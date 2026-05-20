Procès des hôpitaux Bach Mai et Viet Duc : plus de 70 organisations et individus convoqués

Hanoï (VNA) – Selon le calendrier prévu, le Tribunal populaire de Hanoï ouvrira le matin du 20 mai le procès en première instance de l’ancienne ministre de la Santé, Nguyen Thi Kim Tien, ainsi que de neuf autres personnes dans une affaire de « violation des règlements sur la gestion et l’utilisation des biens de l’État entraînant gaspillage et pertes, escroquerie et corruption passive », survenue au sein du ministère de la Santé et d’unités concernées.



L’affaire porte sur des violations ayant causé des pertes et du gaspillage de plus de 803 milliards de dongs dans le cadre des projets de construction des deuxièmes établissements des hôpitaux Bach Mai et Viet Duc.



Dans cette affaire, l’ancienne ministre de la Santé Nguyen Thi Kim Tien et six autres accusés sont poursuivis pour « violation des règlements sur la gestion et l’utilisation des biens de l’État entraînant gaspillage et pertes ».



Deux autres accusés issus du ministère de la Santé, Nguyen Chien Thang, ancien directeur du Conseil de gestion des projets médicaux majeurs, et Nguyen Huu Tuan, ancien directeur du Conseil de gestion des projets spécialisés dans la construction d’ouvrages médicaux, sont poursuivis pour « violation des règlements sur la gestion et l’utilisation des biens de l’État entraînant gaspillage et pertes » et « corruption passive ».



L’accusé Le Thanh Thiem, directeur de la société Sao Nam Song Hong, est jugé pour « escroquerie ».



Afin de préparer le procès, le tribunal a convoqué plus de 70 organisations et individus concernés par l’affaire.



Selon l’acte d’accusation du Parquet populaire suprême, plusieurs responsables du ministère de la Santé, du Conseil de gestion des projets médicaux majeurs et d’unités concernées ont commis des violations de la loi lors de la mise en œuvre des projets de construction des deuxièmes établissements des hôpitaux Bach Mai et Viet Duc, entraînant l’arrêt des travaux entre janvier 2021 et décembre 2024 ainsi que des pertes particulièrement importantes pour le budget de l’État, estimées à plus de 803 milliards de dongs.



Dans l’exercice de ses fonctions, Nguyen Thi Kim Tien aurait commis des irrégularités dans l’approbation du plan de sélection des entrepreneurs étrangers chargés de l’élaboration des projets, de la conception architecturale et de l’approbation des dossiers des deux projets.



Ces décisions ont servi de base à la mise en œuvre des projets, lesquels ont ensuite été paralysés, retardés et n’ont pas atteint les objectifs fixés. -VNA