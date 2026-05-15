Société

Démantèlement d’un réseau transnational de drogue : plus de 23 kg de stupéfiants saisis

Grâce à une coopération étroite entre la police de la province vietnamienne de Thanh Hoa et celle de la province lao de Houaphanh, deux affaires de trafic transfrontalier de drogue ont été élucidées. Quatre suspects ont été arrêtés et plus de 23 kg de stupéfiants et de précurseurs chimiques ont été saisis.

23,4 kg de drogues et de précurseurs chimiques saisis. Photo : https://baothanhhoa.vn
23,4 kg de drogues et de précurseurs chimiques saisis. Photo : https://baothanhhoa.vn

Thanh Hoa (VNA) - Selon la Police de la province de Thanh Hoa, dans le cadre de la coopération internationale en matière de lutte contre les crimes liés à la drogue, après une longue période d’enquête, la Police de Thanh Hoa et celle de la province de Houaphanh, au Laos, ont conjointement démantelé deux affaires de trafic illicite de stupéfiants transnational.

Quatre individus ont été arrêtés et 23,4 kg de drogues et de précurseurs chimiques ont été saisis. Les forces de l’ordre ont également confisqué un fusil artisanal.

Lors des premiers interrogatoires, les suspects ont reconnu avoir exploité les réseaux de transport, notamment les autocars et les services de livraison, afin d’acheminer la drogue depuis la région du Triangle d’or et la capitale lao Vientiane vers la province de Houaphanh, avant de l’introduire clandestinement au Vietnam pour y être écoulée. Les trafiquants changeaient fréquemment de méthodes et de modes opératoires afin d’échapper aux forces de l’ordre.

Le succès de cette opération constitue un résultat marquant de la coopération régulière et efficace entre les Polices de Thanh Hoa et de Houaphanh dans l’échange d’informations, l’identification des suspects, la mise en place d’enquêtes conjointes et la conduite d’opérations transfrontalières.

Depuis septembre 2025, cette coopération a permis l’ouverture d’une enquête commune, la découverte de deux réseaux transnationaux de trafic de drogue ainsi que l’arrestation de 19 suspects impliqués dans 14 affaires de trafic et de transport illicite de stupéfiants entre le Laos et la province vietnamienne de Thanh Hoa.

En reconnaissance de ces résultats remarquables, le général de corps d’armée Nguyen Van Long, vice-ministre vietnamien de la Sécurité publique, a adressé le 13 mai une lettre de félicitations à la Police de Thanh Hoa, saluant son sens des responsabilités, son ingéniosité, son courage et l’efficacité de sa coopération internationale dans la lutte contre les crimes transnationaux liés à la drogue. - VNA

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