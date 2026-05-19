Société

Les pêcheurs exhortés à se joindre à la lutte contre la pêche INN et à protéger la souveraineté maritime

La conférence visait à sensibiliser les pêcheurs aux conséquences juridiques et économiques des infractions liées à la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN), notamment alors que le Vietnam poursuit ses efforts pour obtenir la levée de l’avertissement (« carton jaune ») de la Commission européenne.

Des représentants du commandement de la 2e région des garde-côtes et du Comité de l'information, de l'éducation et de la mobilisation des masses du Comité provincial du Parti de Quang Ngai offrent des cadeaux et des drapeaux nationaux aux pêcheurs. Photo : VNA
Des représentants du commandement de la 2e région des garde-côtes et du Comité de l'information, de l'éducation et de la mobilisation des masses du Comité provincial du Parti de Quang Ngai offrent des cadeaux et des drapeaux nationaux aux pêcheurs. Photo : VNA

Quang Ngai (VNA) – Le commandement de la 2e région des garde-côtes et le Comité de l’information, de l’éducation et de la mobilisation des masses du Comité provincial du Parti de Quang Ngai ont organisé, mardi 19 mai, une conférence de communication dans le quartier de Sa Huynh afin de sensibiliser la population à la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN).

Lors de cet événement, le colonel Trân Hông Quê, commissaire politique adjoint du commandement de la 2e région des garde-côtes, a décrit Sa Huynh comme une terre riche en traditions historiques et culturelles et une porte d’entrée sud de la province de Quang Ngai.

Il a souligné le rôle important que joue Sa Huynh dans le développement économique maritime, le tourisme et la garantie de la défense et de la sécurité nationales dans la région côtière du Centre.

Selon le colonel Trân Hông Quê, les pêcheurs locaux ont perpétué leur tradition de persévérance et de pêche hauturière malgré les difficultés en mer. Il a souligné que chaque bateau de pêche est non seulement un moyen de subsistance et de production, mais aussi un symbole vivant de la souveraineté nationale du Vietnam sur sa mer et ses îles.

Le représentant du commandement de la 2e région des garde-côtes a appelé les pêcheurs à poursuivre leurs efforts de solidarité, à respecter scrupuleusement la réglementation et à se conformer pleinement aux exigences d’immatriculation et d’inspection des navires.

Il a également exhorté les armateurs à maintenir le fonctionnement des systèmes de surveillance des navires (VMS), à collaborer activement avec les autorités compétentes et à éviter absolument de pénétrer dans les eaux territoriales étrangères, contribuant ainsi au développement d’un secteur de la pêche moderne, responsable et durable.

Lors de la conférence, les représentants du service juridique du commandement ont diffusé la réglementation vietnamienne et internationale de la pêche auprès des armateurs, capitaines, chefs mécaniciens, membres d’équipage et entreprises d’achat de produits de la pêche opérant dans la région.

Le programme visait à sensibiliser les pêcheurs aux conséquences juridiques et économiques des infractions liées à la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN), notamment alors que le Vietnam poursuit ses efforts pour obtenir la levée de l’avertissement (« carton jaune ») de la Commission européenne.

Trân Van Duc, pêcheur du quartier résidentiel de Thanh Duc 1, a déclaré que la conférence avait fourni des conseils juridiques pratiques et faciles à comprendre, l’aidant à mieux appréhender les conséquences des infractions liées à la pêche INN.

Il s’est engagé à maintenir son système de surveillance des navires (VMS) en fonctionnement 24 h/24 pendant ses sorties de pêche, à éviter strictement de pénétrer dans les eaux étrangères et à encourager ses collègues pêcheurs à respecter la réglementation.

À cette occasion, les organisateurs ont offert 50 colis, d’une valeur unitaire de 1 million de dôngs (38 dollars) en espèces et en produits de première nécessité, à des familles de pêcheurs défavorisées. Des guides juridiques, des brochures et des drapeaux nationaux ont également été distribués aux pêcheurs locaux.

Le 18 mai dernier, le comité d’organisation a remis des cadeaux de souvenir et 200 drapeaux nationaux au Comité du Parti et au Comité populaire du quartier de Sa Huynh afin d’encourager les pêcheurs à poursuivre la pêche hauturière et à contribuer à la sauvegarde de la souveraineté nationale.

Les organisateurs ont également rendu visite à cinq bateaux de pêche exemplaires et leur ont apporté leur soutien. Chacun a reçu des dons d’une valeur de 2 millions de dôngs, comprenant des espèces et des biens de première nécessité, afin d’aider les pêcheurs à stabiliser leurs moyens de subsistance et à respecter la réglementation en vigueur en mer. – VNA

source
#lutte contre la pêche INN
Suivez VietnamPlus

Voir plus

Des gardes-frontières à Tan Thanh (province de Lang Son) saisissent les données des passagers à l'entrée et à la sortie. Photo : VNA

Le Vietnam numérise la déclaration de séjour temporaire des étrangers

Le 19 mai à Hanoï, le Département de l’Immigration a présenté un logiciel unifié destiné à la déclaration de séjour temporaire des étrangers et à la notification de présence des citoyens vietnamiens sur leur lieu de séjour, simplifiant les démarches pour les hébergeurs et citoyens tout en permettant une exploitation plus efficace des données par les autorités. 

Santé publique : le Vietnam place l’activité physique au cœur de sa stratégie nationale

Santé publique : le Vietnam place l’activité physique au cœur de sa stratégie nationale

La Résolution 72-NQ/TW du Bureau politique met particulièrement en avant le rôle de l’éducation physique et du sport comme levier stratégique d’une transformation profonde de la politique de santé, passant d’une approche centrée sur les soins à une logique de prévention et d’amélioration durable de la qualité de vie. Elle apparaît ainsi comme l’un des piliers essentiels du renforcement de la condition physique et de la santé des Vietnamiens.

La deuxième édition de la rencontre des intellectuels vietnamiens résidant en Thaïlande. Photo: VNA

Vietnam–Thaïlande : la jeunesse intellectuelle au cœur de la coopération scientifique et de l’innovation

Lors de la deuxième édition de la rencontre des intellectuels vietnamiens en Thaïlande, les participants ont également discuté du rôle des intellectuels vietnamiens dans la promotion d’initiatives dans lesquelles la Thaïlande excelle, comme l’agriculture de précision et l’agriculture propre, ainsi que dans la mise en relation des entreprises thaïlandaises implantées au Vietnam.

Le professeur agrégé, Dr Nguyen Duc Son, recteur de l'Université pédagogique de Hanoï, remet au représentant du Centre d'études vietnamiennes au Japon la décision de créer le Conseil pour le test de compétence en langue vietnamienne au Japon. Photo : VNA

La standardisation du test de compétence en vietnamien au Japon

Pour la première fois au Japon, un examen officiel de compétence en vietnamien destiné aux apprenants étrangers, conforme aux normes du ministère vietnamien de l’Éducation et de la Formation, a été lancé à Osaka. Cette initiative marque une avancée importante dans la standardisation de l’enseignement et de l’évaluation du vietnamien, tout en renforçant la diffusion de la langue et de la culture vietnamiennes à l’international.

Le Président Hô Chi Minh et le Président Mao Zedong, le 2 novembre 1960 à Pékin. Photo: VNA

L’héritage diplomatique de Ho Chi Minh toujours d’actualité

La pensée diplomatique de Ho Chi Minh est devenue le fil conducteur de la politique étrangère du Vietnam, fondée sur l’indépendance, l’autonomie, la paix, la coopération et le développement. Elle a contribué à renforcer la position, le prestige et le rôle du Vietnam sur la scène internationale, tout en créant une base solide pour le développement durable du pays dans cette nouvelle période.

À la fin de la journée, les dernières charges de sel quittent lentement les champs salants. Photo : VNA

Garder la saveur du sel sous le soleil et le vent du Centre

Sous le soleil brûlant et le vent ardent venu du Laos, les sauniers perpétuent chaque jour leur métier avec patience et persévérance. Bien au-delà d’un simple moyen de subsistance, ils préservent un savoir-faire traditionnel et une mémoire culturelle aujourd’hui menacée de s’effacer.

To Lam prend la parole lors de l'événement. Photo : VNA

L’Université nationale du Vietnam à Hanoï poursuit son essor pour devenir un symbole de l’intelligence vietnamienne

À l’occasion du 120e anniversaire de sa fondation, l’Université nationale du Vietnam à Hanoï a réaffirmé son ambition de devenir une université d’excellence de rang asiatique et mondial. Lors de la cérémonie commémorative organisée le 16 mai à Hanoï, le secrétaire général du Parti et président To Lam a appelé l’établissement à jouer un rôle pionnier dans l’innovation, la recherche scientifique et la transformation numérique du pays.

Première réunion du Comité de pilotage central sur le bilan d'un an de fonctionnement du modèle d'administration locale à deux niveaux. Photo: VNA

Première réunion du Comité de pilotage central sur le bilan d'un an de fonctionnement du modèle d'administration locale à deux niveaux

Nguyên Duy Ngoc, membre du Bureau politique, secrétaire du Comité central du Parti et chef de la Commission centrale d’organisation du Parti, est le chef du Comité de pilotage central sur le bilan d'un an de fonctionnement du modèle d'administration locale à deux niveaux, lors de la première réunion dudit Comité de pilotage central.

LMe Tribunal populaire de Hô Chi Minh-Ville a rendu son verdict de première instance contre une organisation terroriste et subversive au Vietnam. Photo : VNA

Prison à perpétuité pour le chef d’une organisation terroriste et subversive au Vietnam

Le Tribunal populaire de Hô Chi Minh-Ville a condamné à la prison à perpétuité le dirigeant de l’organisation dite « gouvernement national provisoire du Vietnam » ainsi que plusieurs complices pour terrorisme et activités visant à renverser l’administration populaire. Les autorités vietnamiennes considèrent cette affaire comme particulièrement grave en raison de son atteinte à la sécurité nationale.

Le secrétaire général du Parti et président To Lam rencontré 85 jeunes pionniers exemplaires venus de l’ensemble du pays. Photo : VNA

Le secrétaire général du Parti To Lam rencontre 85 jeunes pionniers exemplaires

À l’occasion du 85e anniversaire de la fondation de l’Union des jeunes pionniers Hô Chi Minh, le secrétaire général du Parti et président To Lam a rencontré à Hanoï 85 jeunes pionniers exemplaires venus de tout le pays. Il a souligné la nécessité de garantir un environnement sûr, équitable et bienveillant pour tous les enfants, tout en les appelant à cultiver le savoir, la responsabilité, la discipline et l’esprit de solidarité.