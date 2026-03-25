Politique

Le PM Pham Minh Chinh reçoit des responsables d’associations d’amitié Russie-Vietnam et d’anciens combattants russes

Le Premier ministre a exprimé le souhait que l’Association d’amitié Russie-Vietnam et l’Association des anciens combattants russes poursuivent leur étroite coordination avec les organes vietnamiens, en particulier les ambassades des deux pays, afin de multiplier les activités concrètes et significatives.

Panorama de la rencontre. Photo: VNA
Panorama de la rencontre. Photo: VNA

Moscou (VNA) - Dans le cadre de sa visite officielle en Russie, le Premier ministre Phạm Minh Chính a reçu, le 25 mars à Moscou, une délégation de l’Association d’amitié Russie-Vietnam et de l’Association des anciens combattants russes ayant participé à la guerre au Vietnam, conduite respectivement par Vladimir Petrovitch Bouïanov et Nikolaï Nikolaïevitch Kolesnik.

Exprimant son émotion de rencontrer "des amis fidèles du Vietnam" et des témoins vivants de l’amitié traditionnelle entre le Vietnam et l’Union soviétique autrefois, ainsi que la Russie aujourd’hui, le chef du gouvernement a transmis les salutations chaleureuses et la profonde reconnaissance des dirigeants vietnamiens, dont le secrétaire général To Lam, aux membres des deux organisations.

Le Premier ministre a affirmé que le Vietnam n’oublie jamais le soutien précieux et sincère du peuple soviétique hier et du peuple russe aujourd’hui dans la lutte pour l’indépendance et la réunification nationales, ainsi que dans l’œuvre actuelle de construction et de défense du pays.

Évoquant les réalisations emblématiques de la coopération bilatérale, il a indiqué que sa visite officielle vise à porter les relations Vietnam-Russie à un niveau supérieur, au service d’un développement rapide et durable des deux pays. Il a notamment souligné que la signature d’un accord de coopération pour la construction d’une centrale nucléaire au Vietnam constituera un nouveau symbole marquant de ce partenariat.

Le Premier ministre a exprimé le souhait que l’Association d’amitié Russie-Vietnam et l’Association des anciens combattants russes poursuivent leur étroite coordination avec les organes vietnamiens, en particulier les ambassades des deux pays, afin de multiplier les activités concrètes et significatives. Ces initiatives doivent, selon lui, à la fois préserver la mémoire historique, transmettre les traditions et créer un nouvel élan pour approfondir les relations bilatérales dans une nouvelle ère de développement.

De leur côté, les représentants russes ont salué cette rencontre et exprimé leur confiance dans le succès de la visite officielle du Premier ministre vietnamien. Notamment, la signature de l'accord sur la construction d’une centrale nucléaire au Vietnam, ainsi que d’autres accords de coopération, constituera une base pour promouvoir les relations bilatérales dans divers domaines.

Les amis russes ont exprimé le souhait que les liens d’amitié, la coopération et les précieuses traditions entre les deux peuples soient perpétués par les jeunes générations. Ils ont également remercié le Parti, l’État et le peuple vietnamiens d’avoir toujours apprécié le soutien apporté par le peuple soviétique hier et le peuple russe aujourd’hui, afin de renforcer davantage les liens étroits entre les deux pays. -VNA

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