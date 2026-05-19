Société

Le Japon ouvre sa formation de chauffeurs de bus aux Vietnamiens

C'est la première fois qu'une collectivité locale japonaise soutient directement la formation de conducteurs de bus étrangers, le Vietnam ayant été choisi comme premier pays fournisseur de stagiaires.

Le Japon ouvre sa formation de chauffeurs de bus aux Vietnamiens


Tokyo, 19 mai (VNA) – La ville de Sapporo, dans la préfecture d'Hokkaido au Japon, a lancé une nouvelle initiative visant à former des conducteurs étrangers avant leur recrutement. C'est la première fois qu'une collectivité locale japonaise soutient directement la formation de conducteurs de bus étrangers, le Vietnam ayant été choisi comme premier pays fournisseur de stagiaires.

Selon les données officielles, Sapporo a effectué 7.153 trajets de bus par jour en 2024, soit une baisse de 24 % par rapport à 2019, principalement en raison d'une grave pénurie de conducteurs.

Les trois principaux opérateurs de bus de la ville – Hokkaido Chuo Bus, JR Hokkaido Bus et Jotetsu – employaient environ 1 500 conducteurs en 2024, soit près de 300 de moins qu’en 2020. Environ 70 % des conducteurs sont actuellement âgés de 50 à 60 ans, ce qui fait craindre une vague de départs à la retraite dans les années à venir.

Pour maintenir le service de bus local, l’administration de Sapporo a recours au recrutement de conducteurs étrangers. Dans le cadre de la première phase du programme, dix stagiaires seront formés dans leur pays d’origine avant de s’installer à Sapporo pour y travailler comme conducteurs de bus. Le Vietnam a été choisi comme premier marché de recrutement, les embauches devant débuter en mai 2026.

De juillet 2026 à octobre 2027, les stagiaires étudieront au Vietnam pour obtenir leur permis de conduire, apprendre le japonais et se familiariser avec la culture et les coutumes japonaises. La formation se poursuivra ensuite au Japon, où les participants suivront une année de formation pratique de conduite dans des auto-écoles à partir de l’automne 2027 afin de maintenir leur certification.

Les trois compagnies de bus locales seront les employeurs, et les chauffeurs devraient commencer à travailler en 2028. L'administration de Sapporo prendra en charge les frais de formation en langue japonaise au Vietnam ainsi que les frais de voyage vers le Japon.

Le projet a été confié à Tetra Shift, une entreprise basée à Tokyo et spécialisée dans l'aide au recrutement de main-d'œuvre étrangère.

En 2024, le gouvernement japonais a ajouté le secteur du transport automobile à la liste des industries éligibles au programme de visa de travailleur qualifié spécifique, permettant ainsi le recrutement de travailleurs étrangers pour des emplois à moyen et long terme.

Bien que certaines compagnies de bus au Japon aient déjà commencé à embaucher des chauffeurs étrangers, l'implication et le soutien directs d'une administration locale dans la mise en œuvre d'un tel programme restent très rares. – VNA

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#Japon #ormation de chauffeurs de bus #Vietnamiens
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