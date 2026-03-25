Société

Le vice-Premier ministre Mai Van Chinh reçoit le ministre cambodgien des Cultes et des Affaires religieuses

Le Vietnam s’est dit prêt à intensifier les échanges et le partage d’expériences avec le Cambodge en matière de gestion publique des affaires religieuses.

Le vice-Premier ministre vietnamien Mai Van Chinh (droite) et le ministre cambodgien des Cultes et des Affaires religieuses, Chay Borin. Photo: baochinhphu.vn
Le vice-Premier ministre vietnamien Mai Van Chinh (droite) et le ministre cambodgien des Cultes et des Affaires religieuses, Chay Borin. Photo: baochinhphu.vn

Hanoï (VNA) - Le vice-Premier ministre vietnamien Mai Van Chinh a reçu ce mercredi 25 mars à Hanoï, le ministre cambodgien des Cultes et des Affaires religieuses, Chay Borin, en visite de travail au Vietnam.

Le vice-Premier ministre a hautement apprécié cette visite, qui s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de l’accord de coopération entre le ministère vietnamien des Affaires ethniques et religieuses et celui cambodgien des Cultes et des Affaires religieuses pour la période 2026-2030. Cet accord, signé à Phnom Penh le 6 février 2026 en présence des hauts dirigeants des deux pays, constitue un jalon important pour le renforcement de la coopération bilatérale dans les domaines des affaires religieuses et ethniques, contribuant ainsi à consolider les relations de bon voisinage, d’amitié traditionnelle et de coopération globale et durable entre le Vietnam et le Cambodge.

Mai Van Chinh a également salué les résultats des entretiens entre le ministre cambodgien et son homologue vietnamien Dao Ngoc Dung, se félicitant des progrès concrets et substantiels réalisés ces dernières années. Il a souligné que l’accord récemment signé servira de principal directeur pour renforcer une coopération étroite et efficace entre les deux ministères.

Le dirigeant vietnamien a affirmé que les relations Vietnam-Cambodge continuaient de se développer de manière stable et globale sur tous les canaux, se réjouissant notamment des résultats positifs de la récente visite d’État au Cambodge du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam, To Lam.

Il a rappelé que les rencontres de haut niveau, notamment entre les instances dirigeantes des partis au pouvoir ainsi que la réunion des dirigeants des trois partis Vietnam–Cambodge–Laos en février dernier, ont contribué à renforcer la confiance politique et à ouvrir de nouvelles perspectives de coopération.

S’agissant de la coopération dans le domaine religieux, le vice-Premier ministre a salué les contributions du bouddhisme cambodgien au développement régional. Il a réaffirmé la politique constante du Vietnam visant à respecter et garantir la liberté de croyance et de religion, tout en créant des conditions favorables au fonctionnement des organisations religieuses dans le respect de la loi, contribuant ainsi à la consolidation de la grande union nationale et à la stabilité socio-politique. Le Vietnam s’est dit prêt à intensifier les échanges et le partage d’expériences avec le Cambodge en matière de gestion publique des affaires religieuses.

Pour la période à venir, Mai Van Chinh a exprimé le souhait que les deux parties poursuivent la mise en œuvre concrète et efficace des accords de haut niveau, intensifient les échanges de délégations, renforcent la coordination pour empêcher toute exploitation des questions ethniques et religieuses visant à porter atteinte aux relations d’amitié entre les deux pays.

À l’occasion du Nouvel An traditionnel cambodgien Chol Chnam Thmey 2026, le vice-Premier ministre a adressé ses vœux de santé et de succès au ministre Chay Borin et à sa délégation.

Pour sa part, le ministre Chay Borin a affirmé sa détermination à coopérer étroitement avec la partie vietnamienne afin de mettre en œuvre efficacement l’accord signé, contribuant ainsi au renforcement des relations bilatérales, notamment dans les domaines des affaires ethniques et religieuses. -VNA

#Vietnam #Cambodge
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