais contribuera également à rapprocher l’Amérique latine et l’Asie du Sud-Est. – VNA

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